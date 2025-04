Indyjskie rynki otwarte: Nifty i Sensex gotowe na silny start, ale cienie wojny handlowej wciąż się utrzymują.

Oczekuje się, że indyjskie rynki akcji otworzą się w piątek z silnym wzrostem, a kontrakty terminowe GIFT Nifty notowane są o 467 punktów wyżej, na poziomie 22 954, co wskazuje na znaczący wzrost na otwarciu dla głównych indeksów.

Handlowcy powinni jednak przygotować się na potencjalną zmienność, ponieważ globalne nastroje pozostają kruche w obliczu eskalacji napięć handlowych między USA a Chinami i mieszanych sygnałów z globalnych rynków.

W ciągu nocy na amerykańskich rynkach doszło do gwałtownych spadków, ponieważ eskalacja napięć handlowych za administracji Trumpa przyćmiła skądinąd pozytywne dane ekonomiczne, podkreślając rosnący wpływ polityki handlowej na nastroje inwestorów.

Indeks Dow Jones Industrial Average spadł o 2,50%, sygnalizując powszechne obawy.

Indeks S&P 500 spadł o 3,46%, co odzwierciedla szeroki zakres wyprzedaży na rynku.

Indeks Nasdaq Composite spadł o 4,31%, co wskazuje na szczególną słabość sektora technologicznego.

Te straty odzwierciedlają rosnące obawy związane z potencjalną recesją w miarę nasilania się sporu taryfowego, budząc wątpliwości co do długoterminowych perspektyw gospodarczych.

Azjatyckie akcje odzwierciedlają słabość amerykańskich: złoto osiąga rekordowy poziom ze względu na popyt na bezpieczne aktywa.

Azjatyckie rynki akcji na otwarciu podążyły za amerykańskimi, odzwierciedlając awersję do ryzyka w całym regionie.

Japoński indeks Topix spadł o 4,7%, a australijski ASX 200 o 2,1%, co ilustruje szeroki wpływ globalnych napięć handlowych.

Kontrakty terminowe na Hang Seng spadły o 0,5%, dodatkowo wzmacniając negatywne nastroje. Tymczasem złoto osiągnęło rekordowy poziom, co jest klasycznym sygnałem popytu na bezpieczne aktywa, ponieważ inwestorzy szukają schronienia przed zmiennością rynku.

Sygnały techniczne: rajd bez trwałości?

Pomimo spodziewanego wzrostu na otwarciu, wskaźniki techniczne sugerują ostrożne podejście.

Wskaźnik względnej siły (RSI) wskazuje na niedźwiedzią krzyżówkę, co sugeruje, że rajd może stracić impet, jeśli Nifty nie zdoła zdecydowanie przebić poziomu 22 500.

Wsparcie widoczne jest na poziomie 22 000, co podkreśla znaczenie tego poziomu dla utrzymania pozytywnego impetu.

Rosnąca zmienność: Indeks India VIX skacze

Indeks India VIX, mierzący zmienność rynku, wzrósł o 5% do 21,43, wskazując na zwiększoną nerwowość na rynku i potencjalny wzrost wahań cen w najbliższej przyszłości.

W środę zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FII) pozostali netto sprzedającymi, pozbywając się akcji o wartości 4358 crore rupii, podczas gdy krajowi inwestorzy instytucjonalni (DII) częściowo zrównoważyli ten efekt, kupując akcje o wartości 2976 crore rupii.

Netto krótkie pozycje FII nadal rosły, osiągając 1,15 lakh crore rupii, w porównaniu do 1,09 lakh crore rupii dzień wcześniej, co odzwierciedla utrzymujący się pesymizm wśród zagranicznych inwestorów.

Rupia kontynuowała spadek, osłabiając się o 42 paise do poziomu 86,68 w stosunku do dolara. Na jej wartość negatywnie wpłynęła globalna niepewność oraz niedawna obniżka stóp procentowych przez Reserve Bank of India (RBI), co wskazuje na złożoną interakcję czynników krajowych i międzynarodowych.

Lista akcji objętych zakazem handlu instrumentami pochodnymi: akcje pod lupą

Następujące akcje są obecnie objęte zakazem handlu kontraktami terminowymi i opcjami (F&O):

BirlaSoft

Hindustan Copper

Manappuram

Nalco