Akcje Polycab India spadają o ponad 5% pomimo mocnych wyników za II kwartał. Oto dlaczego

Akcje Polycab India spadły o ponad 5% 18 października, pomimo że spółka ogłosiła solidne zyski za drugi kwartał roku obrotowego 2025.

Firma produkująca sprzęt elektryczny odnotowała wzrost zysku netto o 3,6% w ujęciu rok do roku (r/r) do 445,2 crore ₹, a całkowity dochód wzrósł do 5574,6 crore ₹, w porównaniu do 4253 crore ₹ w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pomimo osiągnięcia najwyższej w historii sprzedaży w drugim kwartale, napędzanej 28-procentowym wzrostem sprzedaży krajowej w segmencie kabli i przewodów (C&W), akcje Polycab spadły z powodu obaw o marżę.

W chwili pisania tego tekstu akcje Polycab były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NSE) po cenie niższej o 3%, wynoszącej 6910,35 ₹.

Solidna sprzedaż, ale marże pod presją

Na wyniki Polycab największy wpływ miała jej podstawowa działalność, czyli sprzedaż przewodów i kabli, która odnotowała wzrost przewyższający wzrost w innych segmentach.

Analitycy zauważyli jednak, że na marżę zysku operacyjnego negatywnie wpłynęła zwiększona konkurencja i zmiany w asortymencie produktów.

Firma odnotowała także 18-procentowy wzrost w segmencie dóbr szybko zbywalnych (FMEG), chociaż segment ten nadal przynosi stratę.

Jefferies wydał rekomendację „kupuj” z ceną docelową 8315 ₹ za akcję, doceniając dobre wyniki za II kwartał, ale zwracając uwagę na presję na marże jako na kluczowe wyzwanie.

Nuvama podtrzymała również rekomendację kupna, ustalając cenę docelową na poziomie 8340 ₹, powołując się na potencjał wzrostu spółki zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Strategia eksportowa napędzająca długoterminowy wzrost

Polycab rozszerza swoją działalność także poza Indie, a eksport stanowi obecnie 10% przychodów firmy z branży chemicznej i farmaceutycznej.

Analitycy uważają, że zmiana kierunku działalności na rynki międzynarodowe stwarza możliwości wzrostu o wyższej marży.

Nuvama zwrócił uwagę na odejście Polycab od eksportu opartego na zamówieniach na rzecz modelu opartego na dystrybucji, co może zapewnić firmie trwały wzrost na rynkach globalnych.

„Gdy popyt się odwróci, wzrost przychodów w FMEG może doprowadzić do większej poprawy marży, niż oczekuje obecnie rynek” – stwierdził Nuvama.

Lepsze wyniki akcji Polycab i perspektywy na przyszłość

Pomimo dzisiejszego spadku, akcje Polycab wzrosły w tym roku o 24%, przewyższając 15% wzrost Nifty.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość akcji Polycab wzrosła o 30%, podczas gdy Nifty wzrósł o 25% w tym samym okresie.

Firma pozostaje największym producentem przewodów i kabli w Indiach i jest jednym z najszybciej rozwijających się podmiotów w sektorze FMEG.

Firma Polycab, posiadająca 23 zakłady produkcyjne, ponad 15 biur i ponad 25 magazynów w całych Indiach, jest doskonale przygotowana na przyszły rozwój.

Domy maklerskie nadal są optymistycznie nastawione do zdolności spółki do utrzymania dynamiki wzrostu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijającej się działalności eksportowej i potencjalnego odzyskania marży w segmencie FMEG.