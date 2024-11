Rozdawnictwo nagród Elona Muska o wartości 1 miliona dolarów dziennie znalazło się pod lupą, ponieważ Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ostrzega, że może ono naruszać federalne prawo wyborcze.

Musk, który aktywnie popiera Donalda Trumpa w wyścigu prezydenckim z Kamalą Harris, zainicjował tę inicjatywę za pośrednictwem swojego komitetu działań politycznych, America PAC.

Konkurs oferuje zarejestrowanym wyborcom, którzy podpiszą petycję popierającą Pierwszą i Drugą Poprawkę, szansę na wygranie 1 miliona dolarów dziennie.

Akcja ta jest skierowana do wyborców w siedmiu kluczowych stanach: Pensylwanii, Georgii, Nevadzie, Arizonie, Michigan, Wisconsin i Karolinie Północnej.

W miarę zbliżania się dnia wyborów, przypadającego na 5 listopada, wybory te budzą kontrowersje i wątpliwości prawne co do zgodności z amerykańskim prawem wyborczym, co wzbudza obawy wśród Demokratów i skłania do apeli o wszczęcie dochodzenia przez Departament Sprawiedliwości.

Jaka jest legalność rozdawnictwa głosów Elona Muska?

Podstawą obaw Departamentu Sprawiedliwości są amerykańskie przepisy zakazujące uiszczania opłat za rejestrację wyborców.

Te prawa mają na celu zapobieganie nieuprawnionemu wpływowi w procesie wyborczym. Rozdawnictwo Muska, choć ujęte jako inicjatywa petycji, wymaga od uczestników bycia zarejestrowanymi wyborcami, co stwarza potencjalne problemy prawne.

Jak podają źródła, Sekcja Integralności Publicznej Departamentu Sprawiedliwości skontaktowała się z America PAC Muska, zwracając uwagę na możliwość naruszenia federalnego prawa wyborczego.

Dokładny termin przekazania informacji przez Departament Sprawiedliwości pozostaje niejasny; departament nie skomentował tej sprawy publicznie.

Amerykański PAC Muska jasno dał do zrozumienia, że celem wyborów jest przyciągnięcie ponad miliona wyborców w kluczowych stanach, w których wynik wyborów jest kluczowy.

Stany te, często odgrywające kluczową rolę w ustalaniu wyników wyborów, mogłyby zyskać znaczący wpływ, gdyby petycję podpisała znaczna liczba nowych wyborców.

PAC przedstawiło to przedsięwzięcie jako kampanię na rzecz praw konstytucyjnych, zwłaszcza wolności słowa i prawa do posiadania broni.

Chociaż od uczestników nie jest wymagana przynależność partyjna, termin wydarzenia i skupienie się na kluczowych stanach spotkały się z krytyką ze strony liderów Demokratów, którzy postrzegają rozdawnictwo nagród jako próbę wzmocnienia bazy poparcia dla Trumpa.

Czy rozdawnictwo jest nielegalne?

Podczas gdy niektórzy analitycy prawni uważają, że konkurs Muska może naruszać prawo federalne, inni sugerują, że może wykorzystywać lukę prawną.

Kodeks Stanów Zjednoczonych wyraźnie zabrania oferowania płatności za rejestrację wyborców lub głosowanie.

Eksperci prawni, tacy jak Paul Schiff Berman z George Washington University, twierdzą, że atakowanie zarejestrowanych wyborców może stanowić naruszenie tego przepisu, co w przypadku uznania winy może narazić Muska i America PAC na grzywny lub karę pozbawienia wolności.

Adav Noti z Campaign Legal Center podziela te obawy, stwierdzając, że program ten podlega egzekwowaniu na drodze cywilnej lub karnej przez Departament Sprawiedliwości.

Musk odrzucił oskarżenia o nielegalność działań platformy społecznościowej X (dawniej Twitter), twierdząc, że konkurs jest otwarty dla wszystkich wyborców, niezależnie od przynależności partyjnej lub statusu wyborczego.

W odpowiedzi na rosnącą krytykę America PAC zmieniło warunki konkursu, opisując nagrodę jako wynagrodzenie za pełnienie funkcji rzecznika prasowego.

Zwycięzcy muszą stworzyć filmy promujące program PAC, dostosowując wypłaty do działalności promocyjnej, a nie do rejestracji wyborców.

Mimo tej zmiany niektórzy eksperci prawni uważają, że rozdawnictwo wciąż może wiązać się z wyzwaniami prawnymi, ponieważ powiązanie z rejestracją wyborców pozostaje potencjalnym problemem na mocy prawa wyborczego.

Byli prokuratorzy Partii Republikańskiej domagają się działań Departamentu Sprawiedliwości

Presję na Departament Sprawiedliwości zwiększyła grupa byłych prokuratorów z Partii Republikańskiej, którzy zaapelowali do departamentu o zbadanie konkursu, powołując się na potencjalne naruszenia prawa stanowego i federalnego.

Twierdzili, że tego typu działania, zwłaszcza tak blisko wyborów, wymagają kontroli, mimo ogólnej niechęci organów ścigania do podejmowania działań w sprawach związanych z wyborami tuż przed dniem głosowania.

Ich list podkreśla bezprecedensowy charakter tego konkursu w historii współczesnej polityki amerykańskiej, zwracając uwagę na jego potencjalny wpływ na zachowania wyborców w kluczowych stanach, w których wynik jest kwestią kluczową.

W miarę jak zbliża się dzień wyborów, wynik tego sporu prawnego może mieć istotne konsekwencje dla wpływów politycznych Muska i działalności America PAC.

Jeśli Departament Sprawiedliwości podejmie formalne kroki, sprawa ta może stać się precedensem w zakresie stosowania prawa wyborczego w przypadku niekonwencjonalnych działań mających na celu zaangażowanie wyborców.

Na razie kontrowersje wciąż trwają, a Demokraci i eksperci prawni uważnie śledzą rozwój sytuacji.

Nie jest pewne, czy rozdawnictwo Muska będzie miało konsekwencje prawne, czy też osiągnie zamierzony cel – pozyskanie elektoratu.