Na rynku ropy naftowej utrzymuje się zmienność, ceny rosną o ponad 2% z powodu napięć na Bliskim Wschodzie

We wtorek na rynku ropy naftowej utrzymywała się zmienność, gdyż niepewność na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu spędza sen z powiek traderom.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Ceny ropy naftowej wzrosły o ponad 2%, a cena ropy Brent przekroczyła 76 dolarów za baryłkę, co było spowodowane obniżką przez Chiny podstawowych stóp procentowych. Wzbudziło to optymizm co do popytu na ropę w tym kraju.

Advertisement

Ponadto, ciągle zmieniająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawia, że rynek jest ciągle w napięciu, gdyż ceny podlegają gwałtownym wahaniom.

„To była retoryka i siła napędowa przez ostatnie kilka tygodni i niewiele się zmieniło” – powiedział Zain Vawda, analityk rynku w OANDA.

Oba wskaźniki referencyjne ropy naftowej kontynuują wzrosty z poniedziałku

Copy link to section

W chwili pisania tego artykułu cena ropy naftowej West Texas Intermediate wzrosła o 2,5% do 71,80 USD za baryłkę.

Cena ropy Brent wyniosła 76,02 USD za baryłkę, co stanowi wzrost o 2,3% w porównaniu z poprzednim zamknięciem.

Ceny spadły o 7% w zeszłym tygodniu z powodu obaw o słaby popyt w Chinach, największym importerze ropy naftowej na świecie.

Dodatkowo pojawiły się doniesienia, że Izrael może uniknąć ataków na irańskie instalacje naftowe, co złagodziło obawy dotyczące dostaw z tego regionu i doprowadziło do spadku cen.

Jednak trwający w regionie konflikt ponownie przykuł uwagę rynku.

Niepewność geopolityczna napędza zmienność

Copy link to section

We wtorek sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył do Izraela, pierwszego przystanku w ramach podróży po Bliskim Wschodzie, aby wznowić rozmowy mające na celu zakończenie wojny w Strefie Gazy.

„Napięcia na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu znajdują odzwierciedlenie na rynku opcji na ropę Brent” – powiedział w notatce Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Group.

Wykres zmienności pokazuje, że opcje kupna stają się coraz droższe od opcji sprzedaży, ponieważ uczestnicy kupują zabezpieczenie na wypadek gwałtownego wzrostu cen, biorąc pod uwagę niepewną sytuację geopolityczną.

Chiny pozostają kluczowe dla rynku ropy naftowej

Copy link to section

Mimo że rośnie niepewność w kontekście geopolitycznym na Bliskim Wschodzie, eksperci uważają, że działalność gospodarcza Chin może mieć długotrwały wpływ na rynek ropy naftowej.

Vawda z OANDA powiedział:

Każda publikacja danych przez Chiny czy potencjalne rozmowy o zawieszeniu broni na Bliskim Wschodzie powodują wahania cen ropy naftowej. Sytuacja w Chinach może mieć jednak bardziej długotrwałe konsekwencje, ponieważ spowolnienie gospodarcze w Chinach oznacza spowolnienie dla reszty świata.

Tymczasem Międzynarodowy Fundusz Walutowy nieznacznie obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki do 3,2% na lata 2024 i 2025.

MFW poinformował, że prognozy wzrostu gospodarczego pozostają na niezmienionym poziomie i najsłabszym od dziesięcioleci.

Agencja obniżyła również prognozę wzrostu gospodarczego Chin na rok 2025 do 4,8% z 5,0% wcześniej.

Rodzi to obawy o to, czy azjatyckiemu gigantowi uda się w przyszłym roku całkowicie odbudować swoją pozycję, co również rzuca cień na wzrost popytu na ropę.

„Rynek ropy naftowej w Chinach jest powodem do obaw. Świadczy o tym domniemany popyt Chin na ropę, który oblicza się, odejmując eksport netto produktów naftowych od ilości przetworzonej ropy naftowej” – dodał Vawda.

Tymczasem inwestorzy będą wyczekiwać publikacji cotygodniowych danych o zapasach ropy naftowej w USA.

Prywatne dane zostaną opublikowane przez American Petroleum Institute, a amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (US Energy Information Administration) opublikuje swój oficjalny raport pod koniec tego tygodnia.

Spadek zapasów ropy naftowej w największym na świecie producencie ropy, USA, może dodatkowo wpłynąć na wzrost cen ropy.