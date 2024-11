Jakie są prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące gospodarki światowej na lata 2024 i 2025?

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował niedawno serię aktualizacji swojego raportu World Economic Outlook, rzucając światło na najnowsze wydarzenia we wszystkich gospodarkach świata.

Na czele stoją dwie kluczowe gospodarki: Stany Zjednoczone i Chiny.

Podczas gdy gospodarka USA okazuje się odporna na zacieśnianie polityki pieniężnej, dynamika gospodarcza Chin słabnie, obciążona wewnętrznymi wyzwaniami.

Choć MFW nadal patrzy na sytuację w gospodarce światowej z dość optymistycznym nastawieniem, wskazał również na pewne istotne ryzyka i szanse, które mogą mieć wpływ na sytuację w ciągu najbliższych kilku lat.

Czy USA nadal są motorem napędowym światowego wzrostu?

W swojej najnowszej prognozie MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB USA na 2024 r. z 2,6% do 2,8%, co czyni go najsilniejszym krajem wśród rozwiniętych gospodarek.

Wzrost ten w dużej mierze spowodowany jest wysokimi wydatkami konsumpcyjnymi, napędzanymi rosnącymi płacami i trudną sytuacją na rynku pracy.

USA zdołały przetrwać wysoką inflację i nie popaść w recesję, co MFW określa mianem „miękkiego lądowania”.

Te pozytywne prognozy wskazują, że zacieśnienie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną nie zahamowało aktywności gospodarczej w tak dużym stopniu, jak niektórzy się obawiali.

Kluczowym czynnikiem wspierającym ten wzrost jest odporność wydatków konsumpcyjnych w USA.

Mimo wcześniejszych obaw dotyczących wpływu wyższych stóp procentowych, amerykańskie gospodarstwa domowe w dalszym ciągu napędzają aktywność gospodarczą.

Ta siła pozwoliła Stanom Zjednoczonym utrzymać rolę stabilizatora w światowej gospodarce, która w przeciwnym razie charakteryzowałaby się niepewnością.

Według głównego ekonomisty MFW, Pierre’a-Oliviera Gourinchasa, ryzyko recesji w USA jest obecnie mniejsze, pod warunkiem że nie wystąpią gwałtowne wstrząsy gospodarcze.

Choć perspektywy są pozytywne, nie są one pozbawione wyzwań.

Nadchodzące wybory prezydenckie w USA dodają znaczną niepewność do perspektyw gospodarczych. Obaj kandydaci omawiali znaczące cła na chiński import, a były prezydent Donald Trump zaproponował wysokie cła sięgające nawet 60%.

MFW ostrzega, że tego typu środki protekcjonistyczne mogą zaszkodzić zarówno gospodarce USA, jak i gospodarce światowej, zmniejszając ogólny wzrost PKB nawet o 0,8% w 2025 r., jeśli cła wyrównawcze ulegną eskalacji.

Dlaczego Chiny tracą impet?

W przeciwieństwie do optymistycznych prognoz dla USA, przewiduje się, że wzrost gospodarczy w Chinach znacznie zwolni.

MFW obniżył swoją prognozę dla Chin na 2024 r. do 4,8%, z wcześniejszego szacunku na poziomie 5%.

Powodów jest wiele: zmagania na rynku nieruchomości, niskie zaufanie konsumentów i środki stymulujące, które nie przyniosły jeszcze znaczących efektów.

Pomimo niedawnych działań Ludowego Banku Chin mających na celu zwiększenie akcji kredytowej, MFW nie uwzględnił tych środków w swoich prognozach, powołując się na brak szczegółów i natychmiastowe efekty.

Wyzwania Chin są głęboko zakorzenione. Kraj zmaga się z kryzysem sektora nieruchomości, który zniszczył kluczowe źródło bogactwa gospodarstw domowych, jeszcze bardziej ograniczając wydatki konsumentów. Podczas gdy Chiny tradycyjnie polegały na eksporcie, aby napędzać wzrost, słaby popyt krajowy doprowadził do większego uzależnienia od rynków zewnętrznych. To poleganie nie jest jednak pozbawione ryzyka, zwłaszcza że globalny popyt pozostaje niepewny.

Zarówno sekretarz skarbu USA Janet Yellen, jak i Gourinchas podkreślają znaczenie pobudzania popytu wewnętrznego w Chinach.

Według Gourinchasa, przyczyną obecnych nadwyżek handlowych Chin są czynniki makroekonomiczne, a nie polityka przemysłowa.

MFW uważa, że aby zniwelować tę nierównowagę, Chiny muszą stworzyć silniejszą sieć zabezpieczeń społecznych i zająć się problemami strukturalnymi swojej gospodarki, takimi jak problemy sektora nieruchomości.

Większy nacisk na pobudzenie konsumpcji mógłby pomóc Chinom uwolnić się od uzależnienia od eksportu i złagodzić część presji, która narosła w ciągu ostatniego roku.

A co z resztą świata?

Globalnie MFW prognozuje wzrost na poziomie 3,2% zarówno w roku 2024, jak i 2025, co stanowi niewielki spadek w stosunku do szacunków z lipca.

