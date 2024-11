Dogecoin i XRP na minusie, podczas gdy Bitcoin utrzymuje się poniżej 67 000 USD

Dogecoin (DOGE) i XRP (XRP) należały do głównych tokenów, których wartość spadła na skutek ogólnokrajowego kryzysu.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Do spadków doszło po wzroście z początku tygodnia, gdy inwestorzy realizowali zyski na tle ogólnej słabości rynku.

Advertisement

Przerwa w wzrostowym impecie Bitcoina, w połączeniu z ogólną korektą na rynku, uwypukliły wyzwania stojące przed inwestorami, ponieważ kluczowe poziomy oporu utrzymały się.

Mimo to niektórzy uczestnicy rynku pozostają optymistami i spodziewają się wzrostu kursu do 80 tys. dolarów w miarę zbliżania się wyborów w USA.

Aktualna cena Bitcoina wynosi 66 477,03 USD, co odzwierciedla utrzymującą się zmienność.

Źródło: CoinmarketCap

Bitcoin zatrzymuje się poniżej 67 000 USD

Copy link to section

Poniedziałkowy rajd bitcoina, podczas którego cena zbliżyła się do 70 000 dolarów, nie utrzymał się, co doprowadziło do spadku o 1% we wtorek.

Indeks CoinDesk 20 (CD20), który śledzi największe tokeny pod względem kapitalizacji rynkowej, spadł o prawie 2%, co odzwierciedla szersze nastroje.

Analitycy wskazują na kluczowe poziomy oporu na poziomie ok. 70 000 USD jako poważną przeszkodę dla dalszych zysków.

W międzyczasie emisje stablecoinów zostały wstrzymane, co zwiększyło presję na płynność rynku, która wspierała wzrost bitcoina od końca września.

Handlowcy wierzą, że stały wzrost wolumenu stablecoinów może okazać się niezbędnym impulsem, aby Bitcoin wznowił swoją wzrostową trajektorię.

Kryptowaluty o średniej i niskiej kapitalizacji mają różne losy

Copy link to section

Podczas gdy na głównych tokenach, takich jak Bitcoin i Ethereum (ETH), ruch był ograniczony, segmenty rynku kryptowalut o średniej i niskiej kapitalizacji wykazały się zróżnicowanymi wynikami.

Liderami spadków były Memecoin Bonk (BONK) i token rządowy APE, które straciły ponad 7%.

Pomimo recesji te mniejsze tokeny nadal cieszą się zainteresowaniem ze względu na swoją zmienność.

Obserwatorzy rynku zauważają, że spadki wartości tych tokenów wpisują się w szerszy trend, w ramach którego inwestorzy konsolidują zyski i rebalansują portfele, przygotowując się na potencjalne katalizatory rynkowe, w tym zmiany makroekonomiczne i nadchodzące ogłoszenia regulacyjne.

ETF-y oparte na bitcoinie odnotowują odpływ netto w wysokości 80 milionów dolarów

Copy link to section

Notowane na giełdzie w USA fundusze ETF oparte na bitcoinie odnotowały we wtorek łączną stratę netto w wysokości 80 milionów dolarów, co odzwierciedla spadek zainteresowania inwestorów.

Produkt ARKB spółki Ark Invest odnotował odpływ środków w wysokości 134 mln USD, co stanowi największą wypłatę środków w historii tego funduszu.

Z drugiej strony, fundusz ETF IBIT firmy BlackRock przyciągnął 42 mln USD napływu środków, zajmując pierwsze miejsce wśród produktów tej samej kategorii, podczas gdy produkty FBTC firmy Fidelity i HODL firmy VanEck przyciągnęły odpowiednio 8 mln USD i 3 mln USD.

Ta rozbieżność przepływów wskazuje na zróżnicowane strategie inwestorów: niektórzy decydują się na blokowanie zysków, podczas gdy inni widzą potencjał ponownego trendu wzrostowego cen bitcoinów.

Wolumeny stablecoinów i dynamika rynku kryptowalut

Copy link to section

Płynność stablecoinów odgrywa kluczową rolę w napędzaniu dynamiki całego rynku kryptowalut, gdyż często służy jako źródło szybkiego kapitału na zakupy.

Niedawna analiza sugeruje, że spowolnienie emisji stablecoinów może ograniczać potencjał wzrostu bitcoina.

W okresie wzrostów od sierpnia do września rosnące wolumeny stablecoinów pomogły rynkowi kryptowalut odbić się po załamaniu, co spowodowało wzrost wartości bitcoina i innych ważnych tokenów.

Ponieważ wolumeny stablecoinów utrzymują się na stabilnym poziomie od końca września, rynkowi brakuje tej samej dynamiki napędzanej płynnością, co potęguje wyzwania, z jakimi mierzą się inwestorzy szukający trwałego trendu wzrostowego.

ETF Ether odnotowuje napływ 11 milionów dolarów, podczas gdy ETF Bitcoina mają problemy

Copy link to section

Podczas gdy fundusze ETF na Bitcoina zmagały się z odpływem środków, fundusz ETF na Ether (ETH) firmy BlackRock odnotował we wtorek napływ środków w wysokości 11 milionów dolarów.

Sugeruje to, że niektórzy inwestorzy dywersyfikują swoje inwestycje w Ether, prawdopodobnie spodziewając się rozwoju jego ekosystemu.

Z kolei inne duże krypto-ETF-y nie odnotowały znaczących napływów ani odpływów.

Zmiana ta uwydatnia ewolucję krajobrazu inwestycyjnego na rynku kryptowalut, w miarę jak inwestorzy instytucjonalni rozważają swoje opcje w obliczu wahań cen i zmieniającej się dynamiki rynku.

Rozbieżności w przepływach środków w ramach ETF-ów podkreślają zróżnicowane strategie stosowane przez uczestników rynku w celu poradzenia sobie ze złożonością obecnego otoczenia rynkowego.