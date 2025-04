Indyjskie rynki otwarte: Sensex i Nifty wycofują się po rekordowym rajdzie; Infosys i Maruti wśród największych przegranych.

Indyjskie indeksy giełdowe straciły na wartości w środę, 16 kwietnia, w początkowej fazie handlu, ponieważ inwestorzy prawdopodobnie realizowali zyski po znacznym wzroście z poprzedniego dnia, który był spowodowany ulgą związaną z amerykańską polityką taryf handlowych.

Główne indeksy spadły na ujemne wartości krótko po otwarciu sesji.

Po wtorkowych, znaczących wzrostach, będących reakcją na zawieszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa niektórych ceł, rynek wykazał oznaki konsolidacji.

W początkowej fazie handlu indeks BSE Sensex spadł o 119,68 punktu, osiągając poziom 76 615,21.

Jednocześnie indeks NSE Nifty 50 spadł o 48,15 punktu, nieznacznie poniżej poziomu zamknięcia z poprzedniego dnia, osiągając 23 280,40.

Presja spadkowa była najbardziej widoczna wśród akcji spółek technologicznych i farmaceutycznych. Wśród 30 akcji wchodzących w skład indeksu Sensex największy spadek, o 1,54 procent, odnotowała spółka Infosys.

Następnie spadły akcje producenta samochodów Maruti Suzuki, o 1,35 procent do ₹11 692,50, oraz Eternal [zgodnie z tekstem źródłowym], o 1,30 procent do ₹219,40.

Sektorowo, indeks Nifty IT najbardziej odczuł presję sprzedaży, spadając o 0,94 procent do poziomu 32 963,30.

Indeks Nifty Pharma również spadł, o 0,50 procent do 20 808,20, podobnie jak indeks Nifty Midsmall IT & Telecom, który odzwierciedlił spadek sektora farmaceutycznego, notując spadek o 0,50 procent do 8 637,45.

Ostry kontrast w porównaniu z wtorkową euforią.

Ten stonowany początek stanowił jaskrawy kontrast z potężnym występem, którego byliśmy świadkami zaledwie 24 godziny wcześniej.

We wtorek, 15 kwietnia, rynek odnotował silny wzrost, zamykając się zdecydowanie na plusie.

Wzrosty na giełdzie Sensex, napędzane informacjami o ulgach celnych, zakończyły sesję imponującym zyskiem 1577,63 punktów (czyli 2,10 procent), osiągając poziom 76 734,89.

Indeks Nifty 50 wzrósł jeszcze bardziej procentowo, zyskując 500 punktów (czyli 2,19 procent) i zamykając się na poziomie 23 328,55.

Wtorkowy wiec cieszył się szerokim poparciem.

Wśród spółek wchodzących w skład indeksu Sensex, IndusInd Bank wyróżnił się najlepszym wynikiem, rosnąc o 6,84 procent i zamykając sesję na poziomie 735,85 rupii.

Tata Motors [w tekście źródłowym podano dwukrotnie, z różnymi cenami zamknięcia] również znalazła się wśród największych zyskujących, rosnąc o 4,50 procent i zamykając się odpowiednio na poziomie ₹621,80 i ₹3257,40.

Imponujące jest, że tylko dwie akcje z indeksu Sensex – defensywne giganty ITC (spadek o 0,36% do ₹420,30) i Hindustan Unilever (spadek o 0,23% do ₹2361,05) – zakończyły wtorek na minusie.

Sektorowo, we wtorek na czele wzrostów stanął indeks Nifty Realty, który poszybował w górę o 5,64%, zamykając się na poziomie ₹834,75.

Silne wzrosty odnotowano również w indeksie Nifty Financial Services Ex-Bank (wzrost o 3,53% do ₹26 978,65) oraz w indeksie Nifty Auto (wzrost o 3,39% do ₹21 246,20).

Wtorkowa aktywność instytucjonalna dostarczyła dalszych informacji na temat dynamiki rynku. Zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (FII) wykazali silne przekonanie, stając się znaczącymi nabywcami netto, dokonując zakupów akcji o wartości 6065,78 crore rupii.

Z drugiej strony, krajowi inwestorzy instytucjonalni (DII) wydawali się realizować zyski w trakcie wzrostu, rejestrując się jako netto sprzedający akcje o wartości 1951,60 crore rupii.

Wczesny spadek w środę sugeruje potencjalną fazę konsolidacji po niedawnym gwałtownym wzroście.