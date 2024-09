Sprzedaż tokenów Poodlana ignoruje zgiełk rynku; pozyskuje 5,6 mln USD

Rynek kryptowalut i akcji przechodzi przez poważny wstrząs, ponieważ inwestorzy oceniają rosnące ryzyko recesji i wycofywania się z handlu japońskim jenem. W rezultacie, pomimo ostatnich wzrostów na rynku, indeks strachu i chciwości spadł do strefy skrajnego strachu, podczas gdy indeks VIX rośnie.

Poodlana działa na wszystkich cylindrach

Pomimo tych strat, niektóre obszary branży kryptowalut radzą sobie dobrze. Poodlana (POODL), nadchodząca moneta meme na Solanie, pracuje na najwyższych obrotach, prowadząc jedną z najlepiej prosperujących sprzedaży tokenów w tym roku.

W ciągu ostatnich trzech tygodni inwestorzy z całego świata zainwestowali w token ponad 5,59 mln USD.

Mają ku temu dobry powód, gdyż monety meme są jednymi z najlepiej radzących sobie aktywów w tym roku. Dane pokazują, że nowa moneta meme, taka jak Dogwifhat (WIF), osiągnęła kapitalizację rynkową w wysokości ponad 1,72 mld USD.

Według Solscan, Dogwifhat ma 176,127 posiadaczy. Zakładając, że wszyscy posiadacze mają taką samą kwotę – co nie jest faktem – oznacza to, że każdy z nich posiada prawie 10,000 USD. Szacuje się, że WIF stworzył kilku milionerów.

To samo dzieje się z innymi tokenami, takimi jak Bonk, Popcat, Brett i Cat in a dogs world, których kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 500 mln USD.

Poodlana pozycjonuje się jako lepszy token o psiej tematyce. Po pierwsze, jego nazwa pochodzi od Pudla, jednej z najdroższych marek w Japonii. Ponadto deweloperzy określili go jako creme de la creme rynku luksusowego.

W tym przypadku opisali ją jako Hermesa branży kryptowalutowej. Jak pisałem wcześniej, Hermes stał się jedną z najbardziej odpornych marek luksusowych na świecie, ponieważ nadal pokonuje takie marki jak Dior i Kering.

Dodatkowo, Poodlana wybrała Solanę jako swój blockchain. Solana stała się jedną z najpopularniejszych sieci blockchain dla twórców memów ze względu na znacznie niskie koszty transakcyjne.

Poodlana różni się od większości sprzedaży tokenów

Użytkownicy kupują tokeny POODL z kilku różnych powodów. Jednym z najważniejszych jest to, że rozpocznie on handel wkrótce po zakończeniu sprzedaży tokenów. Dokładnie rzecz biorąc, będzie on dostępny na niektórych zdecentralizowanych giełdach Solana (DEX), takich jak Raydium, o godzinie 12:00 UTC w dniu 16 sierpnia.

Jest to ważne podejście, ponieważ oznacza, że nabywcy tokenów będą mieli szansę natychmiast wyjść ze swoich transakcji. W przeszłości niektóre tokeny albo nie były notowane, albo pozostawały przez wiele miesięcy bez notowania, co prowadziło do sporych strat wśród użytkowników.

Ponadto użytkownicy mogą używać kilku walut do zakupu tokena. Najpopularniejsze z nich to stablecoiny, takie jak Tether, USD Coin, a nawet dolar amerykański. Stworzono również drabinkową sprzedaż tokenów, w której cena nadal rośnie po dwóch dniach, co oznacza, że początkowi nabywcy kupili z dużym rabatem w porównaniu do tych, którzy kupią w ostatnim dniu sprzedaży.

Dla jasności: inwestowanie w tokeny w przedsprzedaży wiąże się z pewnym ryzykiem, co wyjaśnia, dlaczego inwestorzy powinni mieć najlepsze strategie zarządzania ryzykiem. Najlepszym podejściem jest upewnienie się, że inwestujesz tylko środki, których utrata jest dla Ciebie wygodna, ponieważ wszystko może pójść nie tak. Token Poodlana kupisz tutaj.