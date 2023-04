Tem sido um período amigável para os investidores em criptomoedas. Após sofrer um revés no ano passado, o setor se recuperou de forma enfática.

O aumento ocorre principalmente em resposta a uma mudança nas expectativas em relação à economia daqui para frente. Mais especificamente, as expectativas em torno das ações do Federal Reserve.

No ano passado, as taxas de juros se ajustaram no ritmo mais rápido da história. Isso retirou a liquidez do sistema e os setores mais especulativos e de alto risco sofreram especialmente como resultado.

A criptografia é um desses setores de alto risco, com a correlação do Bitcoin ainda extremamente alta com ações de risco. Portanto, os aumentos nas taxas de juros sufocaram o Bitcoin, bem como a indústria de criptomoedas em geral.

Mas isso mudou em 2023. A inflação abrandou nos últimos dois trimestres – ainda nas alturas, mas pelo menos caindo – enquanto os temores em torno de uma recessão global começaram a ocupar o centro do palco. Exacerbado pelas oscilações bancárias no último mês, o mercado passou a assumir que o Fed não pode aumentar as taxas de juros de forma tão agressiva quanto anteriormente antecipado.

Por que os preços das criptomoedas estão subindo?

O único problema é que as razões para esse aumento de criptografia não têm nada a ver com criptografia. Este é puramente um rali impulsionado pela questão macro, como discutimos acima.

É a mesma razão pela qual as ações de tecnologia subiram. Nomes como Tesla (aumento de 72%), Meta (aumento de 70%) e Nvidia (aumento de 88%) também tiveram um trimestre abundante.

Não apenas isso, mas as condições dentro da esfera criptográfica têm sido bastante preocupantes. Os desenvolvimentos mais urgentes têm sido em torno da regulamentação.

A BUSD foi encerrada em fevereiro, seu emissor sediado em Nova York, Paxos, foi obrigado a parar de emitir a stablecoin. Sua capitalização de mercado diminuirá lentamente, um golpe para a indústria que agora é obrigada a migrar para USDC e USDT.

Os reguladores não pararam por aí, no entanto. A Binance, ao lado de seu CEO, Changpeng Zhao, está sendo processada pela US Commodity Futures and Exchange Commission. A exchange teria “desrespeitado as leis federais” para os mercados financeiros dos EUA, incluindo as leis de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Também houve falências. A credora de criptomoedas Genesis faliu em janeiro, fazendo parte do Digital Currency Group e sendo outro efeito dominó devido às consequências do colapso da FTX em novembro.

A Genesis também está envolvida em uma briga com a Gemini, de propriedade dos gêmeos Winklevoss, com a primeira devendo à segunda $ 900 milhões. Para turvar ainda mais as águas, tanto Gemini quanto Genesis são acusadas de violar as leis de valores mobiliários pela SEC.

Por fim, há também o colapso dos maiores bancos favoráveis às criptomoedas. Silvergate, Signature e Silicon Valley Bank evaporaram no ar.Isso ataca uma rampa vital de entrada de moeda fiduciária na indústria, o que é um obstáculo inquestionável para a indústria a longo prazo.

O ponto principal é que foram alguns meses bastante preocupantes para as criptomoedas, com o mínimo de boas notícias saindo da indústria. Foi simplesmente o abrandamento das condições macro que elevou os preços.

A liquidez é baixa e o capital foge

Mais um ponto a ser levantado em relação ao aumento dos preços é que o mercado está tão escasso quanto antes.

A liquidez saiu da indústria em um ritmo alarmante. Os saldos de stablecoin nas exchanges estão no nível mais baixo desde 2021, enquanto as carteiras de pedidos são rasas e os volumes caíram acentuadamente.

A escassa liquidez exacerba os movimentos tanto para cima quanto para baixo. Nesse caso, o aumento foi impulsionado ainda mais pela falta de resistência – não é preciso muito para mover os mercados com essa quantidade de liquidez retirada.

O que acontecerá no futuro ninguém sabe. Mas nos últimos meses, é difícil identificar algo dentro da criptomoeda como impulsionador dos ganhos vertiginosos. Em vez disso, Jerome Powell e o Federal Reserve continuam a ter a chave, com seus planos de política monetária mudando para acomodar números de inflação, medos de recessão e problemas bancários.

Se o Bitcoin algum dia se separar, tudo isso mudará. Mas por enquanto, é um mundo macro, e os investidores em criptomoedas estão vivendo nele.