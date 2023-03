Os Melhores Utility Tokens para Investir Durante 2023

Muitos investidores sabem que tokens que oferecem utilidade ao seu ecossistema geralmente são melhores investimentos, pois diferente de moedas que não fornecem utilidade, como moedas meme, os utility tokens se beneficiam de uma pressão de compra constante por conta dos seus possíveis usos, que podem incluir recompensas aos usuários ou outro serviço em particular. No entanto, a questão é que mas esses projetos todos têm preços mínimos definidos pela demanda pelo token.

Quais criptomoedas de utilidade são os melhores investimentos?

Embora utility tokens sejam geralmente melhores investimentos que outros tokens, nem todos os utility tokens são iguais. De fato, existe uma enorme variação na qualidade dos utility tokens, então é importante fazer sua pesquisa antes de escolher o melhor utility token para se investir.

É crucial entender como os utility tokens funcionam e o que motiva os usuários do ecossistema a continuarem comprando os utility tokens. Com tantas moedas com utilidade no mercado, aqui estão os melhores utility tokens que a maioria dos especialistas acredita ter o potencial de fornecer grandes lucros para os detentores.

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – O melhor utility token para sinais de trading excepcionais

O que é o AltSignals?

O AltSignals é um projeto que teve grande impacto nos círculos de investimento experientes. O projeto é mais conhecido pela sua tecnologia líder de mercado, o AltAlgo™, que vasculha constantemente o mercado para fornecer aos usuários do AltSignals sinais de trading de excelente qualidade, e os resultados têm sido excelentes – fazendo parte dos 1.500 sinais enviados pelo AltSignals com uma incrível taxa de sucesso de 64%. Além disso, o projeto conta ainda com uma nota de 4,9/5 no Trustpilot.

O AltSignals está causando alvoroço como resultado de seu último anúncio, que revelou um whitepaper abrangente e ambicioso detalhando a construção do ActualizeAI, um produto que, quando completo, fornecerá aos usuários do AltSignals sinais de trading de ponta impulsionados pelas mais recentes técnicas de aprendizado de máquina, como reforço de aprendizado e análise de sentimentos.

Os detentores do novo token ASI terão acesso antecipado ao ActualizeAI e também a possibilidade de se juntar ao exclusivo AI Members Club. O AI Members Club está pronto para fornecer oportunidades de lucros mais amplas para os detentores do ASI em troca do seu investimento, e os detentores terão a capacidade de impactar diretamente o produto com seu feedback.

Quais as razões para investir no AltSignals?

O AltSignals é uma das mais raras oportunidades de investimento, permitindo aos investidores obterem tokens ASI a preços incríveis durante a pre-sale em relação ao valor que muitos esperam ver quando o token for lançado no mercado aberto.

Com uma mistura perfeita de proposta interessante e base de usuários massiva, o AltSignals parece ser a escolha da maioria dos especialistas para o topo da lista de melhores utility tokens disponíveis atualmente.

Metacade – O melhor utility token de jogo

O que é o Metacade?

O Metacade é um moderno e inovador projeto que está preparado para mudar a maneira que os jogadores aproveitam seu hobby, e no seu cerne está o plano de construir o maior arcade de play-to-earn (P2E) no planeta.

O whitepaper lançado recentemente demonstra um amplo sistema de recompensas para o ecossistema, o que permite que os jogadores de todos os tipos obtenham recompensas por jogarem seus títulos favoritos, enquanto os usuários podem ganhar recompensas por atividades além do jogo que beneficiem o ecossistema, como escrever reviews de jogos, compartilhar alphas ou se engajar com a comunidade.

O projeto também inclui um recurso interessante chamado de Metagrants, que convida desenvolvedores de jogos de todos os níveis a apresentarem suas ideias de jogos à comunidade. Os detentores do MCADE podem então votar em onde acreditam que os fundos devem ser alocados, garantindo à comunidade poder de decisão em relação à direção futura da plataforma.

Por que investir no Metacade?

