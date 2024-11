Szwecja oferuje teraz duże pieniądze, aby imigranci wyjechali: oto ile i dlaczego

Szwecja planuje wdrożyć nową politykę zwiększającą wypłaty dla imigrantów, którzy dobrowolnie opuszczą kraj. Do 2026 r. zachęty te mają zostać znacznie zwiększone.

Zgodnie z planem obecna kwota płatności, ograniczona do 40 000 koron szwedzkich, wzrośnie do maksymalnie 350 000 koron.

Zmiana polityki, ogłoszona we wrześniu 2024 r., wpisuje się w cel rządu dotyczący przekształcenia ram migracyjnych.

Inicjatywa ta, wspierana przez antyimigracyjną partię Szwedzkich Demokratów, jest częścią szerszych działań mających na celu zarządzanie poziomem imigracji, zmniejszanie napięć społecznych i promowanie integracji.

Wzrost płatności ma na celu napędzanie migracji powrotnych

Obecnie w Szwecji zachęty dla imigrantów, którzy zdecydują się na powrót do swoich krajów, są skromne i wynoszą 10 tys. koron na osobę dorosłą i 5 tys. koron na dziecko, przy czym limit rodzinny wynosi 40 tys. koron.

Nadchodzące zmiany oznaczają znaczący wzrost, gdyż do 2026 r. płatności mogą wynieść nawet 350 tys. koron.

Celem tej zmiany jest zachęcenie do dobrowolnych powrotów, zmniejszenie presji na służby socjalne i wspieranie zrównoważonego systemu migracji.

Polityka ta jest częścią szerszej zmiany, która obejmuje surowsze wymagania wjazdowe dla pracowników nisko wykwalifikowanych.

Porównanie zachęt do powrotu w innych krajach europejskich

Szwecja nie jest jedynym krajem, który oferuje zachęty finansowe za dobrowolny powrót do kraju.

Dania przoduje z wypłatami przekraczającymi 15 000 dolarów na osobę, Norwegia oferuje około 1400 dolarów, a Francja około 2800 dolarów. Niemiecka zachęta wynosi około 2000 dolarów.

Środki te odzwierciedlają regionalną tendencję, zgodnie z którą kraje europejskie oferują wsparcie finansowe imigrantom, którzy zdecydują się na powrót, pomagając im w ponownym osiedleniu się w krajach ojczystych.

Oprócz zwiększenia wypłat powrotnych Szwecja planuje zaostrzyć kryteria przyznawania pozwoleń na pracę dla pracowników nisko wykwalifikowanych.

Do czerwca 2025 r. imigranci będą musieli zarabiać co najmniej 80% średniej szwedzkiej pensji, czyli 35 600 koron (ok. 3455 dolarów), aby kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na pracę.

Nowe prawo ma na celu nadanie priorytetu wykwalifikowanej pracy, kierując możliwości do pracowników domowych w przypadku prac o niższym wynagrodzeniu. Niektóre zawody, takie jak opieka domowa, pozostaną wyłączone z tej zasady, aby zapewnić utrzymanie kluczowych usług.

Przyciąganie wysoko wykwalifikowanych imigrantów

Mimo ograniczeń dotyczących pracowników nisko wykwalifikowanych, Szwecja staje się coraz bardziej atrakcyjna dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów.

Propozycja przyjęcia nowej dyrektywy UE w sprawie niebieskiej karty ma na celu przyciągnięcie najlepszych talentów poprzez obniżenie progów wynagrodzeń i rozszerzenie kryteriów kwalifikowalności. Oczekuje się, że zmiana ta wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Strategia rządu zakłada zwiększenie konkurencyjności Szwecji poprzez zapewnienie pracodawcom z zaawansowanych sektorów dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebują.

W odróżnieniu od poprzednich dekad, Szwecja po raz pierwszy od ponad 50 lat odnotowuje spadek emigracji netto.

Między styczniem a majem 2024 r. Szwecję opuściło 5700 osób więcej, niż do niej przybyło. Powodem była bardziej rygorystyczna polityka imigracyjna i mniejsza liczba osób ubiegających się o azyl.

Szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało w mediach społecznościowych, że w 2024 r. liczba osób ubiegających się o azyl ma być najniższa od 1997 r.

Trend ten odzwierciedla szerszy zwrot w stronę zrównoważonej polityki migracyjnej, której celem jest zrównoważenie wysiłków integracyjnych i ograniczenie wykluczenia społecznego.

Hindusi przodują w liczbie wyjazdów

Zauważalną tendencją w emigracji Szwedów jest wzrost liczby obywateli Indii powracających do kraju ojczystego.

W pierwszej połowie 2024 roku Szwecję opuściło 2837 Hindusów, co stanowi wzrost o 171% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku.

Mimo to Hindusi nadal stanowią jedną z największych grup imigrantów w Szwecji, ustępując pod względem liczby przybyszów w tym roku jedynie Ukraińcom.

Liczba imigrantów z Indii spadła do 2461 z 3681 w tym samym okresie w roku ubiegłym, co oznacza zmianę po latach stałego wzrostu.

Szwedzkie represje wobec imigracji przynoszą rezultaty

Bardziej rygorystyczne podejście Szwecji do kwestii imigracji doprowadziło do znacznego spadku liczby nowo przybyłych i wzrostu emigracji.

Szwedzka Agencja Migracyjna przewiduje, że w nadchodzących latach liczba wniosków o azyl nadal będzie spadać, a emigracja wzrośnie.

Na początku 2024 r. imigracja spadła o 15% w ujęciu rok do roku, podczas gdy emigracja wzrosła o 60%.

Zmiany w polityce są konsekwencją zmiany, która rozpoczęła się w 2015 r., kiedy to Szwecja uznała potrzebę bardziej kontrolowanego podejścia do migracji, po latach dużego napływu imigrantów.

Historia Szwecji jako „humanitarnego supermocarstwa” uległa zmianie.

W 2014 roku kraj przyjął ponad 81 000 osób ubiegających się o azyl, a w 2015 roku liczba ta prawie się podwoiła.

Od tego czasu kraj ten zaczął podążać w kierunku bardziej kontrolowanej migracji, szczególnie po wzroście poparcia dla Umiarkowanej Partii i Szwedzkich Demokratów w 2022 r.

Ostatnie działania rządu stanowią znaczącą zmianę w podejściu Szwecji do imigracji, stawiając integrację i zrównoważony rozwój gospodarczy ponad poprzednimi ambicjami humanitarnymi.