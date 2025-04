21Shares ogłasza pierwszy „oficjalny” ETP na Dogecoina na szwajcarskiej giełdzie SIX

Zarządzający aktywami kryptowalutowymi 21Shares we współpracy z House of Doge uruchomił pierwszy oficjalny ETP Dogecoin.

Zgodnie z komunikatem prasowym z 9 kwietnia, firma, jeden z największych na świecie emitentów produktów notowanych na giełda kryptowalut, wprowadzi na giełdę SIX Swiss Exchange fizycznie zabezpieczony ETP pod symbolem „DOGE”.

Czym jest DOGE ETP?

Copy link to section

Produkt, opracowany wyłącznie we współpracy z House of Doge, jest jedynym funduszem ETF na Dogecoina oficjalnie zatwierdzonym przez Dogecoin Foundation, zgodnie z informacjami 21Shares.

Zapewni inwestorom instytucjonalnym i detalicznym regulowany dostęp do jednego z najbardziej rozpoznawalnych i społecznościowo zorientowanych aktywów cyfrowych w świecie kryptowalut.

Duncan Moir, prezes 21Shares, określił wprowadzenie produktu na rynek jako „najbardziej bezpośredni i dostępny sposób” dla inwestorów na wejście w ekosystem Dogecoina.

„Dogecoin stał się czymś więcej niż kryptowalutą: reprezentuje ruch kulturowy i finansowy, który nadal napędza jego powszechne przyjęcie, a DOGE oferuje inwestorom regulowaną drogę do udziału w tym ekscytującym projekcie” – dodał.

Fundusz ETF 21Shares Dogecoin jest w 100% zabezpieczony fizycznie, co oznacza, że każda jednostka jest zabezpieczona rzeczywistym Dogecoinem przechowywanym w chłodni.

Został zaprojektowany tak, aby inwestowanie w DOGE było równie proste, jak kupowanie tradycyjnych akcji, oferując inwestorom znajomą drogę do cyfrowych aktywów bez konieczności zarządzania portfelami lub kluczami prywatnymi.

Stworzony w 2013 roku jako żartobliwa wariacja na temat Bitcoina, Dogecoin przekształcił się w powszechnie akceptowany kryptowalutowy aktyw, znany z szybkich transakcji, niskich opłat i rosnącej liczby zastosowań w rzeczywistym świecie.

Duże firmy, takie jak AMC Theatres, akceptują ją teraz jako formę płatności, co pomogło DOGE wyjść poza status mema i zyskać znaczenie w głównym nurcie.

Jens Wiechers, członek rady doradczej House of Doge, powiedział, że ETP może pomóc Dogecoinowi „osiągnąć pełny potencjał”, dając instytucjom regulowany sposób na dołączenie do ruchu, dodając:

Ta inicjatywa we współpracy z 21Shares zapewnia instytucjom regulowaną ścieżkę do udziału i wzmacniania wizji „Dogecoin to pieniądz”, jednocześnie szanując ducha społeczności.

Do czasu publikacji 21Shares nie ujawniło, kiedy DOGE ETP zostanie uruchomiony.

Chociaż wiadomość nie wywołała nowego wzrostu wartości memecoina, pomogła zniwelować część strat z poprzedniego dnia.

Według ostatniej aktualizacji, DOGE spadł o 3,6% w ciągu dnia, osiągając cenę 0,1466 USD.

Fundusze ETF oparte na Dogecoinie zyskują na popularności.

Copy link to section

Ogłoszenie produktu notowanego na giełdzie 21Share nastąpiło po złożeniu kilku wniosków o rejestrację ETF-ów w USA.

Do 9 kwietnia co najmniej trzech emitentów ETF-ów, a mianowicie Grayscale, Bitwise i Rex Shares, złożyło wnioski do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o uruchomienie spotowych ETF-ów na Dogecoina.

Wniosek Grayscale został przyjęty przez SEC w lutym i obecnie znajduje się w fazie weryfikacji, która może potrwać do 240 dni.

Bitwise, kolejny znaczący gracz na rynku inwestycji w kryptowaluty, złożył wniosek 19b-4 o notowanie swojego ETF-u na Dogecoina na NYSE Arca.

Tymczasem Rex Shares również złożył wniosek o utworzenie własnego ETF-u na Dogecoina.