Na taką perspektywę wpływa mieszanka szans i zagrożeń występujących w poszczególnych regionach.

Na przykład w Ameryce Łacińskiej prognozy wzrostu gospodarczego zostały skorygowane w górę, a perspektywy Brazylii uległy poprawie dzięki silnej konsumpcji prywatnej i inwestycjom.

Oczekuje się, że gospodarka Brazylii wzrośnie o 3% w 2024 r., co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do wcześniejszych szacunków.

Jednak w innych regionach sytuacja nie jest tak dobra.

Oczekuje się, że strefa euro wzrośnie zaledwie o 0,8% w 2024 r., mimo że sektor wytwórczy w Niemczech i gospodarka Włoch nadal borykają się z problemami.

Japonia również stoi w obliczu pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego, a MFW obniżył swoją prognozę na 2024 r. do 0,3% z powodu zakłóceń w dostawach i zaniku korzyści z turystyki po pandemii.

Mimo tych obniżek MFW prognozuje, że Japonia odbije w 2025 r., co będzie spowodowane wzrostem realnych płac i większymi wydatkami konsumentów.

Rynki wschodzące, takie jak Indie, pozostają jasnymi punktami w światowej gospodarce.

MFW prognozuje, że PKB Indii wzrośnie o 7% w 2024 r., co pozwoli utrzymać pozycję kraju jako jednej z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Dzieje się tak częściowo ze względu na zmianę trendów w światowym przemyśle produkcyjnym, gdyż coraz więcej firm stara się dywersyfikować swoje łańcuchy dostaw, odchodząc od Chin.

Jednakże, mimo że ogólny wzrost gospodarczy w Indiach pozostaje silny, nadal istnieją wyzwania związane z zapewnieniem, aby wzrost ten przyniósł korzyści szerszej populacji.

Jakie są najważniejsze ryzyka i szanse?

Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy światowej gospodarki wydają się stabilne, chociaż istnieją pewne zagrożenia.

MFW zidentyfikował szereg potencjalnych zagrożeń, które mogłyby osłabić perspektywy wzrostu gospodarczego, w tym napięcia geopolityczne, konflikty handlowe i zmienność rynku finansowego.

Stosunki między USA a Chinami pozostają szczególnie istotne, przy czym taryfy celne i polityka handlowa będą prawdopodobnie wpływać nie tylko na stosunki dwustronne, ale także na szerszą globalną sytuację gospodarczą.

Ponadto MFW jest zaniepokojony rosnącym globalnym długiem, który ma osiągnąć 100 bilionów dolarów do końca 2024 r. Stanowi to krytyczne wyzwanie dla wielu gospodarek, zwłaszcza tych o ograniczonej przestrzeni fiskalnej.

MFW radzi krajom ustabilizować dynamikę zadłużenia i przeprowadzić ostrożną konsolidację fiskalną w celu uniknięcia nagłych zmian wywołanych przez rynek.

Jak zauważa Gourinchas, „opóźnienie w dostosowaniu oznacza jedynie, że ostatecznie potrzebna będzie większa korekta”, podkreślając potrzebę proaktywnego zarządzania gospodarką.

Wśród tych wyzwań są również możliwości. Dla krajów takich jak Brazylia, ciągłe inwestycje w infrastrukturę i programy socjalne mogą pomóc utrzymać wzrost.

W przypadku Chin zmiana w kierunku wzrostu napędzanego przez konsumenta mogłaby złagodzić część presji gospodarczej i zapewnić bardziej zrównoważoną ścieżkę naprzód.

MFW dostrzega również potencjał w globalnych działaniach na rzecz przejścia na zieloną energię, co może stworzyć nowe możliwości rozwoju dla gospodarek chętnych do inwestowania w zrównoważone technologie.

Droga naprzód

Prognozy globalnej gospodarki na rok 2024 w dużej mierze zależeć będą od tego, jak główne kraje poradzą sobie z wyzwaniami, zwłaszcza w obliczu niepewności politycznej na horyzoncie.

Stany Zjednoczone znajdują się w silnej pozycji, ale nadchodzące wybory prezydenckie mogą zmienić politykę handlową, podatkową i środowiskową, a także stanowisko kraju wobec trwających konfliktów geopolitycznych.

Tymczasem Chiny muszą uporać się z poważniejszymi problemami na rynku nieruchomości i znaleźć sposoby na zwiększenie wydatków konsumenckich, jeśli chcą zachować stabilność.

Patrząc dalej w przyszłość, na rok 2025, MFW przewiduje niewielką poprawę, a wzrost gospodarczy na świecie ma wynieść 3,2%.

Zależy to jednak od zdolności danego kraju do dostosowania się do zmieniających się warunków.

Stany Zjednoczone muszą zrównoważyć swoją politykę fiskalną, natomiast Chiny muszą poczynić realne postępy w zakresie reform wewnętrznych.

Regiony takie jak Europa i Japonia również będą musiały skupić się na swoich problemach strukturalnych, aby dotrzymać kroku zmianom.

To, czy rok 2024 będzie stabilnym krokiem w kierunku ożywienia gospodarczego, czy też rokiem zwiększonego ryzyka, ukształtuje trajektorię na rok 2025 i kolejne lata.