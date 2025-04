CartelFi: od płynności memów do pasywnego dochodu dzięki całodobowemu spalaniu tokenów i deflacyjnym nagrodom

Memiczne kryptowaluty zawsze mają sposoby na zdominowanie trendów aktywów cyfrowych.

Podczas gdy ugruntowane projekty, takie jak Dogecoin i Shiba Inu, nie wzbudzają zainteresowania inwestorów, CartelFi wydaje się być gotowy do przewodzenia w nadchodzącej hossie.

CartelFi to nowy projekt kryptowalutowy, który twierdzi, że łączy tokeny meme i zdecentralizowane finanse (DeFi).

Liczby wskazują na duże zainteresowanie inwestorów, z ponad 835,000 USD zebranymi w przedsprzedaży do tej pory.

Rynek kryptowalut pozostaje zalany memicznymi aktywami z pustymi obietnicami i niejasnymi przypadkami użycia w świecie rzeczywistym.

CartelFi chce przełamać ten trend dzięki ogromnej użyteczności: obracaniu płynnością tokenów meme poprzez automatyczne spalanie tokenów i deflacyjne zyski.

Rewolucyjny projekt wykorzystuje płynność memów i pule stakingu, aby przekształcić tematyczne monety cyfrowe z aktywów spekulacyjnych w maszyny do zarabiania pieniędzy. Co więcej, mechanizmy deflacyjne CartelFi obiecują codzienne zwroty.

Na ich oficjalnej stronie internetowej można przeczytać:

Nasze pule płynności i stakingu oparte na memach zamieniają memy w maszyny do drukowania pieniędzy, odblokowując dziesiątki miliardów dolarów kapitału w kryptowalutach memowych i uwalniając go do świata DeFi. Opłaty protokołu są wykorzystywane do spalania tokenów CARTFI, co oznacza, że Twoje zasoby zawsze będą większe niż wczoraj. Zarabiasz, my spalamy, 24/7.