Akcje IndiaMart spadają o 19% po obniżeniu ratingu Jefferies: kupić, sprzedać czy trzymać?

Akcje spółki IndiaMart Intermesh spadły o 19% do 2447 ₹ podczas porannego handlu 21 października, pomimo raportu o silnych zyskach w drugim kwartale.

Chociaż internetowy rynek B2B odnotował znaczący wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku o 94,7% do 135,1 crore ₹ w drugim kwartale 2024 r., obawy o spowolnienie wzrostu windykacji i słaby przyrost abonentów skłoniły analityków do wydania ostrożnych rekomendacji.

Jefferies obniżył rekomendację akcji z „kupuj” na „poniżej oczekiwań”, wskazując na potencjalny spadek przyszłego wzrostu, jeśli firma nie rozwiąże problemu odpływu abonentów.

Cena akcji IndiaMart spada pomimo silnych wyników za II kwartał

Cena akcji IndiaMart gwałtownie spadła, nawet po tym, jak spółka ogłosiła imponujące zyski za kwartał kończący się 30 września 2024 r.

Choć zysk netto wzrósł do 135,1 crore ₹, o 94,7% w ujęciu rok do roku, liczba abonentów pozostała niska i przybyło zaledwie 2390 nowych, płacących abonentów.

Spowolnienie to doprowadziło do wzrostu wpływów zaledwie o 5%, co oznacza znaczny spadek w porównaniu z 14% w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

W rezultacie Jefferies obniżył swoją cenę docelową akcji IndiaMart do 2540 ₹, powołując się na niską liczbę pozyskiwanych abonentów i stagnację wzrostu wpływów jako główne powody obaw.

Jefferies obniża rating IndiaMart do „poniżej oczekiwań”

Obniżenie przez Jefferies ratingu akcji IndiaMart z „kupuj” na „poniżej oczekiwań” wzbudziło podejrzenia inwestorów.

Dom maklerski zauważył, że jeśli nie nastąpi istotna poprawa w zakresie pozyskiwania abonentów, wzrost ściągalności należności prawdopodobnie utrzyma się na poziomie 10–15%, co może mieć duży wpływ na wyniki akcji spółki.

Ponadto firma obniżyła szacunki zysków IndiaMart o 4-12%, co wskazuje, że odpływ abonentów pozostaje poważnym problemem, mimo wysiłków kierownictwa zmierzających do jego ograniczenia.

Cena akcji IndiaMart nadal pod presją

Cena akcji spółki IndiaMart znalazła się pod presją i obecnie wynosi 2585 ₹, co stanowi spadek o 14,2% w porównaniu z poprzednim zamknięciem na giełdzie NSE.

Źródło: TradingView

Cena akcji jest znacznie niższa od 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 3198 ₹. Choć marża EBITDA spółki wzrosła do 38,7% z 27,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku, efektywność operacyjna nie okazała się wystarczająca, aby zrównoważyć obawy dotyczące trwałości wzrostu.

Przychody odroczone wzrosły o 19% rok do roku do 1483 crore ₹, jednak słaby wzrost liczby abonentów w dalszym ciągu rzuca cień na krótkoterminowe perspektywy spółki.

Analitycy podzieleni w sprawie akcji IndiaMart

Opinie na temat przyszłości IndiaMart pozostają podzielone wśród analityków. Nomura utrzymała ocenę „neutralną”, z ceną docelową ₹3,150, wskazując na słabe zbiory i powolne dodawanie abonentów jako główne przeciwności.

Biuro maklerskie podkreśliło, że niski poziom wpływów na klienta w połączeniu z ciągle niską liczbą nowych abonentów netto — wynoszącą średnio 2000 na kwartał w ciągu ostatnich pięciu okresów — stwarzają poważne ryzyko dla trajektorii wzrostu firmy.

Spośród 21 analityków zajmujących się IndiaMart, ośmiu ma ocenę „kupuj”, czterech zaleca „trzymaj”, a dziewięciu sugeruje „sprzedaj”, co odzwierciedla mieszane nastroje wokół perspektyw akcji. Pomimo silnych zysków, zdolność firmy do przyspieszenia wzrostu liczby abonentów będzie kluczowa dla ustalenia, czy cena akcji może się odbić.

Wiadomości IndiaMart: co dalej z inwestorami?

Inwestorzy śledzący kurs akcji i wiadomości na temat spółki IndiaMart będą zainteresowani tym, w jaki sposób firma radzi sobie z wyzwaniami związanymi ze wzrostem.

Analitycy prognozują umiarkowany wzrost w najbliższej przyszłości, a wyniki akcji spółki prawdopodobnie zależeć będą od wzrostu liczby pozyskiwanych abonentów i utrzymania wzrostu wpływów z windykacji.

W obliczu tych wyzwań inwestorzy powinni ostrożnie rozważać swoje opcje, biorąc pod uwagę zarówno krótkoterminowe wahania rynku, jak i długoterminowy potencjał wzrostu.

