Kursy Terra Classic, Beam i Akash rosną, a uwaga przenosi się na BitBot

Ceny kryptowalut radziły sobie dobrze podczas weekendu, gdy niedawne poczucie strachu wśród inwestorów zniknęło. Token Beam wzrósł w niedzielę o ponad 16%, podczas gdy Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) i Terra Classic (LUNC) podskoczyły dwucyfrowo.

Większość dużych monet również była na zielono, a Bitcoin, Ethereum i Solana wzrosły o ponad 2% od piątku. W międzyczasie inwestorzy nadal koncentrują się wokół Bitbot, nadchodzącego bota handlowego na Telegramie, który miał bardzo udaną sprzedaż tokenów.

Kryptowaluty rosną

Istnieje kilka powodów, dla których ceny większości cyfrowych monet rosną. Po pierwsze, dane pokazują, że indeks strachu i chciwości kryptowalut przesunął się z poziomu strachu 35 do neutralnego punktu 55. Trend ten oznacza, że może on osiągnąć strefę chciwości na poziomie 60. W większości przypadków kryptowaluty radzą sobie dobrze, gdy na rynku panuje chciwość.

Po drugie, monety wzrosły, ponieważ wzrosły nadzieje, że więcej rządów przyjmie te cyfrowe monety. W Stanach Zjednoczonych Donald Trump zobowiązał się do utrzymania krajowych zasobów Bitcoina, które wynoszą ponad 213 tysięcy sztuk. Istnieją również oznaki, że zgodzi się on na ustanowienie go jako rezerwy krajowej.

W zeszłym tygodniu rosyjski prezydent Putin podpisał ustawę, która zalegalizowała Bitcoina i jego wydobycie, co było poważną zmianą tonu. Analitycy uważają, że Chiny mogą teraz podjąć kroki w celu odblokowania tych monet, co byłoby korzystne dla monet.

Po trzecie, istnieją oznaki, że Rezerwa Federalna zacznie obniżać stopy procentowe na następnym posiedzeniu we wrześniu. Wynika to z faktu, że rynek pracy pogorszył się, a inflacja nadal spadała w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej wywołałyby większe zyski wśród ryzykownych aktywów, takich jak akcje i kryptowaluty, jak widzieliśmy w 2021 roku.

Wnioski o odbiór tokenów BitBot wciąż otwarte

W międzyczasie traderzy obserwują BitBot, nadchodzącego bota na Telegramie, który zebrał miliony dolarów w bardzo udanym wydarzeniu sprzedaży tokenów.

Obecnie deweloperzy otworzyli ten projekt dla zgłoszeń do odbioru tokenów przed przewidywanym procesem notowań giełdowych.

Dla początkujących, BitBot to firma, która stara się połączyć trzy szybko rozwijające się branże: kryptowaluty, Telegram i sztuczną inteligencję. Kryptowaluty są obecnie wyceniane na ponad 2,3 bln USD, przy czym sektor ten nadal przeżywa boom.

Telegram stał się dużym przemysłem, wspomaganym przez trwające tap-to-earn i inne platformy do gier. Niektórzy z najbardziej znanych graczy w branży to Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap i Notcoin.

Platforma znajduje się również na styku sztucznej inteligencji (AI), która zrewolucjonizowała wszystkie branże. W szczególności aplikacja ma stać się największym botem na Telegramie dla branży finansowej. Będzie dostarczać sygnały handlowe w innych branżach, takich jak forex, kryptowaluty i towary.

Kluczową zaletą BitBot jest to, że nie jest on powierniczy, co oznacza, że środki użytkowników będą bezpieczne, ponieważ deweloperzy nie będą mieli do nich dostępu. Więcej o projekcie Bitbot możesz dowiedzieć się tutaj.