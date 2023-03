Desde que o ChatGPT estreou no final de 2022, os gigantes globais da tecnologia investiram pesadamente em inteligência artificial (IA). Além disso, muitos projetos criptográficos baseados em IA surgiram e as criptomoedas afiliadas à IA também tiveram aumentos de preços incríveis.

Entre os gigantes da tecnologia que investiram em IA está a Microsoft (NASDAQ: MSFT), que prometeu bilhões de dólares ao projeto OpenAI. O Google também entrou forte e hoje começou a permitir que algumas empresas e desenvolvedores acessem a IA generativa semelhante ao ChatGPT como testadores. Os testadores poderão implementar a IA generativa em seus aplicativos e plataformas.

A IA generativa do Google apresenta uma chance para projetos como a AltSignals

Embora o anúncio do Google seja uma vantagem para desenvolvedores e empresas, ele também dará impulso aos projetos de criptografia baseados em IA.

A estreia do ChatGPT levou a uma alta muito forte entre as criptomoedas baseadas em IA, que desde então continuam sendo uma atração entre os investidores em cripto, já que a discussão sobre IA continua ganhando força globalmente. Dito isso, novos projetos como o ActualizeAI da AltSignals colherão muito do crescente interesse em serviços de IA como o oferecido pela IA generativa semelhante ao Google ChatGPT.

O que é ActualizeAI?

ActualizeAI é uma pilha de IA desenvolvida pela AltSignals, uma provedora de serviços financeiros que atualmente oferece sinais de negociação para criptomoedas, futuros da Binance, Forex, CFD e o mercado de ações tradicional.

De acordo com o Whitepaper da AltSignals, a pilha de IA alavancará o aprendizado de máquina, modelagem preditiva e processamento natural (NLP) para garantir que os sinais fornecidos sejam precisos.

O projeto está na primeira de suas quatro etapas de desenvolvimento, onde está realizando uma pré-venda do token ASI, token que será usado como token nativo do ActualizeAI. O token ASI permitirá que os detentores se tornem membros do AltSignals AI Ecosystem (ActualizeAI).

A fase de pré-venda foi subdividida em cinco etapas: Beta Sale, Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 3 e Stage 4. Atualmente, o projeto está na fase Beta Sale e 30,94% dos 40 milhões de tokens designados para desta etapa já foram vendidos. 58% (290 milhões) do fornecimento fixo de 500 milhões de tokens ASI serão disponibilizados para os cinco estágios de pré-venda.

Os tokens ASI podem ser adquiridos com ETH ou USDT e você pode participar da pré-venda aqui.

Atualmente, o token ASI está custando US$ 0,012.

Token ASI se prepara para bons retornos

De acordo com o whitepaper da AltSignals, o preço do token ASI deve atingir US$ 0,02274 no momento em que a pré-venda chegar ao estágio final. Se tudo correr como planejado, o token terá uma valorização de cerca de 89,5% desde o início da pré-venda.

Especialistas e analistas esperam que o token ASI aproveite ainda mais o hype atual da IA e possivelmente atinja US$ 0,1 no momento em que o token for listado no Uniswap entre outras exchanges de criptografia no segundo trimestre de 2023, conforme o whitepaper do projeto.

A listagem nas exchanges também deverá impulsionar ainda mais o token, possivelmente para cerca de US$ 1 no terceiro trimestre. Também é importante notar que a AltSignals já tem uma presença estabelecida no mercado com números impressionantes, incluindo mais de “$ 2,2 milhões em receita, 1500 sinais enviados com uma precisão média de 64% e uma comunidade crescente de mais de 1400 membros VIP”, o que é um ponto de venda bastante convincente para o novo token.

A AiltSignals também planeja introduzir um mecanismo de queima de token ou uma estratégia de recompra assim que o token ASI estiver ativo e em circulação. Se os tokens baseados em IA mantiverem o impulso atual no momento em que a AltSignals estiver realizando as queimas, o programa de queima/recompra é esperado para impulsionar ainda mais o preço do token ASI.