O MCADE é usado como moeda nativa no ecossistema do Metacade, e seu alto nível de utilidade significa que ele está entre os melhores criptoativos em estágio inicial disponíveis. Assim como muitos dos melhores utility tokens, o MCADE tem um supply limitado e deve ter grande pressão de compra quando a plataforma for lançada mais tarde este ano. Ele está em sua fase final de pre-sale antes de ser listado nas corretoras.



Ripple – O melhor entre os utility tokens bancários

O que é o Ripple?

O XRP do Ripple é, talvez, um dos primeiros utility tokens, existindo há mais de uma década. O projeto Ripple é uma rede de pagamento global que permite transações rápidas e seguras usando a tecnologia de blockchain, com alta liquidez e taxas de transação minúsculas. O token nativo XRP impulsiona a rede Ripple, e o projeto oferece uma maneira única e inovadora de transferir dinheiro através de fronteiras.

A utilidade que o XRP fornece faz muitos acreditarem que está entre os melhores utility tokens, pois os sistemas bancários tradicionais podem levar dias, ou mesmo semanas, para processar pagamentos internacionais, mas o Ripple pode completar transações em segundos. Isso é graças ao uso da blockchain e o utility token XRP, que permite verificação instantânea e transferência de fundos.

O Ripple e XRP oferecem uma maneira segura, rápida e barata de transferir dinheiro através de fronteiras. À medida que mais empresas e indivíduos se voltam para as criptomoedas para suas necessidades financeiras, está claro que o Ripple e o XRP continuaram a desempenhar uma importante função no panorama global de pagamentos, e o projeto está muito mais avançado que outros utility tokens.

Por que comprar Ripple?

O caso judicial da Ripple com a Securities and Exchange Commission deve estar perto de acabar, e deve haver um grande salto no preço do XRP como resultado, presumindo que o Ripple vença. O risco para os detentores é que mesmo as baixas taxas de transação podem não ser o bastante para instituições financeiras escolherem o XRP – mas conseguir mesmo uma pequena porção desse mercado pode ser massivo para os detentores do XRP.

Binance Coin – Melhor utility token de corretora

O que é a BNB?

A Binance Coin (BnB) é o token da corretora Binance, e também serve como token de layer-1 para a Binance Smart Chain, o layer-1 da Binance. Embora a Binance Smart Chain receba criticismo por sua natureza centralizada, o projeto se mostrou bem-sucedido e conseguiu uma parte considerável do volume de transações em layer-1 do Ethereum e outras chains.

Projetos rodando na Binance Smart Chain podem utilizar o launchpad para arrecadas fundos,e as taxas e velocidade da BSC são consideradas como competitivas em comparação a outras redes blockchain. Isso levou a um enorme volume de projetos rodando na chain, desde aqueles querendo ser moedas digitais até security tokens e uma rede de armazenamento descentralizada, muitos utility tokens diferentes foram criados na rede da Binance.

Por que comprar BNB?

A Binance usa o token BNB para pagar taxas de transação, e embora elas sejam muito baixas, isso é compensado pelo alto volume de transações atraído. O valor monetário do token BNB se provou robusto, e nem o inverno cripto prejudicou significativamente sua performance, quando comparada a de outros tokens.

Os detentores do token podem investir seus tokens em staking e usá-los para pagar as taxas de transação na Binance e participar de uma Initial Coin Offering dos últimos projetos do launchpad. O token oferece utilidade de diversas maneiras, e isso suporta ainda mais o BNB como um investimento, apesar do alto valor de mercado.

Ethereum – O criador dos smart contracts

O que é o Ethereum?

O Ethereum é o protocolo dominante de layer-1. Seu token nativo, o ETH, é um dos utility tokens mais conhecidos. A rede do Ethereum tem se provado incrivelmente estável, sendo o lar da maioria dos ativos digitais que são implementados através dos smart contracts da rede.

A rede tem milhares de projetos rodando nela, incluindo muitos security tokens, moedas meme e outros ativos digitais. Como resultado, o Ethereum gerou centenas de outros utility tokens.

O Ethereum tem uma comunidade próspera e alguns dos desenvolvedores de cripto mais talentosos. Ele certamente tem um futuro brilhante como o líder do espaço cripto.

Por que comprar Ethereum?

