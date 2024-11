Złoto kontynuuje wzrosty ze względu na rosnący popyt na bezpieczne aktywa i niepewność przed wyborami w USA

Ceny złota kontynuowały wzrosty i utrzymywały się blisko rekordowo wysokich poziomów ze względu na wzrost popytu na bezpieczne aktywa tego szlachetnego kruszcu.

Wzrost cen złota nabiera coraz większego tempa przed wyborami prezydenckimi w USA w listopadzie.

Były prezydent Donald Trump i wiceprezydent Kamala Harris idą łeb w łeb w sondażach opinii publicznej, a możliwość zwycięstwa Trumpa jest postrzegana jako zagrożenie dla stabilności perspektyw geopolitycznych, podaje Fxstreet.com.

Ponadto w Rosji odbywa się 16. szczyt BRICS, gdzie Moskwa omawia znalezienie alternatywy dla dominacji dolara amerykańskiego. Waluta oparta na złocie jest reklamowana jako realna opcja, powiedział Fxstreet w raporcie.

Pomimo wysiłków zmierzających do ustabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Strefie Gazy i Libanie trwa wojna między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem.

„Sekretarz stanu USA Anthony Blinken nie wydaje się być bliżej zapewnienia zawieszenia broni, pomimo nagłówków donoszących o postępach, tak jak to miało miejsce podczas jego ostatniej wizyty” – napisał w notatce Joaquin Monfort, redaktor Fxstreet.

Ceny złota na giełdzie COMEX wzrosły o ponad 30% od początku tego roku. „W obecnej sytuacji byłby to najsilniejszy roczny wzrost od 45 lat”, powiedział w raporcie Carsten Fritsch, analityk ds. towarów w Commerzbank AG.

Co więcej, według doniesień Sky News, Blinken musiał schronić się w bunkrze w środę, gdy nad Tel Awiwem zawyły syreny ostrzegające przed nalotem.

Narracja dotycząca handlu w USA uległa zmianie ze względu na rosnące prawdopodobieństwo wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich.

Kelvin Wong, starszy analityk rynku w OANDA:

Biorąc pod uwagę, że „hojna” propozycja Trumpa dotycząca obniżek podatku od osób prawnych, polegająca na zmniejszeniu stawki podatkowej z 21% do 15%, prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy deficyt budżetu federalnego USA, co z kolei doprowadzi do zakwestionowania przez rynek zdolności kredytowej rządu USA (np. w kontekście perspektywy częstszych zamknięć rządu), co może skutkować utratą zaufania do amerykańskich obligacji skarbowych i umocnieniem się złota.