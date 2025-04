Wietnam, kraj w dużym stopniu uzależniony od węgla w zaspokajaniu swoich potrzeb energetycznych, ma ambitne plany znacznego zwiększenia mocy wytwórczych do 2030 roku.

Według doniesień agencji Reuters, nowo zrewidowany krajowy plan energetyczny przewiduje strategię priorytetowo traktującą przejście na odnawialne źródła energii i wprowadzenie energii jądrowej.

Ten krok oznacza znaczącą zmianę w polityce energetycznej Wietnamu, który dąży do zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i dywersyfikacji swojego miksu energetycznego.

Rozwój odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, ma odegrać kluczową rolę w osiągnięciu celów kraju w zakresie wytwarzania energii.

Ponadto włączenie energii jądrowej do miksu energetycznego stanowi ważny krok dla Wietnamu, który poszukuje alternatywnych źródeł energii, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie.

Łączne inwestycje

Ten ambitny plan odzwierciedla zaangażowanie Wietnamu w zrównoważony rozwój i jego wysiłki na rzecz przeciwdziałania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Przechodząc na czystsze źródła energii, kraj dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i promowania bardziej ekologicznej przyszłości.

Rząd wietnamski oświadczył, że osiągnięcie tych celów będzie wymagało łącznych inwestycji w wysokości 136,3 miliarda dolarów do 2030 roku. To ponad jedna czwarta produktu krajowego brutto kraju w 2024 roku.

Aby uniknąć niedoborów energii elektrycznej, które zaniepokoiły zagranicznych inwestorów, i zmniejszyć zależność od węgla, ten południowoazjatycki ośrodek przemysłowy musi szybko zwiększyć podaż energii, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na nią.

W środę późnym wieczorem rząd Wietnamu ogłosił plan zwiększenia całkowitej zainstalowanej mocy do 183–236 gigawatów do 2030 roku.

To znaczący wzrost w porównaniu z ponad 80 gigawatami na koniec 2023 roku.

Skupmy się na energii jądrowej.

W tym celu kraj wznawia inwestycje w energetykę jądrową, pomimo zawieszenia programu w 2016 r. z powodu ograniczeń budżetowych i katastrofy jądrowej w Fukushimie w Japonii.

Rząd ogłosił, że pierwsze elektrownie jądrowe, o łącznej mocy do 6,4 GW, mają zostać uruchomione w latach 2030–2035.

Stwierdzili również, że do połowy wieku zostanie dodana dodatkowa moc 8 GW.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej stwierdziła, że małe modułowe reaktory są nadal w fazie rozwoju, ale ich budowa byłaby tańsza niż dużych reaktorów energetycznych.

Urzędnicy poinformowali, że Wietnam prowadził rozmowy na temat tych małych modułowych reaktorów.

Na początku tego roku rząd ogłosił zamiar podjęcia rozmów z zagranicznymi partnerami, w tym z Rosją, Japonią, Koreą Południową, Francją i Stanami Zjednoczonymi, na temat projektów energetyki jądrowej.

Po tym ogłoszeniu, we wtorek Korea Electric Power Corp. wyraziła zainteresowanie wietnamskimi projektami jądrowymi, podczas wizyty szefa firmy w tym kraju.

Udziały w kapitale

Rząd ogłosił, że nowy plan zwiększy udział energii słonecznej w całkowitej mocy zainstalowanej do poziomu od 25,3% do 31,1% do 2030 roku.

To wzrost z 23,8% w 2020 r. Dodatkowo, udział energii wiatrowej na lądzie i w strefie przybrzeżnej wzrośnie do 14,2–16,1% do 2030 r., w porównaniu do niemal zera na początku dekady.

Władze ustaliły nowe cele po tym, jak inwestorzy wyrazili obawy związane z retrospektywną korektą preferencyjnych cen dla producentów energii słonecznej i wiatrowej na lądzie.

Plan przewiduje znaczącą zmianę źródeł energii, przy czym udział elektrowni węglowych w całkowitej mocy wytwórczej spadnie z około jednej trzeciej w 2020 r. do poziomu między 13,1% a 16,9%.

Tymczasem zakłady skraplania gazu ziemnego, obecnie nieobecne w tym zestawieniu, mają stanowić od 9,5% do 12,3% całkowitej mocy wytwórczej.

Rząd Wietnamu wyznaczył cel w zakresie morskiej energetyki wiatrowej na poziomie 6–17 GW w latach 2030–2035. Chociaż wcześniej ustalono cel na poziomie 6 GW na tę dekadę, dotychczas nie zbudowano żadnej morskiej elektrowni wiatrowej.