O Ethereum pode ter um valor de mercado enorme estar disponível em todas as corretoras cripto decentes, mas ainda pode oferecer algumas vantagens. Se houver um aumento na adoção generalizada das criptomoedas, e mais casos de uso empresarial no Ethereum, isso pode elevar significativamente o preço do ETH – fazendo do ETH um participante popular em listas dos melhores utility tokens.

Basic Attention Token – O melhor utility token para conteúdo

O que é o Basic Attention Token?

O Basic Attention Token é um projeto que busca recompensar criadores de conteúdo por seu trabalho através do utility token BAT. O BAT é um dos utility tokens mais populares entre puristas como resultado do enorme problema que ajuda a resolver.

Os criadores de conteúdo frequentemente recebem pouco financiamento, e ao incentivar os usuários a optarem por assistir anúncios para obter tokens e então doá-los para os criadores de conteúdo, o BAT ajuda a moldar um ecossistema de internet mais orgânico e robusto.

Assim como muitos utility tokens, o BAT tem um supply fixo e está em muitas corretoras de criptomoedas, em parte por causa do interessante caso de uso que tenta resolver. O projeto conta com um browser próprio – o Brave Browser – que permite aos usuários se engajarem com o ecossistema do Basic Attention Token.

Por que investir no Basic Attention Token?

O BAT aparece consistentemente em listas dos utility tokens mais populares, o que é um reflexo do suporte que tem na indústria. Os detentores acessam a habilidade de recompensar criadores de conteúdo por um bom trabalho, então poderá o projeto poderá ter um grande impulso se mais usuários comprarem essa ideia.

Será difícil para o Brave browser ganhar participação das gigantes de tecnologia, mas se ele conseguir, o céu é o limite.

Decentraland – O melhor entre os utility tokens com foco no metaverso

O que é o Decentraland?

O Decentraland é um mundo virtual construído em blockchain que permite aos usuários comprarem, venderem e criarem imóveis virtuais, assim como interagir com outros usuários através de seus avatares. O projeto, como o nome sugere, é uma plataforma completamente descentralizada e de código aberto que permite os usuários a criarem suas próprias experiências virtuais, jogos e aplicativos utilizando as ferramentas da plataforma.

Uma das principais atrações do Decentraland é seu uso da tecnologia de blockchain que permite a posse de terrenos virtuais, permitindo aos usuários comprarem, venderem e negociarem imóveis virtuais como se fossem reais. Isso é possível através de diferentes utility tokens, e os utility tokens usados na plataforma são críticos para o sucesso do projeto.

O modelo de propriedade cria um senso de escassez e exclusividade à medida que os usuários competem para adquirir os lotes de terra mais desejáveis no mundo virtual, e o projeto permite também os usuários a criarem e monetizarem suas próprias experiências virtuais dentro da plataforma. Isso permite uma grande variedade de conteúdos gerados pelos usuários, desde galerias de arte virtuais e palcos de shows até jogos e experiências interativas. Isso fornece grande utilidade, mais do que a maioria dos utility tokens.

Por que comprar Decentraland?

O Decentraland é uma plataforma inovadora, e à medida que o espaço cripto evolui, ele pode ganhar ainda mais impulso. Se o projeto conseguir ampliar sua base de usuários, os utility tokens dos quais depende devem ter um aumento de preço com os usuários adquirindo os diferentes tokens para participar no jogo.

Enjin Coin – O melhor dos utility tokens para NFTs

O que é o Enjin Coin?

O Enjin é um projeto que permite aos desenvolvedores criarem, gerenciarem e integrarem ativos digitais em jogos e aplicativos, focando em permitir a criação de ativos que são interoperáveis através de múltiplas plataformas – permitindo aos desenvolvedores integrarem facilmente tecnologia de Web3 em seus projetos sem a necessidade de grande conhecimento de programação.

A plataforma Enjin é construída na blockchain do Ethereum e conta com a habilidade de criar tokens não fungíveis (NFTs) que são únicos e escassos, criando uma sensação de exclusividade para os usuários. Os NFTs podem representar qualquer coisa, desde itens dentro de jogos até imóveis virtuais, e podem ser negociados como ativos físicos, o que significa que o Enjin oferece uma enorme flexibilidade para seus usuários integrarem em seus produtos.

