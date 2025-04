Taryfy prezydenta Donalda Trumpa i późniejsze działania odwetowe innych krajów w tym tygodniu sieją spustoszenie na amerykańskich giełdach.

Mimo to, słynny inwestor Jim Cramer pozostaje przekonany, że na giełdzie obecnie istnieją ekscytujące okazje do kupna, w obliczu tego, co w swoim najnowszym briefingu dla Investing Club nazwał „sztucznie wywołaną wyprzedażą”.

Trzy firmy, których akcje szczególnie poleca kupować po ostatnim spadku, to Home Depot, Nvidia i Amazon.

Home Depot Inc (NYSE: HD)

Cramer zaleca kupowanie akcji HD po spadku, ponieważ ten detalista z branży remontowo-budowlanej pozyskuje ponad połowę swoich towarów z Ameryki Północnej.

Co ważniejsze, były menedżer funduszu hedgingowego spodziewa się, że akcje Home Depot skorzystają na obniżeniu stóp procentowych.

Należy zauważyć, że oprocentowanie kredytów hipotecznych znajduje się obecnie na najniższym poziomie od sześciu miesięcy.

W tym kontekście, zdaniem Jima Cramera, „Home Depot powinno zostać przejęte, być może nawet agresywnie”.

Dodał, że stłumiony popyt na mieszkania może również przynieść korzyści akcjom HD w przyszłości. Ponadto, stopa dywidendy wynosząca 2,56% związana z akcjami Home Depot sprawia, że posiadanie ich na obecnych poziomach jest jeszcze bardziej atrakcyjne.

Wall Street zgadza się z Cramerem w sprawie tego detalisty z branży remontowo-budowlanej. Konsensus analityków, który określa akcje HD jako „przeważone”, przewiduje średnią cenę docelową na poziomie 432 dolarów, co oznacza ponad 25% wzrostu w stosunku do obecnych poziomów.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Chiny już ogłosiły odwetowe cła na amerykańskie towary, co zaszkodzi firmie Nvidia, ponieważ ma ona znaczną ekspozycję na drugi co do wielkości rynek świata.

Mimo to Jim Cramer zaleca kupowanie akcji NVDA w okresach słabości, ponieważ nadal wierzy w długoterminowy potencjał firmy, a w szczególności w jej kluczową rolę w rewolucji przemysłowej napędzanej sztuczną inteligencją.

Cramer uważa, że najnowocześniejsze układy scalone Nvidii mają kluczowe znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji, którą postrzega jako siłę transformującą różne branże.

Jego pogląd na akcje Nvidii jest również zgodny z opinią Wall Street.

Pomimo gwałtownej wyprzedaży, analitycy przewidują ostateczne odbicie akcji spółki AI do poziomu 173 dolarów, co oznacza wzrost o ponad 85% w stosunku do obecnej ceny.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Prawie połowa z 10 000 najlepszych sprzedawców na amerykańskim rynku Amazon pochodzi z Chin.

Ten gigant e-commerce pozyskuje również dużą liczbę towarów, które sprzedaje, z Pekinu.

Mimo to, prowadzący program „Mad Money” nadal optymistycznie patrzy na akcje Amazona po wyprzedaży, częściowo dlatego, że są one notowane po atrakcyjnej cenie.

Akcje AMZN są obecnie wyceniane na około 30-krotność prognozowanych zysków, co znacznie odbiega od ich historycznej średniej wynoszącej ponad 55.

Ponadto, jak twierdzi Jim Cramer, ta międzynarodowa firma posiada solidny model biznesowy i zdywersyfikowane źródła przychodów, co czyni ją odporną na wyzwania ekonomiczne.

Podobnie jak w przypadku innych nazwisk na tej liście, pogląd Cramera na akcje AMZN jest zgodny z opiniami analityków z Wall Street.

Średnia cena docelowa akcji spółki technologicznej wynosi obecnie około 267 dolarów, co oznacza potencjalny wzrost o prawie 60%.