Ostatnie wyniki Dogecoina napełniły optymizmem szerszy rynek kryptowalut, gdyż token ten zbliża się do kluczowego poziomu oporu.

Wartość aktywów cyfrowych, która wcześniej utrzymywała się na poziomie około 0,1 USD, wzrosła wraz z rosnącymi nastrojami byka i rosnącym wolumenem.

Ten trend wzrostowy wskazuje na potencjał Dogecoina do wybicia się i osiągnięcia ceny docelowej 0,15 USD.

Jeśli trend się utrzyma, na wykresach może pojawić się formacja „złotego krzyża”, co będzie stanowić silny sygnał wzrostowy dla tokena.

Tymczasem inne altcoiny, w tym Brett (BRETT) i Ethena (ENA), wykazują podobne pozytywne sygnały, a niektóre z nich osiągnęły już znaczące przebicia stref oporu.

Zmienność ceny Dogecoina

Po tygodniach niskiej zmienności cena Dogecoina w końcu zaczęła się zmieniać, przełamując miesięczne minimum na poziomie 0,1 USD.

Wzrost ten podsycił nastroje wzrostowe, a znaczny udział rynku wskazuje na dalszy potencjalny wzrost.

Ostatnio wolumen obrotu Dogecoinem wzrósł, co wzmacnia potencjalną szansę na wybicie.

Analitycy uważają, że wskaźniki wzrostowe Dogecoina, w tym cena zbliżająca się do głównego oporu na poziomie 0,16 USD, prognozują wzrost o 25% do 0,15 USD.

Źródło: Coinpedia

Wraz ze wzrostem zaufania rynku i prognozowanym „złotym krzyżem” – gdzie krótkoterminowa średnia ruchoma przecina średnią długoterminową – dynamika Dogecoina może wzrosnąć.

Wolumen bilansowy (OBV), który utrzymywał się na stabilnym poziomie pomimo wahań rynkowych, wskazuje na silne wsparcie.

Zamknięcie powyżej 0,165 USD może stworzyć drogę do Dogecoina do osiągnięcia 0,185 USD, co potencjalnie utorowałoby drogę do przekroczenia 0,2 USD.

Brett Price odzyskuje 0,1 USD

Podążając śladem Dogecoina, Brett (BRETT) wykazał się odpornością, wybijając się z symetrycznej formacji trójkąta na wykresach.

Ten ruch sygnalizuje nową falę wzrostową, a cena Bretta odzyskuje 0,1 USD. Jeśli token utrzyma ten poziom, będzie miał dobrą pozycję, aby przebić się przez kolejny opór w okolicach 0,12 USD.

Źródło: Coinpedia

Takie bycze nastawienie jest wspierane przez wskaźniki techniczne, takie jak wskaźnik siły względnej (RSI), utrzymujące tendencję wzrostową.

Wskaźnik OBV, odzwierciedlający stałą siłę Bretta, wzrósł powyżej rosnącego wsparcia, co wskazuje na utrzymujący się popyt.

Gdy token przebije się przez poziomy oporu pomiędzy 0,103 a 0,105 USD, może pojawić się odbicie powyżej 0,12 USD, co zapoczątkuje nowy trend w obliczu zbliżającego się listopada, kiedy to rynek spodziewa się dalszych ruchów.

Dane techniczne Etheny wskazują na wzrost w kierunku 0,5 USD

Wartość Ethena (ENA) systematycznie rosła, przy wyraźnym wsparciu byczych wskaźników technicznych.

Stały wzrost umieścił token w przedziale dodatnim, zbliżając się do istotnego oporu w strefie od 0,41 do 0,43 USD.

Wskaźnik dynamiki MACD pokazuje, że presja sprzedaży słabnie, a token zbliża się do byczego przecięcia.

Źródło: Coinpedia

Odczyty RSI ujawniają byczą dywergencję, co jest dodatkowym sygnałem potencjalnego wybicia w górę.

W miarę jak cena zbliża się do szczytu symetrycznej formacji trójkąta, Ethena wydaje się być gotowa przekroczyć 0,5 USD, jeśli ten trend się utrzyma.

Rynek postrzega to jako potencjalny sygnał zbliżającego się sezonu tokenów alternatywnych, podczas którego ceny mniej znanych tokenów często będą gwałtownie rosły.

Rosnące zyski Etheny sugerują, że jeśli warunki rynkowe pozostaną sprzyjające, spółka ta może znaleźć się wśród kluczowych graczy.