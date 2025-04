Europejskie rynki akcji we wtorek przeżyły skomplikowaną sesję, nieznacznie rosnąc, ponieważ inwestorzy ważyli ostrożny optymizm co do amerykańskiej polityki handlowej z niepokojącymi oznakami słabości w sektorze dóbr luksusowych, na co wskazał znaczący spadek akcji LVMH.

Ten dzień odzwierciedlał ciągłe napięcie między nadziejami na złagodzenie ceł a namacalnymi skutkami ekonomicznymi istniejących napięć handlowych.

Sektor motoryzacyjny przyspiesza w nadziei na ulgi taryfowe

Kluczowym czynnikiem ostrożnego optymizmu był sektor motoryzacyjny.

Indeks Stoxx Europe 600 Autos & Parts wzrósł o 2,5%, prowadząc w sektorowych wzrostach na całym kontynencie.

Ten wzrost nastąpił po wypowiedziach prezydenta USA Donalda Trumpa, w których wskazał, że rozważa modyfikacje 25% ceł obecnie nakładanych na import zagranicznych samochodów i części samochodowych od kluczowych partnerów handlowych, takich jak Meksyk i Kanada, a także innych krajów.

Ta nadzieja na potencjalną ulgę znacząco podniosła morale producentów i dostawców samochodów.

Odzwierciedlając ten pozytywny nastrój, niemiecki indeks DAX wzrósł o 1,3%, a brytyjski FTSE 100 o 0,7% do południa (07:15 GMT).

Szeroki paneuropejski indeks STOXX 600 również odnotował wzrost o 0,7% (o 0,6% o godzinie 07:06 GMT). Indeksy giełdowe w Hiszpanii również odnotowały przyzwoite wzrosty.

Luksus traci blask: spadek LVMH mocno obciąża rynek

Jednakże wzrosty były umiarkowane, szczególnie we Francji, gdzie indeks CAC 40 spadł o 0,1% do 0,2%.

Słabe wyniki były w dużej mierze spowodowane gwałtownym spadkiem akcji LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton o 7,1%.

Największy na świecie konglomerat luksusowy opublikował w poniedziałek wieczorem rozczarowujące wyniki sprzedaży za pierwszy kwartał, ujawniając, że konsumenci w Stanach Zjednoczonych ograniczyli wydatki na kosmetyki i napoje, a kluczowy wzrost sprzedaży w Chinach pozostał słaby.

Problemy LVMH odbiły się echem w całym sektorze dóbr luksusowych.

Konkurenci, tacy jak Richemont (właściciel Cartiera), Kering (właściciel Gucciego) i Moncler, również odnotowali straty, spadając o 2% do 2,8%, co podkreśla obawy inwestorów dotyczące wpływu globalnej niepewności gospodarczej i napięć handlowych na konsumpcję dóbr luksusowych.

Chociaż ogłoszone w weekend zwolnienie z ceł na elektronikę dało początkowy impuls, a zapowiedzi ceł na samochody dolały oliwy do ognia, znacząca niepewność nadal zaciemnia szerszą agendę handlową prezydenta Trumpa.

Gubernator Rezerwy Federalnej Christopher Waller zasugerował w poniedziałek, że wszelka inflacja wynikająca z ceł prawdopodobnie będzie „przejściowa”, pozostawiając otwartą furtkę dla potencjalnych obniżek stóp procentowych.

Jednakże, jednocześnie, dokumenty ujawnione w poniedziałek pokazały, że administracja Trumpa aktywnie prowadzi dochodzenia w sprawie bezpieczeństwa narodowego dotyczące importu farmaceutyków i półprzewodników, sygnalizując zamiar potencjalnego nałożenia ceł również na te sektory.

Te sprzeczne sygnały utrzymują firmy i inwestorów w napięciu.

Oczy na Frankfurt: EBC i dane ekonomiczne w centrum uwagi

W tym kontekście uczestnicy rynku z niecierpliwością oczekują decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki pieniężnej, która ma zostać podjęta w czwartek.

Rynek powszechnie spodziewa się obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Decydenci polityczni muszą jednak rozważyć takie czynniki, jak opanowana inflacja – co potwierdzają francuskie dane wskazujące na roczny wskaźnik CPI na poziomie 0,8% w marcu – w kontekście odnowionych presji gospodarczych wynikających z napięć handlowych i stosunkowo silniejszego euro.

Dodatkowo, dane z brytyjskiego rynku pracy opublikowane we wtorek pokazały, że stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,4% w lutym, ale wzrost płac (bez premii) nieznacznie wzrósł do 5,9% w skali roku w trzech miesiącach do lutego.

Ten utrzymujący się nacisk na wzrost płac jest kluczowym wskaźnikiem dla Banku Anglii przy ocenie perspektyw przyszłych obniżek stóp procentowych.

Aktualności korporacyjne: Ericsson w górę, BESI zyskuje

Oprócz głównych makroekonomicznych tematów, na rynki wpływały również indywidualne wiadomości korporacyjne. Szwedzki producent sprzętu telekomunikacyjnego Ericsson odnotował wzrost o 6,9% po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał, które znacznie przekroczyły oczekiwania.

Akcje holenderskiej firmy BE Semiconductor Industries (BESI) wzrosły o 7,1% po ogłoszeniu, że amerykańska firma Applied Materials nabyła 9% udziałów.

Pozytywne wyniki odnotowały również francuska grupa reklamowa Publicis Groupe (EPA:PUBP) oraz właściciel marki Nivea, Beiersdorf (ETR:BEIG).

Ceny ropy naftowej rosną ostrożnie.

Na rynkach surowców ceny ropy naftowej nieznacznie wzrosły, znajdując wsparcie w ostrożnym optymizmie dotyczącym potencjalnych zwolnień z amerykańskich ceł oraz danych wskazujących na odbicie w chińskim imporcie ropy naftowej w marcu.

O godzinie 3:15 czasu wschodniego (ET) kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 0,6% do 65,29 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę WTI w USA zyskały 0,7% i osiągnęły poziom 61,97 USD.

Ogólnie rzecz biorąc, europejskie rynki wykazywały ostrożne wzrosty, wspierane przez nadzieje na obniżenie ceł w poszczególnych sektorach, ale hamowane przez słabość sektora dóbr luksusowych i utrzymującą się niepewność dotyczącą globalnej polityki handlowej.