Token GME, kryptowaluta powiązana z GameStop, odnotował w ciągu ostatniego dnia wzrost ceny o 26,37%, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów.

Ten nagły wzrost zbiega się ściśle ze wzrostem ceny akcji GameStop Corporation o 8,96% na giełdzie New York Stock Exchange (NYSE), gdzie w momencie pisania tego artykułu cena akcji wzrosła z 20,85 do 22,45 dolarów.

Wielu uważa, że wyniki tokena są powiązane ze wzrostem akcji GameStop. Analitycy zwracają uwagę na znaczną aktywność na rynkach akcji i kryptowalut, spekulując na temat potencjału dalszego wzrostu.

Token GME odnotował wzrost o 20,2% w ciągu 24 godzin

Token GME wykazał znaczny wzrost ceny o 20,2% w ciągu 24 godzin, co stanowi wyraźne odbicie od ostatnich minimów rynkowych. Na początku października token był notowany po $0.003226.

Cena utrzymywała się w wąskim przedziale od 0,003669 do 0,002841 USD do 13 października, kiedy to gwałtowny wzrost popytu wywindował cenę do szczytu na poziomie 0,005200 USD.

Mimo 34-procentowego spadku między 14 a 25 października, token GME odzyskał siłę, zyskując prawie 40,65% w ciągu ostatnich czterech dni.

Źródło: TradingView

Cena akcji GameStop Corporation również odnotowała wyraźną zmianę, odrabiając straty po 12-procentowym spadku na początku tego miesiąca.

Akcje GameStop, których cena rozpoczęła się w październiku od 22,95 USD, 16 października osiągnęły najniższy poziom 21,67 USD, a 23 października ponownie przetestowały miesięczne minima.

Wczorajszy wzrost o 8,91%, wzmocniony 24-godzinnym wolumenem obrotu na poziomie 40,724 mln akcji, przywrócił zainteresowanie inwestorów.

Korelacja między zmianami kursu akcji GameStop a wynikami tokena GME jest oczywista, ponieważ nastawienie inwestorów do spółki przekłada się na powiązane z nią aktywa cyfrowe.

Analitycy spodziewają się dalszego wzrostu tokena GME

Kilku analityków przewiduje, że zarówno akcje GameStop, jak i token GME mogą nadal zyskiwać na wartości.

Ekspert ds. kryptowalut Mikey Money prognozuje, że do końca października cena akcji GameStop może osiągnąć przedział 25–28 dolarów.

Oczekuje się, że ten potencjalny wzrost podniesie również wartość tokena GME, choć niektórzy pozostają ostrożni, sugerując, że osiągnięcie najwyższego poziomu wszech czasów (ATH) może nie być bliskie.

Czynniki rynkowe wpływające na perspektywy tokena GME

Choć token GME wykazał się ostatnio odpornością, jego wyniki pozostają ściśle powiązane ze zmiennością akcji GameStop.

Obserwatorzy rynku podkreślają wpływ presji spekulacyjnej, która w połączeniu z dużymi wolumenami obrotu przyczyniła się do ostatnich wahań cen tokena.

Jeśli wartość akcji GameStop będzie nadal rosła, może to dodatkowo wzmocnić token GME, mimo że ryzyko rynkowe nadal istnieje ze względu na zależność tokena od wyników akcji.

Mimo ostatnich wzrostów przyszłość tokena GME pozostaje niepewna, a analitycy mają mieszane poglądy na temat jego zrównoważonego rozwoju.

Niektórzy eksperci ostrzegają, że zależność wartości tokena od trajektorii akcji GameStop może narazić go na korekty rynkowe.

Niemniej jednak niedawna poprawa wartości tokena wskazuje na potencjał dalszych wzrostów, jeśli akcje GameStop będą się zachowywać korzystnie.

W zależności od reakcji rynku, w nadchodzących dniach może nastąpić stabilizacja kursu tokena GME lub może on ponownie stać się przedmiotem wahań.