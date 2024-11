Akcje GMP for Hyundai podlegają wahaniom przed debiutem giełdowym w Indiach: czy warto kupić?

Długo oczekiwana oferta publiczna Hyundai India ma się pojawić 22 października 2024 r. na giełdach BSE i NSE, po historycznej ofercie o wartości 27 870 crore rupii.

Chociaż początkowa reakcja inwestorów detalicznych była chłodna, duży popyt ze strony kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIB) doprowadził do ogólnej liczby subskrypcji na poziomie 237%.

W miarę zbliżania się daty notowania premia rynkowa (GMP) dla akcji Hyundai Motor India podlegała znacznym wahaniom, co odzwierciedlało niepewność inwestorów co do debiutu giełdowego.

Cena akcji Hyundaia na rynku niepublicznym wzrosła tuż przed notowaniem, osiągając dodatnią premię, co sprawiło, że wszystkie oczy zwrócone są na jej wyniki.

Hyundai India IPO przegląd

Pierwsza oferta publiczna spółki Hyundai India, największa w historii indyjskiego rynku akcji, spotkała się z umiarkowanym odzewem inwestorów detalicznych – zapisano jedynie 50% przydzielonych akcji.

Jednakże segment QIB nadsubskrybował prawie siedem razy, co świadczy o silnym zaufaniu instytucjonalnym. Inwestorzy nieinstytucjonalni (NII) wykazali niższe zainteresowanie, a ich część subskrybowała tylko 60%.

Spółka zamierza pozyskać 27 870 crore rupii poprzez ofertę, ustalając cenę akcji na poziomie 1865–1960 rupii za sztukę, przy minimalnej ofercie 7 akcji za lot.

Hyundai Motor India Ltd (HMIL), spółka zależna południowokoreańskiego producenta samochodów Hyundai Motor Company, planuje zwiększyć swoją rozpoznawalność i wizerunek marki dzięki tej ofercie.

Producent samochodów jest dominującym graczem w Indiach, konsekwentnie utrzymując drugi co do wielkości udział w rynku w sektorze pojazdów osobowych. Portfolio firmy obejmuje 13 modeli, w tym bestsellery takie jak Creta i Verna, umacniając swoją pozycję w segmencie SUV-ów i sedanów.

Premia za rynek szary (GMP) i nastroje rynkowe

Jednym z kluczowych czynników wpływających na odbiór IPO była zmienność premii szarej strefy (GMP).

Po osiągnięciu we wrześniu szczytu na poziomie 570 rupii, wskaźnik GMP akcji Hyundaia gwałtownie spadł na wartości ujemne na kilka dni przed notowaniem, co wywołało obawy wśród inwestorów.

21 października indeks GMP odbił do 95 rupii, co sugeruje możliwy wzrost notowań o ok. 5%.

Ożywienie to jest sygnałem ponownego optymizmu, ale nieprzewidywalne wahania GMP odzwierciedlają utrzymujące się wątpliwości co do wyceny Hyundaia i ogólnie słaby popyt w sektorze motoryzacyjnym.

Termin „premia szarego rynku” odnosi się do ceny, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić ponad cenę emisyjną IPO, mimo że rynek ten funkcjonuje poza oficjalnymi giełdami papierów wartościowych.

Choć GMP często pozwala oszacować efektywność dnia notowania, nie zawsze jest to wiarygodny wskaźnik.

W przypadku Hyundaia zmienne nastroje na szarym rynku mogą skutkować skromnym lub stonowanym debiutem, a ostateczna cena ofertowa pozostaje niepewna.

Długoterminowe perspektywy Hyundai Motor India pozostają silne

Pomimo obaw przed notowaniem na giełdzie, długoterminowe prognozy dla Hyundai Motor India pozostają dobre.

Firma nadal jest liderem indyjskiego przemysłu samochodowego, o czym świadczy duży popyt na jej modele, takie jak Creta i Verna.

Oczekuje się, że fabryka w Ćennaj, której zdolność produkcyjna do roku obrotowego 2023 wyniesie 770 000 sztuk, odegra kluczową rolę w zaspokojeniu przyszłego popytu, ponieważ producent samochodów planuje rozszerzyć swoją ofertę produktów w Indiach.

Inwestorzy będą uważnie śledzić ofertę publiczną Hyundai Motor India, gdyż premia szarej strefy daje mieszane sygnały.

Podczas gdy inwestorzy instytucjonalni wykazali silne wsparcie, inwestorzy detaliczni pozostają ostrożni w obliczu obaw o wycenę i szersze warunki rynkowe. Inwestorzy powinni śledzić ruchy cen akcji Hyundai po notowaniu, aby ocenić prawdziwy potencjał akcji.