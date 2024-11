Dzisiejsze ceny kryptowalut: Dogizen i Dogecoin rosną, gdy Bitcoin przekracza 71,000 USD

Na rynku kryptowalut widać odnowiony optymizm, czego dowodem są znaczne wzrosty kursów.

Bitcoin (BTC) podskoczył do nowych szczytów, gdy byki przekroczyły 71,000 USD w w ciągu ostatniego dnia. Wywołało to znaczące działania na rynku altcoinów.

Dogizen (DOGIZEN) odzwierciedla ten optymizm dzięki kwitnącej przedsprzedaży, która pozostaje na poziomie około 400,000 USD przed osiągnięciem celu.

Przedstawiając pierwsze ICO na Telegramie, Dogizen nadal przyciąga uwagę inwestorów ze względu na swoją wyjątkowość.

Tymczasem Dogecoin nadal wykorzystywał tajemnicze pochwały Elona Muska.

Oryginalny token meme pomalował swój dzienny wykres na zielono po wzroście o 15% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Dzisiejsza sytuacja na rynku kryptowalut

Bitcoin skoczył z najniższego w ciągu dnia poziomu 67,545 USD do 71,475 USD po wzroście o 5% w ciągu 24 godzin.

Źródło – Coinmarketcap

Napływy ETC BTC na poziomie 479,35 mln USD na dzień 28 października, przyczyniają się do dominującej byczej siły Bitcoina.

Najlepsze altcoiny naśladowały ruchy Bitcoina, a Ethereum, Solana i XRP zyskały na wartości do 7% w ciągu ostatniego dnia.

Tymczasem sektor tokenów meme odnotował największe zyski.

Według Coingecko, kapitalizacja rynkowa wszystkich kryptowalut tematycznych wzrosła o 10% w ciągu 24 godzin, przekraczając 67 mld USD.

Podczas gdy Mog Coin, PEPE i GOAT odnotowały znaczące zwyżki, Dogecoin przyciągnął uwagę inwestorów ze względu na ciągłe wsparcie Elona Muska przed wyborami w USA.

Elon Musk napędza DOGE do 4-miesięcznych szczytów

Topowy token meme pod względem kapitalizacji rynkowej wzrósł do poziomów niespotykanych w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Wpływ Elona Muska doprowadził Dogecoina na nowe szczyty.

Cena DOGE podskoczyła o ponad 25% w ciągu ostatnich 72 godzin do 0,169 USD – poziomu ostatnio obserwowanego w czerwcu 2024 roku.

Optymizm pojawił się po obecności Muska w Madison Square Gardens podczas wiecu Trumpa.

Dynamika Dogecoina powróciła po tym, jak Elon Musk zobowiązał się do przekazania 2 bln USD amerykańskim podatnikom za pośrednictwem Departamentu Efektywności Rządu (D.O.G.E).

Do entuzjazmu przyczynił się również tajemniczy post Muska dotyczący Dogecoina.

Dyrektor generalny Tesli scalił swoje zdjęcie z psem rasy Shiba Inu. Fani DOGE potraktowali to jako potwierdzenie zaufania Elona Muska do memicznego aktywa.

Kurs DOGE wynosi 0,1645 USD, a imponujący dzienny wolumen obrotu sugeruje dalsze wzrosty.

Kontynuacja trendu wzrostowego może doprowadzić Dogecoina do oporu na poziomie 0,171 USD. To może otworzyć drzwi do celu na poziomie 0,192 USD – co stanowi skok o 17% w stosunku do obecnego poziomu.

Przedsprzedaż Dogizen nabiera tempa

Dogizen to nowy projekt kryptowalutowy, który obiecuje zaoferować to, czego nie dostarczyły gry oparte na Telegramie, takie jak Catizen i Hamster Kombat.

Dogizen ma ogromny potencjał, a jego trwająca przedsprzedaż może o tym świadczyć. Do tej pory przyciągnął on 1,056,183 USD finansowania od inwestorów, którzy wierzą w jego przyszłość.

Projekt pozycjonuje się tak, aby wykorzystać duże liczby. Przykładowo, Dogizen potrafi dotrzeć do ponad 950 mln użytkowników Telegrama miesięcznie.

Ponadto ma on na celu zdobycie znacznej części wyceny gier Telegram o wartości 1 mld USD.

Co więcej, aktywa meme okazały się kluczowe w przestrzeni kryptowalut.

DOGIZEN jest notowany na poziomie 0,000074 USD za token i wydaje się, że ma wszystko, czego potrzeba, aby 20-krotnie wzrosnąć w nadchodzących czasach.

Więcej informacji na temat Dogizen można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.