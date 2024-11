Aresztowanie Yuty Kobayashiego rzuca światło na pierwszy w Japonii przypadek prania kryptowalut przy użyciu Monero

Yuta Kobayashi, 26 lat, został aresztowany w Japonii pod zarzutem prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowaluty Monero, w wyniku oszustwa związanego z kartą kredytową na kwotę 100 milionów jenów (665 800 dolarów).

Jak donosi Nikkei w poniedziałek, aresztowanie nastąpiło po szeroko zakrojonym dochodzeniu prowadzonym przez japońską Specjalną Dywizję Dochodzeń Cybernetycznych oraz wiele lokalnych jednostek policji.

Sprawa ta oznacza znaczący rozwój, ponieważ po raz pierwszy japońskie władze były w stanie wyśledzić transakcje Monero, co doprowadziło do aresztowania. Podkreśla to ewolucję metod walki z cyberprzestępczością obejmującą aktywa cyfrowe.

Podejrzewa się, że Kobayashi przewodził grupie, która wykorzystała skradzione dane kart kredytowych do przeprowadzenia około 900 oszukańczych transakcji w okresie od czerwca 2021 r. do stycznia 2022 r.

Schemat działania polegał na tworzeniu fikcyjnych sprzedaży na platformach internetowych, w tym na popularnej stronie z pchlimi targami, Mercari.

Grupa wykorzystywała skradzione dane kart kredytowych do przetwarzania płatności za te fałszywe oferty, starając się ukryć ślad pieniędzy za pomocą Monero, kryptowaluty nastawionej na prywatność i słynącej z anonimowości.

Rola Monero w praniu 100 milionów jenów pochodzących z japońskich oszustw związanych z kartami kredytowymi

Funkcje prywatności Monero były kluczowe dla działań grupy w zakresie prania pieniędzy. Anonimowość kryptowaluty pozwalała oszustom na maskowanie swoich ruchów finansowych, co utrudniało władzom śledzenie przepływu środków.

Japońskiemu Wydziałowi Specjalnych Śledczych Cybernetycznych i lokalnej policji udało się ostatecznie przeanalizować transakcje Monero i ustalić przepływ skradzionych środków.

To przełomowe osiągnięcie jest pierwszym w Japonii przypadkiem aresztowania osoby, dowodzącym, że nawet zasoby cyfrowe chronione prawem autorskim nie pozostają poza zasięgiem organów ścigania.

Gwałtowny wzrost liczby oszustw związanych z kartami kredytowymi w Japonii

W Japonii coraz częściej dochodzi do oszustw związanych z kartami kredytowymi. Japońskie Stowarzyszenie Kredytowe odnotowało w 2023 r. rekordową kwotę szkód wynoszącą 54,09 mld jenów. Ponad 90% tych strat wynikało z kradzieży numerów kart kredytowych, co podkreśla rosnące zagrożenie dla japońskiego sektora finansowego.

Od stycznia do czerwca 2024 r. wartość szkód nadal rosła, osiągając 26,82 mld jenów — przekraczając 26,28 mld jenów odnotowane w tym samym okresie w roku poprzednim.

Wzrost liczby oszustw skłonił japońskie władze do wzmożonego zaangażowania się w śledztwa dotyczące cyberprzestępczości. Aresztowanie Kobayashiego stanowiło kluczowy moment w tych działaniach.

Rola japońskiego Cyber Special Investigation Division w sprawie Monero

Śledztwo w sprawie działań Kobayashiego rozpoczęło się w sierpniu, kiedy japońska Cyber Special Investigation Division połączyła siły z lokalną policją. Korzystając z zaawansowanych narzędzi analitycznych, śledczy byli w stanie rozszyfrować transakcje Monero, które grupa Kobayashiego próbowała ukryć.

Działania te doprowadziły do zidentyfikowania Kobayashiego i 18 innych podejrzanych, co rzuciło światło na metody wykorzystywane przez nich do prowadzenia oszukańczych działań oraz na aktywa cyfrowe będące ich przedmiotem.

Śledztwo wykazało również, że grupa Kobayashiego rekrutowała członków za pośrednictwem mediów społecznościowych, reklamując „nielegalne prace na pół etatu” jako sposób na przyciągnięcie uczestników do swojej organizacji.

Komunikacja wewnątrz grupy odbywała się za pomocą szyfrowanych komunikatorów, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Taka strategia początkowo pozwoliła grupie uniknąć wykrycia, jednak wzmożone zainteresowanie Japonii cyberprzestępczością i zaawansowane metody śledzenia transakcji ostatecznie doprowadziły do ich upadku.