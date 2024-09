BofA podnosi cenę akcji Apollo Global po dramatycznym spadku o 20% w tym miesiącu: czy warto rozważyć zakup?

5 sierpnia Bank of America podniósł ocenę Apollo Global Management do „Kupuj” z „Neutralnej” w związku ze znaczącym 20% spadkiem akcji spółki od początku miesiąca.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Analitycy BofA przypisywali ten spadek słabszym niż oczekiwano wynikom za II kwartał oraz szerszą presją rynkową, w tym słabymi danymi gospodarczymi i niższymi perspektywami stóp procentowych.

Podsumowanie wyników Apollo Global za drugi kwartał

Copy link to section

Wyniki finansowe Apollo Global Management za drugi kwartał nie spełniły oczekiwań Wall Street, a EPS niezgodny z GAAP wyniósł 1,64 USD, a szacunki brakowało o 0,11 USD.

Pogorszenie koniunktury było spowodowane głównie spadkiem zysków jednostki ubezpieczeniowej Athene, pomimo rekordowych zysków z tytułu opłat i dużej dynamiki w jednostce zarządzającej aktywami.

Całkowite przychody za ten kwartał wyniosły 6,02 miliarda dolarów, co oznacza znaczny spadek o 56,1% rok do roku.

Pomimo pogorszenia wyników za drugi kwartał podstawowa działalność Apollo Global pozostaje solidna. Łączna wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2024 r. wyniosła 696 miliardów dolarów, w porównaniu z 671 miliardami dolarów na koniec pierwszego kwartału, głównie dzięki napływowi 39 miliardów dolarów w tym okresie.

Wzrost ten w drugim kwartale obejmuje znaczny napływ 144 miliardów dolarów odnotowany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec czerwca. Zyski z tytułu opłat odnotowały znaczny wzrost do 516 milionów dolarów z 462 milionów dolarów w pierwszym kwartale, wzmocnione wyższymi opłatami za zarządzanie.

Wyzwanie Ateny

Copy link to section

Istotną przeszkodą w ostatnich wynikach Apollo była działalność w zakresie rent dożywotnich Athene, w której zyski spadły o 11% rok do roku, do 710 milionów dolarów.

Spadek ten wynikał przede wszystkim z niższych dochodów z inwestycji alternatywnych.

Mimo to Athene w dalszym ciągu przyciąga znaczny kapitał, zabezpieczając 6 miliardów dolarów na drugą fazę strategii stanowiącej uzupełnienie jej podstawowej działalności.

Segment ten pozostaje istotny, aczkolwiek stoi przed wyzwaniami, zwłaszcza przy zmniejszonym spreadzie netto w drugim kwartale, co odzwierciedla dynamiczny i pełen wyzwań krajobraz.

Atrakcyjna relacja ceny do wzrostu zysku

Copy link to section

Wykraczając poza bezpośrednie kwestie finansowe, Apollo Global aktywnie usprawnia swoją działalność w zakresie zarządzania aktywami i rozwija swój kanał prywatnego majątku.

Analitycy zwrócili uwagę na atrakcyjny wskaźnik wzrostu cen do zysków (PEG) Apollo wynoszący poniżej 1, co plasuje go na korzystnej pozycji w sektorze zarządzania aktywami. Oczekiwanie na dodanie spółki do indeksu S&P 500 stanowi potencjalny katalizator, który może jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność tej akcji w oczach inwestorów.

Niedawny spadek wartości tej akcji również uczynił jej wycenę atrakcyjną, a terminowy współczynnik PE wynosi 13,4, co odzwierciedla zdyskontowaną wycenę w stosunku do długoterminowego wzrostu zysków, który ma się mieścić w przedziale 15-20%.

Zbliżający się dzień inwestorski Apollo, zaplanowany na 1 października, może być szczególnie znaczący, ponieważ może ujawnić dalsze plany strategiczne i potencjalnie przyspieszyć ożywienie akcji.

Analizując ostatnie zawirowania finansowe Apollo Global, stało się jasne, że chociaż niedawna przeszłość była trudna, leżące u jej podstaw inicjatywy biznesowe i strategiczne dają nadzieję na ożywienie i rozwój.

Teraz, mając głębsze zrozumienie podstaw, przyjrzyjmy się temu, co wykresy mówią o trajektorii cen akcji.

Czy długoterminowy trend wzrostowy dobiega końca?

Copy link to section

Od 2016 r. Apollo jest jedną z najlepiej radzących sobie spółek sektora finansowego, która w tym okresie przyniosła inwestorom dziesięciokrotny zwrot (w tym dywidendy).

Wykres APO według TradingView

Do końca lipca tego roku kurs akcji wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do najniższych poziomów z października 2023 r., ale ten niedawny spadek mógł zakończyć ten trend wzrostowy przynajmniej w perspektywie średnioterminowej.

28-dniowy RSI gwałtownie spadł, a wszystkie średnioterminowe wskaźniki trendu stały się ujemne. Biorąc to pod uwagę, inwestorzy, którzy postrzegają ten spadek jako okazję do zakupu, muszą poczekać przed otwarciem jakichkolwiek nowych długich pozycji.



Pierwsze oznaki stabilności pojawią się dopiero, gdy notowania akcji zaczną notować powyżej 100-dniowej średniej kroczącej, a wskaźnik MACD (12,26,9) zmieni kolor na zielony. Jeżeli tak się nie stanie, szanse na jego spadek pozostaną.



Inwestorzy krótkoterminowi mający niedźwiedzie perspektywy powinni spróbować otworzyć krótką pozycję bliżej 105 dolarów z kroczącym stop-lossem powyżej 100-dniowej średniej kroczącej akcji, która obecnie wynosi 114,75 dolarów. Jeśli trend spadkowy się utrzyma, akcje mogą spaść do średnioterminowego minimum w pobliżu 78 dolarów, gdzie można zaksięgować zyski.