O Metacade (MCADE) está se preparando para um momento emocionante – ser listado nas principais exchanges e ver o preço potencialmente disparar.

A pré-venda do Metacade (MCADE) está agora 99,16% concluída até o 7º estágio de pré-venda, com apenas 0,84% restantes. A demanda permaneceu alta desde o preço inicial de pré-venda de US$ 0,008, e o token agora vale US$ 0,0185.

Os analistas projetaram que o token do hub social “play-to-earn” (P2E) aumentará fortemente à medida que atinge as exchanges. Você pode participar da pré-venda aqui para aproveitar as tendências de alta assim que a pré-venda terminar.

O que é o Metacade e como ele muda o setor?

Metacade é um arcade P2E e um ecossistema de jogos abrangente construído na blockchain Ethereum. Os usuários ganham tokens criptográficos jogando jogos de fliperama. Ele pretende ser um ecossistema autossustentável, utilizando sua reserva de tesouro para recompensas e redesenvolvimento.

O Metacade é único porque é o primeiro fliperama verdadeiramente liderado pela comunidade. Ele oferece aos usuários novas experiências nas quais eles podem jogar, ganhar, conectar e construir coletivamente. O arcade oferece várias maneiras de ganhar – Creat2Earn, Compete2Earn, Work2Earn e staking que atraem investidores interessados em aumentar os ganhos.

Como funciona o Metacade?

O MCADE alimenta o Metacade, uma moeda a ser usada para transações on-chain que também impulsionará a atividade de desenvolvimento na plataforma.

O token nativo pode ser gerado interna ou externamente. Internamente, os tokens são gerados pela comunidade por meio de títulos pay-to-play ou staking.

Externamente, o Metacade permite a publicidade no hub como uma oportunidade de geração de receita. As empresas de jogos também serão cobradas pela publicação de seus lançamentos por meio da barra de lançamento do Metacade, enquanto as empresas da Web 3.0 podem usar a plataforma para publicar vagas de emprego. Os trabalhos do tipo freelancer estarão disponíveis para a comunidade Metacade.

Daqui para frente, o Metacade quer tornar os membros da comunidade essenciais para a plataforma. Existem planos para que a plataforma se torne um DAO completo até o final de 2024. Isso significa que a governança do Metacade será totalmente descentralizada, conferindo mais direitos e oportunidades aos membros.

O Metacade oferece uma grande oportunidade de investimento?

Pouquíssimos projetos atraíram o interesse do Metacade apenas em suas etapas de pré-venda. Aqueles que corresponderam a esse interesse passaram a subir porcentagens de até quatro dígitos após a pré-venda. O MCADE pode repetir essa tendência, com a demanda de pré-venda mostrando que a história provavelmente se repetirá. Se quiser saber mais ou participar da fase de pré-venda, você pode encontrar mais informações no site do Metacade.

No entanto, também é notável que os investidores aprenderam com o mercado de baixa de 2022, então muitos investidores podem estar evitando o mercado de criptomoedas como um todo. Como tal, os projetos que de qualidade são mais preferíveis agora do que nunca, pois mantêm e sustentam os ganhos. E o Metacade pode ser um deles.

O projeto é apoiado por um caso de uso mundial que está começando a ser notado e a demanda está crescendo – o Game-Fi. Os fanáticos por criptomoedas querem colaborar, criar a Web 3.0 e ganhar. Como tal, investir no Metacade é uma excelente ideia porque o token manterá o valor dado os novos casos de uso.

Os tokens Game-Fi são bons para investimentos de longo prazo?

Pense em um projeto que combine jogos e finanças. Esta é a proposta única de projetos de Game-Fi como o Metacade. Para muitos, este é o futuro dos jogos, pois permite que os participantes ganhem com o que amam – jogar e criar.

Para colocar em perspectiva, a pesquisa mostra que o setor valerá $ 2,845 bilhões até 2028. Isso significa um crescimento anual de 20,4% de uma avaliação de apenas $ 776,9 milhões em 2021. Com a descoberta da pesquisa, o game-fi está apenas começando, e os investidores iniciais se beneficiarão imensamente.

Vale a pena comprar o Metacade agora?

Comprar Metacade agora oferece uma chance perfeita de fazer parte de uma transformação trazida pela plataforma Game-Fi. Atualmente, a demanda é alta, com mais de US$ 12,38 milhões arrecadados até agora. Por outro lado, seu token nativo é muito atraente, pois é vendido por apenas $ 0,0185. Quando a pré-venda terminar, espera-se que o preço do token seja de US$ 0,02. Os analistas têm uma meta ambiciosa de até US$ 1 até 2024.

O preço ainda é muito baixo se você comprar o token pelo valor atual de pré-venda. Por que? O MCADE ainda não atingiu as principais exchanges quando se espera que seu valor real seja desbloqueado, pois atrai mais liquidez. Portanto, comprar o MCADE agora é a escolha ideal, pois os investidores desfrutarão de aumentos de preço significativos quando o token entrar nas exchanges.