O utility token ENJ fornece liquidez a todo o ecossistema, fazendo dele um utility token que está no centro da experiência do projeto.

Por que comprar Enjin Coin?

O Enjin também inclui um marketplace onde os usuários podem comprar, vender e negociar ativos digitais criados na plataforma, o que criou um mercado secundário para os desenvolvedores monetizarem suas criações enquanto fornece aos usuários a oportunidade de obter ativos únicos e valiosos.

Se o projeto continuar a facilitar a criação e gerenciamento de ativos digitais que são seguros, interoperáveis e valiosos à medida que a popularidade da tecnologia de blockchain continua crescendo, o Enjin tem o potencial de ser um grande concorrente nas indústrias de jogos e desenvolvimento de aplicativos – o que, naturalmente, aumentará o preço do ENJ.

Chainlink – Melhor utility token para o problema do oráculo

O que é a Chainlink?

A Chainlink é uma rede “oracle” descentralizada que fornece inputs e outputs seguros e confiáveis para smart contracts em plataformas de blockchain usando o utility token LINK. Embora os smart contracts sejam contratos auto-executáveis com os termos entre as partes escrito diretamente em linhas de código, às vezes eles podem precisar de inputs de dados externos, conhecidos como oracles, para ativar a execução do contrato ou fornecer dados. A rede “oracle” descentralizada da Chainlink fornece uma solução segura e descentralizada para o problema.

Como um dos projetos mais estabelecidos e respeitados no espaço de blockchain, o Chainlink e seu token LINK merecem consideração de desenvolvedores e investidores interessados no potencial de redes oracles descentralizadas. O token LINK é um exemplo fantástico de quão longo podem chegar os utility token cumprindo uma função crucial em um projeto.

Por que comprar Chainlink?

A rede Chainlink utiliza o token LINK como seu utility token, e esses utility tokens são usados para pagar operadores de nodes por fornecer dados a rede e realizar outras tarefas. À medida que a rede Chainlink cresce e se populariza, a demanda por tokens LINK deve aumentar.

Isso significa que, embora o valor de mercado do projeto seja muito alto quando comparado a outros utility tokens, muitos casos de uso do utility token link ainda podem produzir grandes retornos.

1Inch – O melhor utility token de corretora descentralizada

O que é o 1Inch?

O 1Inch é um agregador de corretora descentralizada que ajuda os usuários a encontrarem os melhores preços disponíveis em múltiplas corretoras descentralizadas. O algoritmo único do 1Inch divide ordens em múltiplas corretoras descentralizadas para encontrar os melhores preços para os usuários e também fornecer liquidez para as corretoras descentralizadas.

O utility token 1INCH é usado na plataforma 1Inch para governança, permitindo aos detentores do token votarem em decisões chave relacionadas ao desenvolvimento e direção da plataforma. A principal utilidade do token fica por conta do fato dos detentores do 1INCH acessarem recompensas por fornecer liquidez a liquidity pool do 1Inch.

O 1Inch e seu utility token 1INCH merecem consideração por parte de usuários buscando uma maneira mais eficiente para fazer trade com suas criptos, assim como investidores interessados no potencial de projetos de DeFi. Isso faz do utility token 1INCH uma escolha popular para os investidores em utility tokens buscando grande potencial.

Razões para comprar 1Inch?

O 1Inch ganhou rapidamente popularidade entre usuários buscando por uma maneira mais eficiente e barata de fazer trade cripto, e a utilidade do token 1INCH dentro da plataforma e o potencial de recompensas de governança fazem dele uma opção atrativa para investidores interessados no espaço de finanças descentralizadas (DeFi).

Utility tokens vs Security Tokens vs Governance Tokens vs Payment Tokens

Utility tokens

Os utility token cripto cumprem uma função crucial no funcionamento do projeto ao qual pertencem. Muitos projetos cripto utilizam os utility tokens como maneira de incentivar certos comportamentos, como compartilhar espaço de armazenamento descentralizado ou em troca de assistir publicidade digital. Os utility token geralmente cumprem um propósito específico no ecossistema do projeto, e exemplos de utility tokens incluem tokens como LINK e THETA.

