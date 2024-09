RBC obniża ocenę Moderny i obniża cenę docelową o 28%: czy powinieneś wyjść?

Decyzja RBC Capital Markets o obniżeniu ratingu spółki Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) z „Outperform” do „Sector Perform” spowodowała w poniedziałek spadek akcji spółki o ponad 6% w notowaniach przed otwarciem sesji.

Obniżenie tej oceny odzwierciedla rosnące obawy o krótkoterminowe perspektywy spółki Moderna w obliczu coraz bardziej wymagającego rynku jej flagowych szczepionek przeciwko COVID-19 i RSV.

Równolegle z obniżką ratingu RBC obniżyło cenę docelową akcji spółki ze 125 do 90 dolarów, co oznacza ostrożne podejście do przyszłości spółki.

Ta skorygowana wartość docelowa w dalszym ciągu sugeruje niewielką poprawę w porównaniu z ostatnią ceną zamknięcia, ale podkreśla niepewne perspektywy, przed którymi stoi Moderna po burzliwym raporcie o wynikach za II kwartał.

Szczegółowe wyniki za II kwartał

Opublikowane 1 sierpnia zyski spółki za drugi kwartał 2024 r. przekroczyły prognozy Wall Street, osiągając przychody w wysokości 241 mln dolarów, przewyższając oczekiwania o 106,13 mln dolarów.

Pomimo tego wyniku firma Moderna odnotowała oszałamiający, 73% spadek sprzedaży produktów netto rok do roku, wynikający głównie ze zmniejszonego popytu na szczepionkę przeciwko Covid-19 o nazwie Spikevax.



Firma biotechnologiczna szacuje obecnie, że jej roczna sprzedaż produktów wyniesie od 3 do 3,5 miliarda dolarów, w porównaniu z wcześniejszą prognozą wynoszącą około 4 miliardy dolarów.

Obniżone wytyczne odzwierciedlają wiele przeszkód, w tym zmniejszoną sprzedaż w Unii Europejskiej i nasilającą się konkurencję na amerykańskim rynku szczepionek oddechowych.

Konkurenci Moderny, tacy jak Pfizer i GSK, wzmocnili swoje pozycje, pozostawiając Modernę z zadaniem poruszania się po krajobrazie pełnym rywalizacji.



Prezes Moderny, Stéphane Bancel, podkreślił zaangażowanie firmy w realizację strategii na nadchodzący sezon Covid-19 i wprowadzenie na rynek w USA szczepionki przeciwko wirusowi RSV. Obniżenie ratingu przez RBC sugeruje jednak, że wysiłki te mogą nie wystarczyć, aby zrównoważyć dominujące wyzwania.

Przeciwne wiatry, przed którymi stoi Moderna

Zasadniczo Moderna stoi przed złożonym zestawem problemów. Bilans firmy, choć mocny i obejmujący rezerwę gotówkową w wysokości 10,8 miliarda dolarów na dzień 30 czerwca 2024 r., ujawnia słabe punkty w utrzymaniu rentowności w obliczu spadającej sprzedaży.



Zmienione wytyczne zachwiały zaufaniem inwestorów, przyczyniając się do gwałtownego spadku ceny akcji Moderny, która spadła ze 120 do 86 dolarów w zaledwie dwa dni po ogłoszeniu wyników.



Ta zmienność uwydatnia obawy rynku związane z uzależnieniem Moderny od franczyzy związanej z COVID-19, a obawy te pogłębiają się w związku z szerszą zmianą w kierunku endemicznego zarządzania wirusem.

Z perspektywy wzrostu Moderna znajduje się na rozdrożu. Firma aktywnie rozszerza swoją ofertę poza Covid-19, odnotowując znaczne postępy w programach szczepionek przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) i grypie.



Zatwierdzenie przez FDA szczepionki przeciwko wirusowi RSV firmy Moderna, mRESVIA, jest kamieniem milowym, jednak reakcja rynku wskazuje na sceptycyzm co do jej bezpośredniego wpływu na wzrost przychodów.



Strategiczne skupienie się Moderny na wykorzystaniu platformy technologii mRNA do stawienia czoła szerszym wyzwaniom w zakresie zdrowia publicznego pozostaje kluczową częścią jej długoterminowej narracji wzrostu.

Pomimo tych inicjatyw rozwojowych perspektywy krótkoterminowe pozostają niejasne. Agresywne wydatki firmy Moderna na badania i rozwój, prognozowane na około 4,5 miliarda dolarów na rok 2024, podkreślają jej zaangażowanie w innowacje, ale odzwierciedlają także wysoką stawkę związaną z opracowywaniem nowych terapii.



Ta firma biotechnologiczna poczyniła postępy w onkologii dzięki swojej indywidualnej terapii neoantygenowej opartej na mRNA, nie oczekuje się jednak, że postępy te przełożą się na przychody w perspektywie krótkoterminowej.

W miarę jak Moderna wytycza swój kurs w tym burzliwym krajobrazie, wyniki firmy będą uważnie analizowane.

Najbliższe kwartały będą decydujące dla tego, czy Modernie uda się ustabilizować bazę przychodów i wykorzystać potencjał gazociągu.

Zarówno inwestorzy, jak i analitycy będą wypatrywać oznak ożywienia i trwałego wzrostu wskaźników finansowych spółki.

Mając na uwadze ten zasadniczy przegląd, czas zwrócić naszą uwagę na techniczne aspekty akcji Moderny.

Analizując kluczowe wskaźniki techniczne i trendy, możemy uzyskać cenny wgląd w nastroje rynkowe i przewidzieć, jak akcje Moderny mogą zachowywać się w nadchodzących miesiącach.

Odbicie na kartach?

Akcje Moderny odnotowały znaczny spadek w stosunku do najwyższego poziomu w historii z okolic 2022 r., jaki miał miejsce pod koniec 2021 r. Chociaż w trakcie trendu spadkowego spółka kilkakrotnie próbowała odbić i ustabilizować się, nie udało jej się odbić poprzednich szczytów.



Wykres MRNA autorstwa TradingView

Akcje straciły 50% swojej wartości w porównaniu z poprzednim szczytem powyżej 170,47 dolarów z maja tego roku i jedną trzecią swojej wartości od początku miesiąca. Co więcej, obecnie notowania są blisko poprzedniego poziomu wsparcia w pobliżu 67,5 USD. Dlatego szansa na odbicie pozostaje duża.

Dlatego niedźwiedzie chcące zająć nową krótką pozycję na akcjach muszą poczekać, aż nastąpi odbicie lub spadek akcji poniżej 67,5 USD.

Inwestorzy i handlowcy, którzy pozytywnie patrzą na spółkę w perspektywie krótko- i średnioterminowej, mogą wykorzystać ten niedawny szybki spadek, kupując akcje poniżej 80 dolarów ze stop-lossem na poziomie 67,2 dolarów. Jeśli dynamika zmieni się choćby chwilowo, akcje mogą wkrótce ponownie odbić się do poziomów powyżej 100 dolarów.

