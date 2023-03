Essa situação se intensificou rapidamente.

O Banco do Vale do Silício (Nasdaq: SIVB) não existe mais, sendo o maior colapso bancário desde o choque da Lehman Brothers em 2008. O governo dos EUA interveio com medidas de emergência para evitar a crise, pelo menos em curto prazo.

Como disse Joe Biden, “é assim que o capitalismo funciona”.

Investors in the banks will not be protected.



They knowingly took a risk, and when risks don’t pay off, investors lose their money.



That’s how capitalism works. — President Biden (@POTUS) March 13, 2023

Mas o impacto será de longo alcance. O mercado já percebeu isso. Olhando para as expectativas de taxas de juros, a mudança é impressionante.

No domingo à noite, os contratos futuros de julho dos fundos federais caíram de 5,63% para 5,15%. Isso representa uma queda de quase 50 pontos-base nas previsões para a política de aumento das taxas de juros do Fed em um piscar de olhos.

Fed fund futures getting funky.



July futures down from 5.63% to 5.15%. Market anticipating Fed will prioritise calm in banking market ahead of increased hikes.



That's 50bps of projected hikes wiped off near instantly. What a weekend. Stonks reacting ⬆️ pic.twitter.com/qAV8ik0z2o — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) March 13, 2023

Olhando para as probabilidades implícitas nos contratos futuros do Fed, os gráficos abaixo mostram como as perspectivas para a próxima reunião do Fed mudaram significativamente.

Em poucos dias, passamos de uma chance de 70% de um aumento de 50 pontos-base para 0%, enquanto a expectativa básica agora é de que não haverá aumento, com uma probabilidade de 72%, em comparação com 0% na semana passada.

Mas por que? Bem, porque as coisas estão quebrando, é por isso. Sabemos o tempo todo que o grande objetivo do Fed no ano passado foi aumentar as taxas o suficiente para conter a inflação, mas não tanto que a economia fosse prejudicada e uma recessão suja fosse desencadeada.

O domingo trouxe uma oscilação no sistema bancário, om o mercado passando a esperar que o Fed simplesmente não possa evitar uma mudança em sua política anteriormente restritiva.

O que isso significa para ativos de risco?

Claro, os ativos de risco precisam apenas de um sinal da expressão mudança de direção e empacotam suas malas para subir nos gráficos em todo o mundo. O Bitcoin foi o destaque ontem, liderando a alta das moedas criptográficas ao recuperar os US$ 24.000, voltando ao nível de duas semanas atrás, depois de ter caído abaixo de US$ 20.000 durante a crise no fim de semana.

Como tem acontecido durante todo o ano, é um caso de más notícias são boas notícias. Por que as ações e as criptomoedas devem subir quando os bancos estão quase entrando em colapso? Porque um quase desastre significa um retorno mais rápido à terra prometida que são as baixas taxas de juros, é por isso.

É um mundo engraçado em que vivemos.

Os aumentos das taxas de juros acabaram?

Mas e a grande questão: os aumentos acabaram completamente? Examinamos a probabilidade de aumentos na reunião do Fed da próxima semana, mas e as previsões em torno da taxa terminal? O ciclo de elevação de taxas acabou completamente?

A melhor maneira de ver isso é fazer exatamente o que fizemos acima para os futuros de março, exceto para julho. O gráfico abaixo mostra em laranja as probabilidades de hoje, em comparação com as barras pretas que mostram as probabilidades da semana passada. Como eu disse, as coisas se intensificaram rapidamente.

O gráfico mostra apenas 1,6% de chance de uma taxa mais alta em julho. Isso é incrível quando a previsão da semana passada tinha esse número em 100% – isso mesmo, os futuros implicavam literalmente 0% de chance de que as taxas não fossem mais altas em pelo menos 50 bps.

Há ainda uma chance de 31% de taxas mais baixas em julho. Analistas do Goldman Sachs também saíram na noite de domingo dizendo que estavam de acordo com essa expectativa.

Está começando a fazer sentido porque o Bitcoin passou de $ 24.000, certo?

Claro, a inflação ainda está rugindo lá fora, mesmo que tenha caído além de seu pico. A leitura mais recente do IPC sai esta tarde e tem a chance de causar agitação se vier acima do esperado.

Mas isso seria uma surpresa. O mercado mudou de temer a inflação para temer uma recessão desde a virada do ano, e todos os sinais apontam para a queda da inflação. E agora, com a oscilação bancária graças ao SVB sucumbindo ao estrangulamento das altas taxas de juros, o mercado acha que o Fed não tem escolha a não ser voltar à política de taxas de juros mais baixas.

Ei Jerome, você se lembra onde colocou a impressora de dinheiro?