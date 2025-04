Akcje Wipro Ltd. spadły w czwartek nawet o 6,3% po tym, jak firma świadcząca usługi IT opublikowała rozczarowującą prognozę przychodów na drugi kwartał, wzbudzając obawy o trzeci z rzędu rok spadku w obliczu utrzymujących się globalnych cięć wydatków na technologie.

Czwarty co do wielkości indyjski eksporter usług IT poinformował w środę, że spodziewa się spadku przychodów w okresie kwiecień-czerwiec o 1,5% do 3,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Nowy dyrektor generalny, Srini Pallia, ostrzegł, że „niepewność dramatycznie wzrosła” na początku nowego roku fiskalnego.

Jak stwierdzili analitycy, te wytyczne stanowią niepokojący początek roku fiskalnego 2026 i sygnalizują utrzymujące się trudności pomimo zmiany kierownictwa.

Pallia, która objęła stanowisko w kwietniu 2024 r. po nagłym odejściu Thierry’ego Delaporte’a, przejmuje firmę zmagającą się z serią słabych kwartałów, zastojem w realizacji dużych kontraktów, utratą talentów i erozją udziału w rynku.

Akcje Wipro spadły o 5% do godziny 11:51 czasu IST w czwartek, powiększając spadek od początku roku do 22,4%.

Chociaż to nieco lepszy wynik niż spadek szerszego indeksu Nifty IT o 24,8%, podkreśla on rosnący sceptycyzm inwestorów co do perspektyw firmy.

Analitycy ostrzegają przed trzecim rokiem z rzędu spadku przychodów.

Firmy maklerskie szybko zwróciły uwagę, że prognozy Wipro na pierwszy kwartał mogą zniweczyć wszelkie wczesne nadzieje na ożywienie.

„Prognozy na pierwszy kwartał zapowiadają kolejny trudny rok po dwóch latach spadku przychodów” – napisali analitycy z Phillip Capital w notatce.

Kilka firm — w tym Nomura, Nuvama, Emkay i ICICI Securities — obniżyło swoje prognozy zysków na lata obrotowe 2026 i 2027, powołując się na podwyższoną niepewność makroekonomiczną, spowolnienie wydatków na projekty transformacyjne oraz utrzymujący się wpływ napięć geopolitycznych i ceł, szczególnie na kluczowych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone.

Nomura obniżyła prognozy zysku na akcję (EPS) na rok obrotowy 2026 o 2–4% i skorygowała cenę docelową z 300 ₹ na 280 ₹.

Utrzymało rekomendację „Kupuj”, powołując się na poprawione zasady zwrotu dla akcjonariuszy, ale ostrzegło, że jego prognozy zysków nadal są o 8–9% niższe od konsensusu Bloomberga.

Nuvama obniżyła rating akcji do „Trzymaj” i zmniejszyła docelową cenę do 260 rupii, stwierdzając, że słabe prognozy Wipro na pierwszy kwartał podważają tezę o poprawie sytuacji.

Dom maklerski obniżył prognozy zysku na akcję (EPS) na rok obrotowy 2026/27 o maksymalnie 3,7%.

Pessymistyczne prognozy wywołują powszechne obniżanie ratingów.

Według danych LSEG, co najmniej dziewięciu z 39 analityków śledzących akcje obniżyło swoje oceny, a 20 obniżyło swoje prognozy cenowe.

Średnia ocena analityków nadal wynosi „Trzymaj”, ale mediana ceny docelowej spadła o prawie 14% do ₹250 w ciągu ostatniego miesiąca.

Emkay Global poinformował, że prognozy firmy na I kwartał uwzględniają zarówno potencjalne ożywienie popytu, jak i dalsze osłabienie.

Utrzymało rating „Zmniejsz” z ceną docelową 260 rupii, podkreślając niską widoczność w krótkim okresie pomimo silnego portfela transakcji.

ICICI Securities określiło wyniki za kwartał marcowy jako „katastrofalne”, powołując się na słabe przychody i obawy makroekonomiczne – szczególnie w sektorach silnie uzależnionych od wydatków uznaniowych, takich jak motoryzacja i produkcja.

Firma poinformowała, że jedynym pozytywnym aspektem była łączna wartość kontraktów (TCV) z dwóch dużych wygranych przetargów, ale dodała, że kluczowym wyzwaniem dla Wipro jest przekształcenie zamówień w przychody i ustabilizowanie działalności w Europie.

Firmy maklerskie zachowują ostrożność, ponieważ czynniki stymulujące wzrost pozostają nieuchwytne.

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) obniżył prognozy zysku na akcję (EPS) na lata obrotowe 2026/2027 o około 4%, przewidując spadek przychodów o 1,9% rok do roku w stałych cenach.

Dom maklerski utrzymał rekomendację „Sprzedaj” z ceną docelową 215 rupii, co implikuje wycenę na poziomie 17-krotności zysków w roku obrotowym 2027.

Chociaż niektóre firmy maklerskie zwracają uwagę na pozytywne aspekty, takie jak ulepszone zasady alokacji kapitału i prognozowana stopa dywidendy na rok obrotowy 2027 wynosząca 4%, konsensus wskazuje, że perspektywy krótkoterminowe pozostają ponure i niewiele wskazuje na możliwość ponownej oceny akcji.