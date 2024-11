Akcje Waaree Energies spadają o 9% pomimo 66% wzrostu notowań: oto dlaczego

Waaree Energies, czołowy producent paneli słonecznych, zaliczył mocny debiut na giełdzie, z prawie 70-procentową premią ponad cenę emisyjną, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do rozwijającego się sektora energii odnawialnej w Indiach.

Notowane na Bombajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (BSE) po cenie 2550 rupii akcje odnotowały wzrost o 69,66%, a później osiągnęły cenę 2600 rupii, co stanowi wzrost o 72,98% w stosunku do ceny emisyjnej.

Pomimo imponującego początku, akcje Waaree szybko zaczęły przynosić zyski, co doprowadziło do spadku o 8-10% zarówno na giełdzie BSE, jak i National Stock Exchange (NSE).

Eksperci mają różne poglądy na temat długoterminowego potencjału Waaree w kontekście przejścia Indii na energię odnawialną.

Debiut giełdowy z wysokimi premiami na NSE i BSE

Akcje spółki Waaree Energies zostały otwarte na poziomie 2550 rupii na giełdzie BSE, znacznie powyżej ceny emisyjnej, podczas gdy na giełdzie NSE cena wynosiła 2500 rupii, co oznacza premię wynoszącą odpowiednio 69,66% i 66,33%.

Kapitalizacja rynkowa spółki na giełdzie NSE osiągnęła 68 983,88 crore rupii, co świadczy o dużym początkowym popycie.

Realizacja zysków doprowadziła do gwałtownego spadku, a cena akcji spadła do dziennego minimum 2300 rupii na giełdzie NSE, podczas gdy na giełdzie BSE spadła do 2294,55 rupii.

Czy inwestorzy powinni trzymać czy sprzedawać?

Analitycy rynkowi mają różne poglądy na temat trajektorii wzrostu Waaree Energies. Narendra Solanki, Head of Fundamental Research w Anand Rathi, uważa, że długoterminowi inwestorzy powinni trzymać się, powołując się na silne pozycjonowanie rynkowe Waaree i rządowe wsparcie dla inicjatyw w zakresie energii odnawialnej.

Tymczasem Prashanth Tapse z Mehta Equities zaleca ostrożność, sugerując inwestorom rozważenie częściowej realizacji zysków po gwałtownych wzrostach notowań.

Waaree Energies strategicznie wzmocniło swoją pozycję rynkową poprzez wsteczną integrację, znaczną rozbudowę mocy produkcyjnych i międzynarodową penetrację rynku.

Rynek instalacji fotowoltaicznych na dachach w Indiach jest w dużej mierze zależny od popytu komercyjnego i przemysłowego, a skupienie się firmy na instalacjach na skalę przemysłową dobrze rokuje na przyszły rozwój.

Sagar Shetty ze StoxBox uważa, że globalny łańcuch dostaw Waaree oraz solidny portfel zamówień są korzystne dla inwestorów średnioterminowych i długoterminowych.

Waaree Energies wykazało imponujący wzrost finansowy, przy czym przychody rosły ze średnioroczną stopą wzrostu CAGR na poziomie 99,8% w latach obrotowych 2022–2024.

Zysk netto wzrósł z 79,6 crore rupii w roku obrotowym 2022 do 1274,3 crore rupii w roku obrotowym 2024, zaś zwrot z kapitału własnego (ROE) wzrósł z 17,69% do 30,26%, co wskazuje na odporność finansową i wydajność operacyjną.

Spółka pozyskała 3600 crore rupii poprzez pierwszą ofertę publiczną, obejmującą nową emisję i ofertę sprzedaży (OFS).

Dochód z nowej emisji zostanie przeznaczony na sfinansowanie nowego zakładu produkcyjnego o mocy 6 GW w Odiszy, w którym będą produkowane sztabki, płytki, ogniwa słoneczne i moduły fotowoltaiczne. Dzięki temu wzrośnie zdolność produkcyjna Waaree i możliwe będzie zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię słoneczną.

Ekspansja ta jest wyrazem zaangażowania firmy Waaree w rozwój sektora energii odnawialnej w Indiach.

Podczas gdy oczekiwania szarej strefy sugerowały 100-procentową premię za notowania, 70-procentowy wzrost Waaree Energies pozostaje godnym uwagi debiutem.

Wyniki te świadczą zarówno o dużym popycie, jak i o potencjalnej zmienności, o czym świadczą spadki w ciągu dnia spowodowane realizacją zysków.

Odporność akcji na wahania będzie kluczowym czynnikiem dla inwestorów rozważających długoterminowe perspektywy.