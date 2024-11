ENA zyskuje 18%, ponieważ Ethena Labs zaprzecza, że używa zablokowanych aktywów do zdobywania nagród

Ethena Labs nadal znajdowała się na radarze inwestorów w tym tygodniu po tym, jak śledczy zajmujący się kryptowalutami Nomad stwierdził, że zespół jest właścicielem około 25% stakowanych aktywów ENA w bieżącym wydarzeniu farmerskim sezonu 3.

Nomad stwierdził, że może to osłabić korzyści dla niczego niepodejrzewających użytkowników, a posiadacze stablecoina USDe są szczególnie narażeni na ryzyko.

Śledztwo wykazało, że podejrzane portfele Coin Prime Custody otrzymały w sierpniu około 3 miliardów monet ENA.

Co więcej, sześć portfeli powiązanych z Ethena otrzymało 180 milionów ENA od Coinbase Prime Custody w październiku – po aktywacji stakingu sENA we wrześniu.

Tymczasem adresaci otrzymali nagrody za działalność rolniczą w poprzednich sesjach, co wywołało sceptycyzm co do dystrybucji zachęt.

Oskarżenia wywołały znaczący niedźwiedzi impet dla cen ENA. Niemniej jednak spadek był krótkotrwały, ponieważ zespół Ethena Labs zaprzeczył tym twierdzeniom.

Ethena zaprzecza oskarżeniom o niewłaściwe wykorzystanie zgromadzonych aktywów

Sieć syntetycznych dolarów potwierdziła, że nie wykorzystała zablokowanych aktywów do zdobywania nagród z DEX Ethereal.

We wpisie X podkreślono, że projekt nie gromadził tokenów od członków zespołu lub inwestorów w formie aktywów przeznaczonych do stakowania w celu uzyskania zachęt.

Chcielibyśmy kategorycznie potwierdzić naszej społeczności, że żadne zablokowane tokeny drużynowe ani inwestorskie nie są stawką, ponieważ sENA zarabia jakiekolwiek nagrody, w tym Ethereal.

Ethena Labs skomentowała sprawę aktywów przelanych z podejrzanych adresów powiązanych z Etheną.

Zespół stwierdził, że żadne z przeniesionych aktywów nie zostało zablokowane, a transakcje były zgodne z harmonogramem odblokowywania tokenów.

W obliczu tych wydarzeń uwaga inwestorów skupiła się na zmianach cen akcji ENA.

TA perspektywa cenowa

Ethena utrzymywała wzrostowe ruchy cenowe w ciągu minionego dnia, wspinając się z dołka na poziomie 0,3325 USD do dziennego maksimum na poziomie 0,3937 USD – wzrost o 18,41%.

Source – Coinmarketcap

80-procentowy wzrost dziennego wolumenu obrotu ENA odzwierciedla solidną dynamikę i sugeruje dalsze zyski tej altcoiny.

Wyjaśnienia Ethena Labs i trwające szerokie ożywienie rynku przyczyniają się do optymistycznego nastawienia ENA.

Wartość altcoina utrzymuje się powyżej 20-dniowej EMA i 50-dniowej SMA, co wskazuje na trend wzrostowy.

Ceny poza 20-dniową EMA odzwierciedlają stabilną siłę krótkoterminową i zauważalną akcję kupujących. Ponadto, wahania powyżej 50-dniowej SMA podkreślają dominację byków w długim terminie.

Takie obserwacje pokazują, że ENA pozostawała podwyższona w poprzednich sesjach. Tymczasem może to przyciągnąć więcej traderów i inwestorów.

Co więcej, średni indeks kierunkowy wynoszący 29 sugeruje tendencję wzrostową cen ENA.

Wskaźnik ten mierzy siłę trendu – wartości poniżej 20 oznaczają słabość, a powyżej 25 – silny impet.

Obecne szerokie perspektywy rynkowe wskazują na dalszy wzrost cen ENA.

Wartość wszystkich monet cyfrowych wzrosła o 1,75% w ciągu ostatniej doby, a kurs Bitcoina utrzymuje się powyżej 71 tys. dolarów.

Co więcej, 24-godzinny wolumen obrotu wzrósł o 80% do 98,54 mld USD. Taki impet dowodzi stabilności rynku – idealnego środowiska do przyciągania kolejnych byków.