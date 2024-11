UBS podwyższa rating AO Smith do neutralnego: czy to sygnał kupna?

23 października 2024 r. analitycy UBS podnieśli ocenę akcji AO Smith (NYSE: AOS) z poprzedniego „Sprzedaj” do „Neutralnej”.

Advertisement Szukasz sygnałów i alertów od profesjonalnych traderów? Zarejestruj się w Invezz Signals™ ZA DARMO. Zajmuje to 2 minuty.

Podwyższenie ratingu nastąpiło po tym, jak UBS uznał, że spółka jest wyceniana bardziej sprawiedliwie po okresie gorszych wyników akcji w porównaniu do jej konkurentów i szerszego rynku.

Advertisement

Firma podniosła cenę docelową akcji AO Smith z 75 do 80 USD, co odzwierciedla skorygowany wielokrotność 18-krotności zysków na lata 2025 i 2026.

Analityk UBS Damian Karas wskazał na silny bilans i defensywne cechy spółki jako czynniki izolacyjne w obliczu potencjalnych kryzysów gospodarczych.

Zauważył również, że firma z rosnącym optymizmem podchodzi do pakietu stymulacyjnego rządu Chin i jego pozytywnego wpływu na działalność firmy AO Smith w zakresie filtracji wody metodą odwróconej osmozy, pomimo trudnej sytuacji na rynku konsumenckim i mieszkaniowym.

Przegląd wyników za III kwartał

Copy link to section

AO Smith opublikowało wyniki za III kwartał 22 października 2024 r.

Spółka odnotowała zysk na akcję bez stosowania zasad GAAP w wysokości 0,82 USD, co było zgodne z oczekiwaniami. Przychody były jednak niższe i wyniosły 903 mln USD, co oznacza spadek o 3,7% w ujęciu rok do roku i jest niższe o około 54,75 mln USD od szacunków.

Sprzedaż spadła przede wszystkim z powodu niższych wolumenów w Chinach i spadku sprzedaży podgrzewaczy wody w Ameryce Północnej.

Warto odnotować, że firma odnotowała spadek sprzedaży netto o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a zysk netto zmniejszył się o 11% do 120,2 mln dolarów.

Słabsze wyniki w kluczowych segmentach rynku, takich jak Chiny, gdzie sprzedaż spadła o 17% w ujęciu rok do roku, oraz Ameryka Północna, gdzie popyt na podgrzewacze wody zmalał, znacząco przyczyniły się do tych wyników.

Podstawy biznesu i najnowsze wydarzenia

Copy link to section

Patrząc z szerszej perspektywy, AO Smith nadal ma silną pozycję dzięki zróżnicowanemu portfolio i wyraźnemu ukierunkowaniu na zrównoważony wzrost.

Segment północnoamerykański firmy wykazał się odpornością, a sprzedaż komercyjnych kotłów i urządzeń do uzdatniania wody wzrosła o kilkanaście procent, co częściowo zrekompensowało niższą sprzedaż podgrzewaczy wody.

W Chinach, gdzie firma zmagała się z ciągłymi przeciwnościami, niedawny pakiet stymulacyjny rządu może okazać się pozytywnym aspektem, potencjalnie wpływając na poprawę popytu na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Ponadto przejęcie Pureit przez AO Smith od Unilever za kwotę 120 milionów dolarów wpisuje się w strategię firmy mającą na celu zwiększenie udziału w rynku w Indiach i Azji Południowej.

Pomimo przeciwności wynikających ze słabszego popytu konsumenckiego w Chinach i wahań sprzedaży podgrzewaczy wody w Ameryce Północnej, AO Smith nadal korzysta z możliwości wzrostu w Indiach.

Bilans spółki jest również jej godną uwagi mocną stroną, utrzymując niski wskaźnik dźwigni finansowej na poziomie 5,9% i generując wolne przepływy pieniężne w wysokości 282,5 mln USD w pierwszych dziewięciu miesiącach 2024 r.

Jednak rosnące koszty stali i słaba sprzedaż w Chinach stanowią ryzyko dla rentowności w krótkim okresie.

Spostrzeżenia dotyczące wyceny

Copy link to section

AO Smith jest notowany przy wskaźniku P/E wynoszącym około 20x w oparciu o zysk na akcję w roku obrachunkowym 2025, nieznacznie powyżej średniej długoterminowej.

Choć UBS uważa obecną wycenę akcji za uczciwą, trwająca niepewność gospodarcza i niejednoznaczne perspektywy wzrostu w Chinach mogą ograniczyć krótkoterminowy potencjał wzrostu.

Inwestorzy zachowują ostrożność po obniżeniu prognoz spółki na początku października, w wyniku czego całoroczna prognoza zysku na akcję została obniżona do przedziału od 3,70 do 3,85 USD, w porównaniu z poprzednimi prognozami na poziomie od 3,95 do 4,10 USD.

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami biznesowymi i najnowszymi wiadomościami, przyjrzyjmy się bliżej temu, co wskaźniki techniczne ujawniają na temat trajektorii akcji spółki AO Smith.

Handel w pobliżu wsparcia

Copy link to section

Wartość akcji AO Smith nie zmieniła się od prawie dwóch lat.

Akcje osiągnęły podwójny szczyt na poziomie 92 USD w ciągu ostatniego roku i od tego momentu się odwróciły. Obecnie są notowane bardzo blisko wsparcia w okolicach 764 USD.

Źródło: TradingView

W związku z tym inwestorzy nastawieni optymistycznie do akcji mogą kupić je po obecnych cenach, stawiając stop loss na poziomie 75,8 USD.

Jeśli akcje ponownie znajdą wsparcie w pobliżu obecnych poziomów i zmienią swój kurs, mogą ponownie osiągnąć poziom 92 dolarów.

Inwestorzy nastawieni pesymistycznie do akcji powinni unikać sprzedaży krótkiej przy obecnych poziomach, biorąc pod uwagę fakt, że cena już znacznie spadła.

Nową pozycję krótką można otworzyć tylko wtedy, gdy cena akcji zamknie dzień poniżej 76,4 USD.