Que semana nos mercados. O contágio bancário dos EUA se espalhou para a Europa esta semana, com o medo aumentando no mercado de que a queda do Silicon Valley Bank (Nasdaq: SVB) e Silvergate poderia ter efeitos indiretos para a saúde de todo o mercado bancário.

O preço das ações do Credit Suisse (SWX:CSGN) fechou em queda de 24% na quarta-feira, a 1,70 CHF, marcando uma baixa histórica espetacular. O banco está agora 97,8% abaixo de seu recorde histórico. E você pensou que criptomoeda era ruim!?

Resgate do Credit Suisse

O medo aumentou a tal ponto que o Banco Nacional Suíço foi forçado a intervir, permitindo que o Credit Suisse tomasse emprestado até 50 bilhões de CHF (US$ 54 bilhões). O banco também comprará de volta 3 bilhões de CHF de sua própria dívida, afirmando que está “tomando ação decisiva para fortalecer preventivamente sua liquidez”.

Até o momento, a ação subiu mais de 22%, sendo negociada a 2,08 CHF, já que os piores cenários dos investidores foram dissipados pelo anúncio do empréstimo.

Para a Europa, um continente que ainda sofre de transtornos decorrentes da crise de 2008, que viu vários estados exigirem resgates (incluindo o meu, a Irlanda, após algumas falências bancárias absolutamente espetaculares), marca a semana mais turbulenta da memória recente.

Quando é a decisão da taxa de juros do BCE?

A próxima grande novidade é o Banco Central Europeu (BCE) e sua decisão sobre as taxas, um evento que sempre lança turbulência no mercado.

O BCE deve anunciar sua última decisão de taxa na quinta-feira, às 9h15, horário do leste dos Estados Unidos. Será o primeiro banco a enfrentar as consequências após os tumultuosos acontecimentos bancários.. Olhando para os Estados Unidos, as expectativas mudaram imediatamente em relação à trajetória futura das taxas de juros após o colapso do SVB (escrevi sobre isso no início desta semana).

De fato, o mercado nos EUA está precificando mais um aumento até que a taxa terminal seja atingida e os cortes comecem.

Na Europa, teremos uma visão atualizada de como as coisas estão hoje. Os bancos do continente certamente estão mais capitalizados do que no GFC e devem ter uma melhor gestão de liquidez e taxa de juros (que foi o que afundou o SVB) do que seus equivalentes nos EUA.

Com isso em mente, alguns ainda acham que o discurso da reunião de quinta-feira será rígido contra a inflação. Também é importante notar que o aperto nos EUA foi muito mais rápido do que o que vimos na Europa, que não aumentou as taxas na mesma proporção.

O BCE vai aumentar as taxas?

Antes da turbulência bancária, o BCE havia prometido um aumento de 50 bps. O mercado precificou isso em 100% na semana passada, afastando a probabilidade implícita de mercado dos futuros.

Hoje, isso está em 50%, embora seja acima dos 20% de chance que atingiu ontem.

Assim, a decisão do BCE está no fio da navalha agora, com os analistas debatendo o que pensam. São os casos conflitantes de taxas altas para combater a inflação, mas taxas baixas para evitar mais tumultos.

É uma reunião crucial e, portanto, a volatilidade deve ser esperada nos mercados, não importa o que aconteça.