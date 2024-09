Cena akcji Entain zostaje wyprzedana przed zyskami

Cena akcji Entain (LON: ENT) odnotowała w tym roku gwałtowną wyprzedaż, co czyni ją jednym z najgorszych wyników w indeksie FTSE 100. W czwartek spadł do najniższego poziomu 528 pensów, co stanowi najniższe wahanie od lat. Spadł o ponad 78% w stosunku do najwyższego poziomu w 2021 r.

Entain spadł w tym roku o prawie 50%, DraftKings cofnął się o mniej niż 1%, a Flutter Entertainment (FLUT) wzrósł w tym roku o około 10%.

Działalność Entain znalazła się pod presją

Branża zakładów sportowych i gier online rozkwitła podczas pandemii, ponieważ miliony użytkowników skorzystało z kontroli stymulacyjnych.

W tamtym czasie Entain była jedną z najpopularniejszych firm w branży, dzięki rodzinie marek, w tym Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin i PartyPoker.

W rezultacie MGM i DraftKings złożyły dużą ofertę, w której wyceniono firmę na ponad 11 miliardów funtów. Entain, wcześniej znana jako GVC Holdings, odrzuciła ofertę, stwierdzając, że znacznie ją zaniżyła.

Okazuje się, że Entain nie miał racji, gdyż jej akcje spadły, wyceniając je na ponad 3 miliardy funtów. Wzrost przychodów zatrzymał się, wzrosła konkurencja, a firma została zmuszona do zapłacenia ogromnych kar.

Entain jest jednym z wielu zwycięzców pandemii, którzy walczyli. Niektóre z innych nazw to firmy fintech, takie jak PayPal i Block, oraz firmy telemedyczne, takie jak Teladoc Health.

Zapewnij sobie przyszłe zyski

Najnowsze roczne wyniki pokazały, że przychody netto firmy Entain z gier hazardowych wzrosły w 2023 r. o 11% do 4,7 miliarda funtów, podczas gdy zysk brutto wzrósł do 2,9 miliarda funtów. Jednak firma poniosła dużą stratę w wysokości ponad 878 milionów funtów.

Strata ta wynikała z tego, że firma zgodziła się zapłacić 585 milionów funtów w celu rozstrzygnięcia sprawy wniesionej przez oddział HM Revenue & Customs. W sprawie zarzucono, że firma nie wprowadziła wystarczających środków, aby zapobiec korupcji w Turcji.

Tymczasem w kwietniu spółka opublikowała swój komunikat handlowy, z którego wynikało, że jej biznes nie rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Całkowite przychody z gier hazardowych wzrosły o 6% w przeliczeniu na walutę bieżącą, podczas gdy działalność, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych, spadła o 2%. W Wielkiej Brytanii i Irlandii NGR spadł o 7%, podczas gdy na arenie międzynarodowej wzrósł o 8%.

Dlatego też kurs akcji Entain będzie w centrum uwagi w czwartek, gdy spółka opublikuje wyniki finansowe. W swoim oświadczeniu firma prawdopodobnie podkreśli niektóre środki, jakie podejmuje, aby naprawić swoją borykającą się z trudnościami markę.

Kilka miesięcy temu doniesiono, że firma zatrudniła Moelisa, aby doradzał w sprawie potencjalnej sprzedaży niektórych z jej czołowych międzynarodowych marek, takich jak BetCity, Enlabs, CrystalBet i Enlabs. Taka sprzedaż uprościłaby przedsiębiorstwo, obniżyła koszty i potencjalnie doprowadziłaby do wypłaty specjalnej dywidendy dla inwestorów.

Oznaczałoby to również koniec historii przejęć firmy, która uczyniła ją jednym z największych graczy w branży zakładów sportowych i gier hazardowych.

Entain stoi także przed innymi wyzwaniami na jednym ze swoich ważnych rynków: Stanach Zjednoczonych. Jej główną działalnością są duże udziały w BetMGM, firmie, która stara się konkurować z takimi firmami jak DraftKings i Fanduel, których właścicielem jest Flutter Entertainment.

Wyzwanie polega na tym, że BetMGM to spalarnia gotówki, która spodziewa się strat ponad 240 milionów dolarów, podczas gdy zarząd przewiduje, że jej EBITDA w 2026 roku wyniesie 500 milionów dolarów.

Wyzwanie dla Entain polega na tym, że konkuruje ze znacznie większymi firmami, które dysponują znacznymi środkami pieniężnymi i kapitałem własnym. Podczas gdy w 2023 r. wartość zakładów online w USA wzrosła do 11 miliardów dolarów, większość z nich pochodziła z DraftKings i FanDuel, które zarobiły ponad 7 miliardów dolarów.

Podbój Stanów Zjednoczonych będzie kosztownym przedsięwzięciem, które pochłonie znaczną część środków pieniężnych z bilansu Entain. Rzeczywiście spółka Evoke, wcześniej znana jako 888 Holdings, opuściła Stany Zjednoczone, argumentując, że koszty są zaporowe.

Czy Entain to dobry produkt?

Copy link to section

Szersza branża zakładów bukmacherskich i gier hazardowych online nie radzi sobie dobrze, a większość spółek z tego sektora pozostaje w tyle za szerszym rynkiem. Flutter Entertainment, które przeniosło swoją ofertę do Stanów Zjednoczonych, weszło w okres bessy, po spadku o 20% w stosunku do szczytu.

Podobnie akcje DraftKings spadły o ponad 36% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku w związku z pojawieniem się oznak spowolnienia.

Technicznie rzecz biorąc, cena akcji Entain wydaje się dość tania. Pozostaje poniżej wszystkich średnich kroczących, podczas gdy Indeks Względnej Siły (RSI), Oscylator Stochastyczny i Indeks Względnej Wigoru (RVI) wskazują w dół.

Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że akcje spółki odbiją, w miarę jak nowy dyrektor generalny Gavin Isaacs będzie pracował nad wprowadzeniem zmiany sytuacji. Isaacs jest weteranem branży z ponad 25-letnim stażem w branży.

Dlatego też ożywienie może spowodować wzrost ceny akcji Entain do ponad 643 pensów, co stanowi najniższy poziom w maju. Poza tym Entain jest dobrze znaną firmą, posiadającą jedne z najlepszych marek w branży i dobrze realizującą swoje zmiany/

Ten artykuł został przetłumaczony z języka angielskiego przy pomocy narzędzi AI, a następnie zweryfikowany i zredagowany przez lokalnego tłumacza.