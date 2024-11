Litecoin (LTC) należy do altcoinów, które odnotowały w poniedziałek niewielkie wzrosty, podczas gdy cena Bitcoina (BTC) ponownie wzrosła powyżej 68 tys. dolarów.

Nastąpiło to po tym, jak produkty inwestycyjne w kryptowaluty odnotowały kolejny tydzień ogromnego napływu środków, pomimo że BTC zmagał się z problemami, ponieważ niedźwiedzie odrzuciły wzrost powyżej 69 tys. dolarów.

Dane pokazują, że cena LTC przekroczyła 70 USD, co oznacza wzrost o 2% w ciągu ostatnich 24 godzin, podczas gdy cena Bitcoina wzrosła do prawie 68 800 USD, co oznacza wzrost o 2,3%.

Bitcoin odnotował napływ 920 milionów dolarów

Według CoinShares, na rynku produktów inwestycyjnych w aktywa cyfrowe w ciągu ostatniego tygodnia odnotowano napływ środków o łącznej wartości ponad 900 milionów dolarów.

W poście na blogu z 28 października zespół CoinShares zauważył, że w zeszłym tygodniu produkty notowane na giełdzie, w tym ETF-y, odnotowały globalny napływ netto w wysokości 901 milionów dolarów.

Powyższe dane dotyczące produktów inwestycyjnych w aktywa cyfrowe sprawiły, że miesięczne napływy wyniosły dotychczas 12% globalnych aktywów objętych zarządzaniem (AUM).

Październik okazał się czwartym co do wielkości miesiącem napływu kapitału w historii, co pomogło zwiększyć roczne aktywa zarządzane do rekordowych 27 miliardów dolarów.

Napływ kapitału w ciągu roku był prawie trzykrotnie większy od kwot odnotowanych podczas hossy w 2021 r., kiedy to wyniósł około 10,5 mld dolarów.

Zatwierdzenie spotowych funduszy ETF opartych na Bitcoinie i Ethereum w Stanach Zjednoczonych, a także wejście na rynek kryptowalut dużych zarządzających inwestycjami, takich jak BlackRock, znacznie pomogło temu sektorowi.

W marcu cena bitcoina wzrosła do rekordowego poziomu 73 tys. dolarów, na co wpłynął gwałtowny wzrost popytu na fundusze ETF.

Rynek pozostał wzrostowy pomimo ostatnich spadków, a cena BTC odbiła się powyżej 68 tys. dolarów w tym tygodniu.

Tegoroczna sytuacja polityczna w USA, w obliczu zbliżających się wyborów w 2024 r., również miała wpływ na rekordowe napływy kapitału w październiku.

„Uważamy, że obecne ceny i przepływy bitcoinów są w dużym stopniu uzależnione od polityki amerykańskiej, a ostatni wzrost napływu prawdopodobnie wiąże się ze wzrostem poparcia dla Republikanów w sondażach” – napisał CoinShares w swoim raporcie dotyczącym przepływów funduszy aktywów cyfrowych.

Litecoin przynosi tygodniowy napływ 1,8 mln dolarów

Według raportu CoinShares, najwięcej środków w minionym tygodniu napłynęło do Bitcoina.

Aktywa referencyjne odnotowały napływ środków w wysokości 920 mln USD.

W tym samym czasie Ethereum, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej, odnotowała odpływ środków w wysokości 34,7 mln USD, a Solana odnotowała napływ środków w wysokości 10,8 mln USD.

Drugim pojedynczym aktywem, który odnotował znaczący napływ, był Litecoin, który zgromadził ponad 1,8 miliona dolarów. XRP przyniósł około 0,2 miliona dolarów.

W porównaniu z poprzednim tygodniem kończącym się 18 października, to Ethereum odnotowało zauważalne odpływy.

Łączny napływ środków w tym tygodniu wyniósł 58 mln USD w przypadku ETH, w porównaniu do 2,4 mln USD w przypadku Solany, 1,7 mln USD w przypadku Litecoin i 0,7 mln USD w przypadku XRP.

Warto zauważyć, że napływy środków na produkty Litecoin nastąpiły po tym, jak platforma zarządzania aktywami Canary Capital złożyła wniosek o utworzenie funduszu ETF opartego na Litecoinach.