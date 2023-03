Assim como o Papa é católico, o Bitcoin é volátil.

Hoje, pode ser ainda mais. O BCE deve anunciar sua última decisão sobre a taxa de juros às 9h15, horário do leste dos EUA, no que se configura como um dos mais importantes do ano (esta é a segunda vez que uso essa frase hoje e estou muito feliz com isso).

Atualmente, a expectativa é de 50 pontos base com 60% de chance, embora esteja longe de ser garantido, com alguns analistas prevendo 25 pontos base, o que o mercado colocou uma probabilidade de 40% ao olhar para as probabilidades implícitas pelos futuros.

Bitcoin vai subir? E o mercado de ações?

Como tem acontecido no ano passado, as reuniões das taxas de juros e as revelações da inflação têm sido os dois maiores impulsionadores do mercado.

Isso é verdade tanto para o Bitcoin quanto para o mercado de ações, especialmente o mais volátil e tecnológico Nasdaq Composite (IXIC). A dupla se moveu quase em sintonia, como o gráfico abaixo demonstra bem.

Os investidores esperam que o BCE suba apenas 25 bps, ou pelo menos suavize a linguagem em suas previsões de aumentos de juros no futuro.

Com a possibilidade material tanto de um aumento de 25 bps quanto de 50 bps, provavelmente haverá uma volatilidade substancial, principalmente para o Bitcoin e o Nasdaq. O primeiro tem apresentado um desempenho extraordinário recentemente, enquanto o Nasdaq não acompanhou totalmente este ano, mas ainda está em alta de 10% no acumulado do ano.

O que significa a turbulência bancária?

Desta vez, é diferente por causa da turbulência bancária que tem afetado o mercado na última semana.

O que começou nos EUA com o colapso do Banco do Vale do Silício se espalhou esta semana para a Europa. O Credit Suisse (SWX:CSGN) foi prejudicado ontem, com o Banco Nacional da Suíça anunciando que emprestaria até US$ 54 bilhões ao banco em apuros para reforçar sua liquidez.

Este anúncio viu o preço das ações subir mais de 22% esta manhã, após uma queda desagradável de 24% na quarta-feira.

E é aí que reside a situação atual do BCE. Enquanto a inflação ainda estiver alta no continente – e muito além da meta de 2% – sempre haverá pressão para aumentá-la. Mas uma conversa política mais severa esta tarde pode desencadear uma nova onda de vendas e, com a preocupação desta semana em torno da estabilidade do ecossistema em geral, isso oferece uma pausa para reflexão.

A reunião de hoje é realmente intrigante pela primeira vez em um tempo, devido à turbulência bancária que vem assolando o mercado há cerca de uma semana. Anteriormente, os anúncios eram basicamente previsíveis. Isso também foi o caso desta vez, pelo menos até a semana passada, quando as probabilidades no mercado apontavam para um aumento de 50 pontos-base marcado a 100% ao olhar para o preço dos futuros.

Mas com a turbulência bancária e uma economia em frangalhos lutando contra a sempre formidável ameaça da inflação, é uma linha difícil de enfrentar. Descobriremos a abordagem mais recente do BCE hoje às 9h15, horário do leste.