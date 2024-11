Górnicy złota mają problemy z wykorzystaniem większego popytu na żółty metal ze względu na wyższe koszty produkcji i eksploatacji.

Akcje Newmont Corp, największej na świecie spółki wydobywającej złoto, spadły o 15% po opublikowaniu wyników finansowych, ponieważ zyski i przychody nie spełniły oczekiwań analityków.

Amerykańska spółka poinformowała, że przyczyną słabych wyników były wysokie koszty pracy i oleju napędowego oraz inne wydatki operacyjne.

Spadek wartości akcji odnotowały również inne czołowe kanadyjskie spółki górnicze: Barrick Gold i Agnico Eagle Mines.

Wysokie koszty pracy nękają przemysł wydobywczy

Mimo że od początku roku ceny złota gwałtownie wzrosły, działalność czołowych firm górniczych ucierpiała z powodu wyższych kosztów pracy.

Ceny złota wzrosły o 30% od początku roku na skutek korzystnych perspektyw dotyczących stóp procentowych i rosnącego popytu na bezpieczne aktywa spowodowanego napięciami geopolitycznymi.

Jednak większość spółek górniczych nie potrafiła wykorzystać wzrostu cen.

„Jednak wyniki Newmont pokazały, że duzi producenci złota wciąż zmagają się z presją inflacyjną, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów pracy, która trwa dłużej, niż oczekiwano” – donosi Bloomberg News.

Eksperci uważają, że jeśli wnioski Newmont okażą się trafne, to ryzyko będzie dotyczyć całej branży górniczej.

Newmont wydaje więcej na wydobywanie złota

Mająca siedzibę w USA spółka poinformowała, że wydała więcej pieniędzy na wydobywanie złota w swoich kopalniach w Australii, Kanadzie, Peru i Papui-Nowej Gwinei niż w poprzednim kwartale.

Wydatki inwestycyjne wzrosły również o 10% dzięki projektom ekspansji w Australii i Argentynie.

Niektóre z największych wydatków firmy dotyczyły dużych aktywów nabytych w wyniku ubiegłorocznego przejęcia Newcrest Mining Ltd. za kwotę 15 miliardów dolarów.

Mająca siedzibę w Denver spółka jest pierwszym dużym producentem złota, który opublikował wyniki w sezonie publikacji wyników finansowych, w którym analitycy spodziewają się wysokich zysków w tym sektorze.

Rosnące koszty pracy

Rosnące koszty pracy w Newmont mogą być powodem do obaw dla szerszego sektora górniczego.

Dyrektor generalny Tom Palmer został zacytowany przez Bloomberg News:

Wzrost kosztów pracy jest widoczny.

„Niezależnie od tego, czy chodzi o przerwy konserwacyjne, konserwację, której używasz do uzupełnienia swojej siły roboczej, koszty prowadzenia obozów, koszty transportu ludzi do obozów i z powrotem — to właśnie tam widzimy pewną eskalację wykraczającą poza to, co zakładaliśmy na początku roku”.

Barrick Gold Corp nie spełnia oczekiwań produkcyjnych

W zeszłym tygodniu Barrick Gold Corporation poinformowała o niższej od oczekiwanej produkcji złota w trzecim kwartale, co było spowodowane spadkiem wydobycia w kopalniach Carlin i Cortez w Nevadzie.

Całkowite wstępne wydobycie złota przez Barrick wyniosło 943 000 uncji w trzecim kwartale kończącym się we wrześniu, podczas gdy analitycy szacowali je na 975 000 uncji.

Spółka odnotowała niższą produkcję złota na tle wyższych kosztów operacyjnych całej branży górniczej.

Oczekuje się, że drugi co do wielkości producent złota na świecie opublikuje swoje wyniki finansowe na początku listopada.

Mimo spadku akcji, górnicy złota mogą odetchnąć z ulgą po rekordowych cenach

Mimo spadku akcji spółek górniczych i rozczarowania inwestorów, spółki górnicze mogą cieszyć się lepszym czwartym kwartałem.

Barrick spodziewa się znacznie lepszego czwartego kwartału i spodziewa się, że produkcja w 2024 r. zmieści się w zakresie prognozowanych na cały rok wydobycia złota i miedzi.

Ponadto Newmont odnotował najwyższy kwartalny zysk od pięciu lat, mimo że nie spełnił oczekiwań analityków. Wynika to głównie z rekordowo wysokich cen złota.

Carey MacRury, analityk ds. górnictwa w Canaccord Genuity, powiedział Bloombergowi:

Oczekiwania ulicy były zbyt wysokie. Były negatywne, bez wątpienia, ale nie sądzę, aby były tak negatywne, jak to, co rynek mówi nam dzisiaj.