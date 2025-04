Przedsprzedaż CartelFi przekracza 940K USD, gdy górnicy ETH przestawiają się na wysokodochodowy protokół monet meme

Merge Ethereum w 2022 roku może i zamknęło drzwi dla tradycyjnego górnictwa, ale otworzyło nowy rozdział w zdecentralizowanych finansach. Wraz z gromadzeniem się kurzu na platformach wydobywczych, byli górnicy ETH poszukują nowych źródeł pasywnego dochodu – a wielu z nich zwraca się w stronę CartelFi.

Powstający protokół DeFi twierdzi, że przekształca uśpione monety meme w produktywne aktywa poprzez yield farming.

Na chwilę obecną przedsprzedaż CartelFi zebrała już ponad 940,000 USD i przyciąga uwagę swoimi wysokodochodowymi pulami stakingu, które podobno oferują zwroty do 10,000%.

Wartość ta sprawiła, że jest to jedna z najszybciej rozwijających się platform spekulacyjnych w ostatnich miesiącach.

Kapitał monet meme znajduje nowy dom w CartelFi

Copy link to section

Według danych udostępnionych przez CartelFi, ponad 50 mld USD w monetach meme pozostaje bezczynnych w portfelach użytkowników.

Podstawową propozycją CartelFi jest przekształcenie tego kapitału w instrumenty generujące zyski za pośrednictwem jednostronnych pul stakingowych.

Podejście to zachowuje pełną ekspozycję na ruchy cenowe monet meme, jednocześnie odblokowując nagrody za staking.

Pule stakingowe są skonstruowane tak, aby generować opłaty od wszystkich depozytów.

Opłaty te są następnie wykorzystywane do odkupywania i spalania natywnego tokena CartelFi, CARTFI – jest to mechanizm deflacyjny zaprojektowany w celu zmniejszenia podaży krążącej w czasie.

Tokenomika platformy opiera się na czymś, co nazywa się „deflacyjnym kołem zamachowym”, w którym każde działanie użytkownika przyczynia się do zmniejszenia ogólnej podaży CARTFI.

Oferując ramy, w których monety meme generują zwroty przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostu, CartelFi próbuje pozycjonować się jako kolejna ewolucja zdecentralizowanego yield farmingu.

Ta propozycja wartości zyskuje również na popularności wśród górników ETH i użytkowników detalicznych, którzy szukają bardziej agresywnych zwrotów w środowisku po okresie Merge.

Górnicy ETH szukają zysku po fuzji

Copy link to section

Odkąd Ethereum przeszło na model proof-of-stake, tysiące górników zostało bez źródła dochodu ze sprzętu, który kiedyś przynosił zyski.

Wielu z nich zwróciło się do alternatywnych sieci lub sprzedało swój sprzęt, podczas gdy inni badają teraz nowe aplikacje DeFi.

Szybka przedsprzedaż CartelFi sugeruje, że może to być jedna z najbardziej obiecujących alternatyw. Tylko w ciągu pierwszych 24 godzin platforma zapewniła sobie finansowanie w wysokości 500,000 USD.

Przedsprzedaż jest podzielona na 30 etapów, a na każdym z nich cena wzrasta o 5%, co stworzyło poczucie pośpiechu wśród potencjalnych nabywców.

W chwili obecnej inwestorzy przystępujący do sprzedaży mogą liczyć na zyski rzędu 238% – przy założeniu, że przyszłe kursy giełdowe będą zgodne z obecnymi prognozami.

To, co czyni CartelFi szczególnie atrakcyjnym dla byłych górników, to jego narracja dotycząca efektywności kapitałowej. Zamiast blokować pieniądze w niestabilnych monetach lub pozwalać im siedzieć bezczynnie, protokół pozwala funduszom pracować w sposób ciągły, jednocześnie przyczyniając się do generowania wartości całej platformy poprzez model spalania opłat.

Model przedsprzedaży zachęca do wczesnego napływu kapitału

Copy link to section

Z 30 etapami przedsprzedaży, CartelFi zachęca nabywców na wczesnym etapie poprzez zwiększanie ceny tokenów w każdym nowym etapie. Ta dynamika wygenerowała coś, co analitycy nazywają wbudowanym FOMO, w którym pierwsi użytkownicy widzą natychmiastowe zyski, co dodatkowo napędza dynamikę.

Projekt stał się już gorącym tematem na kryptowalutowym Twitterze i różnych grupach na Telegramie, a użytkownicy udostępniają zrzuty ekranu swoich zwrotów i pulpitów stakingowych.

Połączenie yield farmingu, deflacji opartej na spalaniu i spekulacyjnych zysków stworzyło nowy model hybrydowy. W przeciwieństwie do tradycyjnych platform yield farmingowych, które koncentrują się na stablecoinach lub tokenach blue chip, CartelFi koncentruje się w szczególności na monetach meme, które są zazwyczaj wykluczone z głównego nurtu protokołów DeFi.

Otworzyło to nową niszę rynkową – taką, która łączy potencjał wirusowy memicznych aktywów z zachętami organizacyjnymi wynikającymi ze zdecentralizowanych finansów.

To również doprowadziło do spekulacji, że CartelFi może utorować drogę podobnym protokołom, które monetyzują inne uśpione podsektory kryptowalut.

Przyszłość CartelFi zależy od popytu po premierze

Copy link to section

Podczas gdy wyniki przedsprzedaży CartelFi są solidne, znaczna część jego długoterminowego sukcesu zależy od trwałego zaangażowania użytkowników i popytu po wprowadzeniu na giełdę.

Jeśli mechanizmy odkupu i spalania tokenów będą działać zgodnie z planem, CARTFI może stać się wysokowydajnym aktywem deflacyjnym.

Jednak jego cena prawdopodobnie pozostanie wrażliwa na szersze nastroje rynkowe i nieprzewidywalny charakter cykli tokenów meme.

Mimo to, platforma skupia się na użyteczności, rentowności i spalaniu natywnych tokenów, co odróżnia ją od konwencjonalnych monet meme.

Przekształcając aktywa spekulacyjne w instrumenty efektywne kapitałowo, CartelFi stworzyło produkt, który przemawia zarówno do inwestorów detalicznych, jak i uczestników instytucjonalnych – zwłaszcza tych, którzy wcześniej byli aktywni w wydobywaniu Ethereum.