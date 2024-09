Spółki Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) i Eaton Corporation PLC (NYSE: ETN) notują niesprawiedliwy spadek w związku ze swoimi zyskami i dlatego należy je kupić w związku z niedawną słabością, mówi słynny inwestor Jim Cramer.

Po wtorkowym dzwonku inauguracyjnym kupił 75 akcji AMD i 25 akcji Eaton. Jego Charitable Trust posiada obecnie łącznie 425 udziałów producenta chipów i 300 udziałów firmy zarządzającej energią.

Zarówno AMD, jak i ETN ogłosiły w zeszłym tygodniu solidne wyniki kwartalne i wydały optymistyczne prognozy na przyszłość. Mimo to obie spółki straciły w ostatnich dniach około 7,0%.

Dlaczego Cramer jest zwyżkowy w stosunku do akcji AMD?

W zeszłym tygodniu spółka Advanced Micro Devices przekroczyła szacunki Street za drugi kwartał, ponieważ przychody z centrów danych wzrosły ponad dwukrotnie w ujęciu rok do roku.

Międzynarodowa firma z siedzibą w Santa Clara w Kalifornii jest drugim co do wielkości producentem chipów do centrów danych po Nvidii. Jim Cramer jest optymistycznie nastawiony do akcji AMD, ponieważ niedawno podniósł prognozę sprzedaży chipów MI300X AI o około 500 milionów dolarów.

Gospodarz Mad Money spodziewa się , że niepowodzenie Intela we wzmocnieniu swojej obecności w AI będzie również korzystne dla AMD pod względem wzrostu udziału w rynku.

Optymizm Cramera co do akcji AMD podziela powszechnie Wall Street. Analitycy oceniają obecnie akcje AI jako „przeważone”, ze średnim wzrostem do 188 dolarów. Sugeruje to potencjał wzrostu o 40%.

Dlaczego Jim Cramer kupił akcje Eaton?

W ubiegłym tygodniu spółka Eaton ogłosiła także lepsze od oczekiwanych zyski za drugi kwartał i podniosła swoje całoroczne prognozy dotyczące sprzedaży organicznej, marży i skorygowanego zysku na akcję.

Jim Cramer zgadza się, że posiadanie zasobów przemysłowych jest obecnie tak samo tanie, jak niektórych z ich odpowiedników w piśmie. Mimo to około 20% trafienie ETN w niecałe trzy miesiące rzeczywiście gwarantuje inwestycję, powiedział we wtorek członkom swojego klubu inwestycyjnego.

Prowadzący Mad Money szczególnie pochwalił dzisiejsze optymistyczne prognozy firmy zarządzającej energią na trzeci kwartał, które rozwiewają szersze obawy dotyczące rychłego spowolnienia gospodarczego.

Podobnie jak AMD, Wall Street podziela optymizm Cramera co do akcji Eaton. Analitycy mają obecnie rekomendację „przeważoną” dla akcji ETN, która jest połączona z ceną docelową wynoszącą średnio 344 USD, co przekłada się na potencjalny wzrost o ponad 20%.

Eaton Corporation wypłaca również dywidendę w wysokości 1,34% w momencie jej wystawienia, co stanowi kolejny dobry powód, aby mieć ją w swoim portfelu inwestycyjnym.

