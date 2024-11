Book of Meme rośnie o 18%, ponieważ MOG, MEW, FLOKI i WIF gwałtownie rosną

Cena Book of Meme gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin, gdy 18 października to monety memowe przewodziły wzrostom na rynku kryptowalut.

Po imponującym wzroście wartości bitcoina (BTC) powyżej 68 tys. dolarów, monety memowe znalazły się w centrum uwagi.

Wartość Dogecoina (DOGE) wzrosła o 10%, osiągając 11-tygodniowy szczyt, podczas gdy inne tokeny związane z psami, takie jak Brett, Bonk i Popcat, również odnotowały znaczące wzrosty.

Według serwisu DEGEN NEWS na stronie X, siedem z 10 kryptowalut, które zyskały najwięcej spośród 100 najpopularniejszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej podczas porannej sesji w USA w piątek, to monety memowe.

BOME wzrasta o 18%

Według danych CoinMarketCap w momencie pisania, trzy najlepsze tokeny pod względem 24-godzinnych zysków wśród 100 najlepszych pod względem kapitalizacji rynkowej to Book of Meme (BOME), Mog Con (MOG) i cat in a dogs world (MEW). Floki (FLOKI) i dogwifhat (WIF) również znalazły się wśród największych zysków.

W przypadku Book of Meme wzrostowi uległ również wolumen obrotu – inwestorzy zarobili na nim ponad 337 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z tym samym okresem.

Choć ten znaczący wzrost sugerował agresywną postawę byków, akcje BOME handlowano na poziomach obserwowanych ostatnio 15 października, a ceny spadły z poziomu powyżej 0,011 USD na tle zwiększonej zmienności.

Wartość monety memowej opartej na idei Solany wzrosła o ponad 55% w ciągu ostatniego tygodnia i o ponad 986% w ciągu ostatniego roku.

Zyskują tokeny MOG, MEW, FLOKI i WIF

Inne monety memowe również zyskały na wartości, gdyż analitycy prognozowali wzmocnienie narracji memowej w oczekiwanym cyklu wzrostowym.

MOG i MEW odnotowały ruch wzrostowy, który pokonał najlepsze altcoiny. Na przykład cena Mog Coin zmieniła właściciela o około 11% wyżej, a cat in dogs world wzrosła o 9%.

FLOKI i WIF również odnotowały wzrost cen i dziennego wolumenu, odpowiednio o 19% i 14%.

Ekosystem TRON skorzystał na wzroście liczby monet memowych

Największą grupę 100 kryptowalut o największej kapitalizacji rynkowej stanowią Ethereum i Solana.

Jednak najnowszy raport platformy kryptowalutowej Messari podkreśla, że monety memowe odegrały kluczową rolę we wzroście ceny TRON (TRX) w ostatnim kwartale.

SunPump, nowa platforma do uruchamiania monet memowych TRON, to to, co rozpaliło ten wzrost, napisał Messari na X. Wzrost ten znalazł odzwierciedlenie w metrykach zdecentralizowanych finansów (DeFi) dla TRON, w tym w 29% wzroście przychodów w trzecim kwartale do nowego rekordu wszech czasów.

Monety memowe oparte na Tronie, takie jak Sundog (SUNDOG), pozostają w tyle.

Jednak wskaźniki łańcuchowe pokazują, że w ostatnim kwartale wolumen zdecentralizowanej giełdy (DEX) TRON wzrósł o 150% w ujęciu kwartalnym.

Łączna zablokowana wartość platformy osiągnęła 8,09 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 4%.