O Credit Suisse (SWX:CSGN) está em queda livre.

O transtorno está ressurgindo entre os europeus, pois uma frase que eles pensavam ter sido condenada aos anais da história – “falência bancária” – de repente está recebendo atenção novamente.

Claro, nada chegou perto de falhar, e comparações com o massacre que foi 2008 continuam fora de cogitação, mas hoje está surgindo uma volatilidade violenta no setor bancário à medida que o contágio do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) nos EUA se espalha para Europa.

Mas o Credit Suisse é a atração principal, o banco mergulhando 28% para mínimas históricas, já que seu maior credor, o Saudi National Bank, disse que não poderia ultrapassar 10% de propriedade devido a preocupações regulatórias. A ação caiu abaixo de 2 francos suíços pela primeira vez.

Por que os bancos europeus estão caindo?

O Credit Suisse não é o único banco a ser pego em uma liquidação em massa. Os bancos europeus em geral estão sendo atacados, enquanto o índice europeu Stoxx 600 caiu 2,66%.

O BNP Paribus caiu 10,5%, o Societe Generale caiu 9,6% e o Deutsche Bank caiu 7,7%. Muitas ações europeias também tiveram suas negociações interrompidas em vários pontos ao longo do dia devido à forte volatilidade.

A liquidação ocorre após uma semana em que os colapsos bancários dos EUA provocaram medo no mercado em geral. Enquanto a crise parece ter sido contida nos EUA com o mercado se recuperando, a Europa está sendo atacada.

Os bancos europeus são seguros?

Embora a liquidação seja alarmante, não há razão para acreditar que isso se transformará em uma crise. A escala do colapso bancário na Europa foi tão forte durante o GFC que suas restrições de capital são muito mais rígidas do que suas contrapartes nos EUA.

Além disso, o fim do SVB nos Estados Unidos ocorreu como resultado de uma crise de liquidez devido à má gestão do risco de taxa de juros, e não de insolvência como resultado de maus investimentos, como foi o caso das hipotecas subprime em 2008. Essa é uma distinção importante.

A gestão do risco de taxa de juros também deve ser mais prudente na Europa do que com o SVB/bancos dos EUA – sem mencionar o fato de que os EUA têm sido muito mais agressivos em seu cronograma de aumentos, o que desencadeou o descompasso de duração do SVB.

No entanto, isso não impediu a venda do setor europeu hoje, com investidores do Credit Suisse assustados pelos comentários sauditas – e talvez ainda um pouco traumatizados pelo que aconteceu em 2008.