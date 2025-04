Brazylia planuje aukcję ropy naftowej na morzu w obliczu presji fiskalnej: oto co wiemy

Rząd Brazylii przygotowuje się do aukcji udziałów w morskich polach naftowych w tym roku, koncentrując się na nieobjętych umowami częściach swoich lukratywnych złóż przedsolnych.

According to Reuters, two sources familiar with the matter said the initiative serves both as a financial strategy and as a response to the shifting global economic landscape, which threatens Brazil’s fiscal stability.

Aukcja obejmie mniejsze, nieobjęte kontraktami fragmenty głównych złóż Tupi, Mero i Atapu – poinformowały źródła.

Według źródeł, rząd zamierza pozyskać około 20 miliardów reali (3,4 miliarda dolarów amerykańskich) w „najgorszym” scenariuszu.

Chociaż brazylijskie Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Górnictwa i Energii nie wydały publicznego komentarza na temat aukcji, wewnętrzne poparcie dla tego posunięcia wydaje się silne.

Ta planowana sprzedaż podkreśla rosnące problemy finansowe Brazylii.

Ostatnie amerykańskie cła osłabiły globalne perspektywy gospodarcze, spychając ceny ropy naftowej do najniższego poziomu od czterech lat, poniżej 60 dolarów za baryłkę.

Ceny ropy Brent zamknęły się w środę na poziomie 65,48 USD, co stanowiło niewielkie odbicie, ale nadal znacznie poniżej założenia budżetu Brazylii na 2025 r., które wynosiło 80,79 USD za baryłkę.

Kwestie fiskalne w centrum uwagi

Aukcja odzwierciedla rosnące obawy o kondycję fiskalną Brazylii. Dochody z ropy naftowej stanowią kluczową część budżetu państwa, wnosząc wkład poprzez opłaty licencyjne, podatki dochodowe od osób prawnych i zyski z kontrolowanego przez państwo giganta naftowego Petrobras. Spadek cen ropy naftowej mógłby doprowadzić do znacznych deficytów budżetowych.

„Kluczowe jest posiadanie zaworów bezpieczeństwa, gdy przychody stają się bardziej niepewne z powodu szoków zewnętrznych” – powiedział jeden z informatorów.

Zarówno urzędnicy rządowi, jak i przedstawiciele branży zgadzają się, że zarządzanie ryzykiem jest niezbędne do ochrony stabilności fiskalnej Brazylii, zwłaszcza biorąc pod uwagę nieprzewidywalność rynków globalnych.

Celem rządu jest nie tylko generowanie natychmiastowych dochodów, ale także stworzenie bufora na wypadek potencjalnych turbulencji gospodarczych.

Następny etap obejmuje uchwalenie ustawy zezwalającej na aukcję. Rząd podobno ściśle współpracuje z ustawodawcami, aby przyspieszyć ten proces, sygnalizując pilną potrzebę wzmocnienia obrony fiskalnej przed dalszym nasileniem się presji zewnętrznych.

Jeśli aukcja zakończy się sukcesem, może stanowić kluczową poduszkę finansową dla Brazylii, zapewniając krótkoterminową stabilność i dając rządowi większe pole manewru w dostosowywaniu się do niestabilnej globalnej gospodarki.