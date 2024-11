Nowy dokument Rezerwy Federalnej w Minneapolis wzywa do zakazu lub opodatkowania bitcoina w celu rozwiązania problemu deficytów pierwotnych

W niedawnym dokumencie roboczym Bank Rezerwy Federalnej w Minneapolis wywołał debatę, zalecając rządom rozważenie zakazania lub opodatkowania bitcoina w celu rozwiązania bieżących deficytów pierwotnych.

W dokumencie opublikowanym 17 października wskazano, że tego typu środki są konieczne dla zachowania odpowiedzialności fiskalnej i skutecznej polityki pieniężnej.

Autorzy, Amol Amol i Erzo GJ Luttmer, twierdzą, że albo prawny zakaz, albo podatek od Bitcoina mógłby pomóc przywrócić rządom zdolność do wdrażania stałych deficytów pierwotnych. Zgodnie ze streszczeniem artykułu zatytułowanym „Unique Implementation of Permanent Primary Deficits?”, posunięcie to umożliwiłoby władzom lepsze zarządzanie ich strategiami fiskalnymi.

„Prawny zakaz Bitcoina może przywrócić wyjątkową implementację stałych deficytów pierwotnych, podobnie jak podatek od Bitcoina w tej stawce” – twierdzą autorzy.

W 40-stronicowym dokumencie Bitcoin jest opisywany jako „pułapka zrównoważonego budżetu”, w której zdecentralizowana natura kryptowaluty stwarza wyzwania dla decydentów, którzy chcą utrzymać deficyt budżetowy za pomocą nominalnego długu.

Naukowcy twierdzą, że Bitcoin funkcjonuje jako „papier wartościowy sektora prywatnego” o stałej podaży, któremu nie przysługują żadne rzeczywiste prawa do zasobów, co skłoniło ich do zalecenia zakazania lub opodatkowania kryptowaluty.

Deficyty pierwotne występują wtedy, gdy wydatki rządu przekraczają wpływy podatkowe i inne źródła dochodów.

Termin „stały deficyt pierwotny” sugeruje celowy zamiar utrzymania nierównowagi budżetowej w długim okresie.

Matthew Sigel, szef badań nad aktywami cyfrowymi w VanEck, skrytykował dokument Minneapolis Fed, opisując go jako „atak na Bitcoina”.

Jego zdaniem dokument sugeruje, że rządy będą w stanie utrzymać stałe deficyty tylko wtedy, gdy konsumenci nie będą świadomi istnienia alternatywnych walut, takich jak Bitcoin, i nie przyjmą ich.

Sigel odniósł się także do analityka bitcoina, Tuura Demeestera, który skrytykował opublikowany 12 października raport badawczy Europejskiego Banku Centralnego, w którym sugerowano, że starsi posiadacze bitcoinów czerpią zyski kosztem nowych inwestorów.

Komentarze Demeestera wskazują na konieczność wprowadzenia regulacji lub całkowitego zakazu w celu ustabilizowania ceny bitcoina.

W poście zamieszczonym 21 października na portalu X Sigel wyraził swoje obawy, stwierdzając: „[Gazeta] fantazjuje na temat „prawnego zakazu” i dodatkowych podatków od BTC, aby zagwarantować, że dług rządowy pozostanie „jedynym papierem wartościowym wolnym od ryzyka”.

Dyskusja ta uwypukla ciągłe napięcia między tradycyjną polityką pieniężną a rosnącym wpływem kryptowalut, co rodzi ważne pytania o przyszłość aktywów cyfrowych w zmieniającym się krajobrazie gospodarczym.