Metacade arrecada US$ 1 milhão em horas na etapa final de pré-venda, apesar do Wells Notice da SEC à Coinbase

Benson é Repórter de Notícias da Invezz, lidando com notícias de última hora, entrevistas e análises de mercado. Ele… leia mais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Apesar de um grande vento contrário à criptomoeda, o estágio final de pré-venda do Metacade está gerando grande interesse, com US$ 1 milhão comprados nas últimas 24 horas. De fato, a pré-venda do Metacade pode estar a poucas horas de fechar, e é provável que a etapa final se esgote antes da data de fechamento programada da pré-venda.

Isso ocorre porque o token MCADE do Metacade continuou a atrair grande atenção dos investidores, incluindo quase US$ 1 milhão em MCADE comprados nas últimas 24 horas. O grande movimento para o Metacade acontece mesmo quando a comunidade cripto se mobiliza em apoio à Coinbase (NASDAQ: COIN) após a divulgação de que a exchange recebeu um Wells Notice da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Os investidores migram para o Metacade em meio às notícias da Coinbase e ao aumento da taxa de 0,25% do Fed

A Coinbase revelou na noite de quarta-feira que recebeu um Wells Notice da SEC, divulgando efetivamente uma ação de execução da agência reguladora dos EUA.

A reação da comunidade de criptomoedas às notícias é em grande parte de apoio à exchange de criptomoedas dos EUA. A SEC aprovou o IPO da Coinbase em 2021, o que significava que a reguladora estava satisfeita com os negócios da exchange, incluindo o programa Coinbase Earn.

Como Caitlin Long, fundadora e CEO do provedor de soluções de pagamentos e custódia de ativos digitais Custodia Bank, apontou, a maioria dos participantes do setor está chocada com a ação da SEC. Para muitas pessoas, isso não faz sentido e está apenas confirmando a contínua trajetória de “regulamentação por imposição” da agência reguladora.

A Coinbase diz que está pronta para lutar com a SEC no tribunal se esse for o caminho que a reguladora escolheu, um movimento que a maioria dos participantes da indústria cripto diz que provavelmente abrirá caminho para mais clareza para investidores e projetos.

Também ontem, o Federal Reserve dos EUA elevou sua taxa de juros em 0,25%, elevando a taxa dos fundos federais pela nona alta consecutiva. Mas como o presidente do Fed, Jerome Powell, destacou o raciocínio por trás do aumento – a necessidade de ainda combater a inflação elevada em meio ao caos bancário recente – a reação do mercado viu ações e criptomoedas perderem ganhos recentes em meio a novos nervosismos.

A incerteza regulatória e os temores sobre o superaquecimento da economia e a recessão continuam sendo as principais preocupações dos investidores em geral. No entanto, mesmo que esses obstáculos adulterem o sentimento do mercado, o otimismo sobre narrativas específicas da indústria, como Inteligência Artificial e GameFi, viu o interesse no Metacade e em outros projetos importantes continuar a aumentar.

O que é Metacade e por que está atraindo tanto interesse?

Metacade é um projeto de blockchain projetado como o primeiro fliperama voltado para a comunidade do mundo. Ao contrário da maioria dos outros projetos GameFi, o Metacade está definido para ser um hub Web3 e reunirá o melhor dos jogos “play-to-earn” (P2E) para os usuários. A plataforma não é, portanto, um jogo P2E, mas um ecossistema de jogos alimentado pelo token nativo MCADE.

O projeto também planeja ser lançado como uma organização autônoma descentralizada (DAO) até o segundo trimestre de 2024.

No Metacade, a comunidade terá acesso a vários caminhos de geração de renda, inclusive na participação de testes de projetos e recompensas de governança. A plataforma também oferece o Metcash – um mecanismo de staking; e o Metagrants – um projeto definido para expandir a experiência GameFi para usuários por meio do financiamento de novos projetos usando a reserva do tesouro da comunidade Metacade.

Se você for titular do MCADE, receberá recompensas por apoiar a iniciativa, aumentando o pool de investimentos e incentivando o crescimento.

A pré-venda do Metacade termina em breve, com o MCADE sendo vendido a $ 0,02

O token MCADE esteve em pré-venda nas últimas semanas, oferecendo aos investidores e entusiastas do blockchain a chance de serem os primeiros a adotá-lo antes de sua listagem em várias exchanges. Atualmente, o MCADE está avaliado em $ 0,02, mas pode subir rapidamente quando o Metacade for lançado nos próximos dias.

Embora a pré-venda estivesse prevista para terminar em 30 de março de 2023, ela está quase 80% esgotada a partir das 6h ET de quinta-feira, 23 de março, quando o estágio final se aproxima do fim.

A página de pré-venda do Metacade mostrou que o projeto arrecadou cerca de $ 11,9 milhões na pré-venda na terça-feira, 21 de março. Na noite de quarta-feira, 22 de março de 2023, o rastreador de pré-venda do MCADE mostrou um total de $ 12,8 milhões, com investidores comprando quase $ 1 milhão em MCADE em 24 horas.

Conforme destacado acima, a pré-venda do MCADE está quase esgotada. Do suprimento total de 2 bilhões de MCADE, 70% foram disponibilizados para a pré-venda. 2,5% foram destinados ao pool de competição Metacade, 5% para provisão de liquidez DEX e 10% para várias iniciativas de desenvolvimento como parte do Metamap. Você pode participar da pré-venda aqui antes que a oferta antecipada termine.