Czy warto kupić Cadence po ostatnim spadku o 23%? Tak uważa Piper Sandler

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) odnotowała ostatnio zauważalne pogorszenie koniunktury, w zeszłym miesiącu spadła o ponad 23%, jednak analitycy Piper Sandler postrzegają to jako szansę.

Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Analitycy pozostają optymistami

Copy link to section

Podwyższając cenę akcji z neutralnej do przeważonej, utrzymali byczą cenę docelową na poziomie 318 dolarów, co sugeruje potencjalny wzrost o 25%.

Pogląd ten opiera się w dużej mierze na przekonaniu, że niedawny spadek stanowi lukratywny punkt wejścia do solidnego oprogramowania w sektorze półprzewodników.

Analityk Piper Sandler, Clarke Jeffries, podkreślił, że pomimo słabych wyników w drugim kwartale, które przyczyniły się do tego spadku – w obliczu szerszej niepewności w branży – spółka jest gotowa na ożywienie.

Jeffries wskazał na konkretne wyzwania, takie jak trwająca transformacja technologii Verification i presja ze strony rynku chińskiego, pozostaje jednak optymistą co do zwiększenia dostaw Verification i późniejszej poprawy finansów w nadchodzących kwartałach.

Analitycy z Baird również niedawno potwierdzili swoje zaufanie do Cadence, utrzymując ocenę „Outperform”, ale nieznacznie zmieniając cenę docelową z 341 USD do 338 USD po publikacji wyników za drugi kwartał.

Przypisali tę niewielką korektę ponownej kalibracji oczekiwań, ale przewidują silniejsze rewizje szacunków w roku budżetowym 25, co mogłoby jeszcze bardziej napędzać akcje.

Wyniki Cadence za drugi kwartał

Copy link to section

Nastroje te potwierdzają zyski Cadence za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania, osiągając EPS niezgodny z GAAP na poziomie 1,28 USD, przewyższając szacunki o 0,05 USD i przychód w wysokości 1,06 miliarda USD, który przekroczył prognozy o 20 milionów USD.

Firma skorzystała na silnym popycie w sektorach sztucznej inteligencji, hiperskali i motoryzacji, poprawiając swoją sytuację finansową.

Patrząc szerzej na sytuację finansową Cadence, firma odnotowała dobry drugi kwartał z zaległościami w wysokości 6,0 miliardów dolarów, co sygnalizuje duży, ciągły popyt na jej ofertę.

Perspektywy fiskalne na rok 2024 wyglądają obiecująco, przy prognozowanych przychodach wahających się od 4,60 miliardów dolarów do 4,66 miliardów dolarów i oczekiwanych marżach operacyjnych obliczonych niezgodnie z GAAP od 41,7% do 43,3%.

Cadence spodziewa się przychodów w nadchodzących kwartałach od 1,165 do 1,195 miliarda dolarów. Przewidują także utrzymanie wysokiego zysku na akcję niezgodnego z GAAP, co podkreśla ich zdolność do utrzymywania dobrych wyników finansowych nawet wtedy, gdy rynek jest nieprzewidywalny.

Niedawne przejęcie i konkurencyjna fosa

Copy link to section

Zagłębiając się w podstawową działalność Cadence, można zauważyć, że skuteczność firmy w sektorze EDA została szczególnie wzmocniona dzięki ofercie innowacyjnych produktów i strategicznym przejęciom, takim jak niedawny zakup systemów BETA CAE.

To przejęcie nie tylko dywersyfikuje portfolio symulacji Cadence, ale także zwiększa jej zasięg w kilku kluczowych sektorach, w tym motoryzacyjnym i lotniczym, potencjalnie zwiększając przychody o 40 milionów dolarów w roku finansowym 24.

Takie strategiczne posunięcia mają kluczowe znaczenie, ponieważ Cadence wykorzystuje rosnące wymagania na rynku półprzewodników napędzanych sztuczną inteligencją, wykorzystując swoje portfolio Cadence.AI i systemy sprzętowe nowej generacji, takie jak Palladium Z3 i Protium X3, które wyznaczają nowe standardy w zakresie weryfikacji i wydajności.

Perspektywy biznesowe pozostają optymistyczne, w miarę jak Cadence w dalszym ciągu umacnia swoją pozycję lidera w procesie weryfikacji.

Oczekuje się, że główne wdrożenia partnerskie i innowacje produktowe zwiększą przepustowość i wydajność, co ma kluczowe znaczenie dla projektowania chipów AI.

Te postępy pozycjonują Cadence na korzystnej pozycji w dynamicznym przemyśle półprzewodników, który ma znacznie wzrosnąć dzięki zwiększonym wydatkom na badania i rozwój ze strony kluczowych graczy w sztucznej inteligencji i innych sektorach o wysokim wzroście.

Z punktu widzenia wyceny, pomimo niedawnego spadku cen akcji, przy forwardowym współczynniku P/E wynoszącym 42, Cadence nadal jest notowana z wyższą ceną w porównaniu do swoich konkurentów, co odzwierciedla wysokie oczekiwania związane z jej przyszłą trajektorią wzrostu.

Mając na uwadze te aspekty, przejdziemy teraz do analizy technicznej, aby zbadać, co wykresy sugerują na temat trajektorii cen akcji Cadence, szczególnie w świetle ostatnich ruchów na rynku i uaktualnień analityków.

Analiza ta zapewni kolejny punkt widzenia na ocenę potencjalnych możliwości inwestycyjnych w Cadence, ponieważ firma ta nadal wprowadza innowacje i jest liderem w przestrzeni projektowania półprzewodników.

Długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmienny

Copy link to section

Akcje Cadence osiągnęły niezwykłe wyniki w sektorze półprzewodników, odnotowując sześciokrotny wzrost w porównaniu z najniższymi wartościami z 2020 r. w ciągu ubiegłych czterech lat.

To, co czyni ten wynik naprawdę niezwykłym, to fakt, że akcje spółki wykazywały znacznie niższą zmienność niż akcje innych spółek z branży półprzewodników, która charakteryzuje się dużą cyklicznością.







Wykres CDNS według TradingView

Choć w krótkim i średnim terminie akcje spółki wykazują spadkową dynamikę, długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmienny, zatem obecni akcjonariusze, którzy kupili akcje po niższych cenach, nie muszą wpadać w panikę.

Akcje znalazły niedawno wsparcie powyżej zniesienia Fibonacciego na poziomie 38,2% z minimów z 2020 r. i tegorocznego maksimum na poziomie około 241 dolarów.

Inwestorzy, którzy podobnie jak analitycy są nastawieni optymistycznie na akcje, mogą je kupić w pobliżu 250 dolarów ze stop-lossem na poziomie 38,2% zniesieniem Fibonacciego na poziomie 222 dolarów.

Traderzy, którzy są niedźwiedzi na akcjach, ale nie rozpoczęli jeszcze pozycji krótkiej, muszą powstrzymać się od robienia tego przy obecnych poziomach, ponieważ akcje ostatnio odnotowały dramatyczny spadek, a RSI na wykresach dziennych osiągnął poziom wyprzedania.



Każdą świeżą krótką pozycję należy rozważyć tylko wtedy, gdy cena akcji odbije się powyżej 280 USD lub spadnie poniżej 223 USD.

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.