Security Tokens

Um security token representa alguma forma de direito de posse e é criado como parte de um processo chamado de “tokenização” que permite a posse parcial de um ativo maior, como uma casa. Um security token precisa ser aprovado pela Securities and Exchange Commission nos EUA, e isso significa que precisam aderir a certas regulamentações. Quando se tem a posse de um security token, isso geralmente reflete a posse de algo no mundo real, como a posse de uma ação específica que pode ter uma representação no mundo real, como um certificado de títulos.

Os security tokens são uma área das criptos que deve crescer muito porque cada ativo “tokenizado” nos próximos anos criará um novo security token. Isso significa que os security tokens logo serão prevalentes no espaço de TradFi.

Governance Tokens

Um governance token é uma moeda cripto que permite aos detentores algum tipo de direito de votos no projeto ao qual o token pertence. O exemplo mais proeminente de governance tokens são aqueles em que os projetos são dirigidos por uma organização autônoma descentralizada (DAO), que garante direitos de votos aos detentores do governance token para determinar a direção futura do projeto.

Com cada governance token geralmente equivalente a um voto, a consolidação de poder é uma preocupação, e como essa forma de governança ainda é relativamente nova, o ecossistema cripto como um todo é pioneiro nesses experimentos.

Payment Tokens

Um payment token é um ativo digital cujo principal propósito é funcionar como moeda fiduciária. Projetos como o Dogecoin e Bitcoin fornecem uma alternativa aos dólares, euros e libras para quem busca pagamentos simples e rápidos.

Os utility tokens são um bom investimento?

Utility tokens são geralmente vistos como uma escolha de investimento fantástica porque sempre haverá algum nível de pressão de compra não especulativa para aqueles buscando os utility tokens para usar no projeto ao qual eles pertencem. Os utility tokens representam uma maneira fantástica de mitigar o risco de investimentos cripto, e enquanto moedas meme não tenham preço mínimo, um utility token sempre será suportado pelo uso no projeto.

Existem muitos outros fatores que ajudam a determinar se um utility token em particular é um bom investimento. Isso significa que investidores buscando utility tokens devem analisar a qualidade dos smart contracts do projeto, se existe um supply limitado de tokens, dados recentes de preços, e muito mais para ter uma imagem da qualidade do investimento.

Conclusão – Qual pode ser o melhor utility token para comprar agora?

Escolher o melhor utility token é muito difícil, mas como o melhor utility token precisa ter enorme potencial e preços muito baratos, o AltSignals é um exemplo incrível de projeto com um utility token que cumpre uma função importante.

Isso pode significar que, de todos os projetos analisados, o ASI pode ser o melhor utility token para investir em 2023.

Perguntas Frequentemente Respondidas (FAQs) Sobre Criptoativos

O que torna um token um utility token?

A maioria dos utility tokens tem uma função no funcionamento dos projetos, mas isso pode ser feito de diversas maneiras. Utility tokens como o LINK ou FIL incentivam certos comportamentos, enquanto utility tokens como o ETH são usados para pagar taxas de transação. Utility tokens de corretoras cobrem coisas como taxas de trading.

Todos os utility tokens precisam impactar a maneira como os usuários interagem com o projeto, então se você está tentando diferenciar utility tokens dos outros tipos, esse é um ótimo indicador. Busque qualidades como a habilidade de pagar taxas de transação com o token para ter certeza.

Qual cripto tem utilidade real?

Muitos utility tokens fornecem utilidade real no espaço da Web3. Com diferentes utility tokens servindo diferentes propósitos, é possível encontrar utility tokens que fazem uma diferença real em praticamente qualquer setor. O ASI é um grande exemplo de utilidade baseada em acesso, pois a habilidade de ter acesso ao produto e o grau desse acesso são determinados pela posse do token.

Quais altcoins tem maior utilidade?

É difícil ter certeza de quais utility tokens contam com a maior utilidade entre os ecossistemas de altcoins. Utility tokens como ASI e MCADE estão entre os melhores, assim como um utility token como o LINK, do qual o ecossistema depende completamente. Como é difícil prever os projetos cujos utility tokens terão grande demanda, pode ser sensato investir de acordo, em uma diversos utility tokens diferentes.

