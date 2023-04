Escrevi um artigo sobre o poder do investimento de longo prazo no mercado de ações.

No caso hipotético em que alguém era a pessoa mais azarada possível, e com isso quero dizer que ele começou a investir logo no pico do mercado de ações em 29 de dezembro de 2021, acompanhei como teria se saído o seu portfólio.

Se ele tivesse investido $ 1.000 mensais desde que entrou naquele pico, teria perdido apenas $ 48 em um investimento total de $ 1.500, uma perda de 3%. Não é exatamente um desastre.

Nosso infeliz investidor, vamos chamá-lo de “Brian Azarado”, está chegando mais perto de recuperar o dinheiro investido em sua carteira hipotética.

As ações tiveram um dia abundante na quarta-feira, saltando 1,4%, e os futuros na manhã de quinta-feira, estiveram em alta. Os mercados europeus, que já estão abertos devido à diferença de horário, estão verdes em todos os setores, com o índice pan-europeu Stoxx 100 já subindo 1%.

A carteira hipotética agora caiu $ 27 ou 1,8%.

Simboliza a recuperação contínua das oscilações bancárias das últimas semanas, e também a derrota geral ao longo do último ano como resultado da política monetária restritiva iniciada pelo Fed enquanto o mundo mergulhava em uma crise inflacionária.

As previsões de taxas de juros mudaram completamente

O sentimento mudou enormemente como resultado da previsão do mercado de uma mudança dessas taxas de juros mais altas mais cedo do que o esperado anteriormente.

O gráfico abaixo mostra a diferença em apenas um mês em relação às previsões de taxa de juros.

Claro, essa mudança nas previsões se deve ao rangido do setor bancário. A história nos mostra que quando as taxas de juros sobem, as coisas quebram. Este foi o ciclo de caminhada mais rápido da memória. Segue-se, portanto, que as coisas estavam em risco de quebrar. E agora elas quebraram.

O SVB enlouqueceu, com a turbulência cruzando o Atlântico para a Europa, culminando no colapso impressionante do Credit Suisse, eventualmente forçado a uma fusão rápida com a UBS.

Mas as águas turbulentas diminuíram, com os movimentos da semana impulsionados pelo retorno da calmaria. Isso foi sentido de forma mais intensa nas ações de tecnologia, o setor que é notoriamente sensível a aumentos nas taxas de juros e, consequentemente, foi atingido no ano passado, o Nasdaq (IXIC) perdendo mais de um terço de seu valor, enquanto muitos nomes – Meta (Nasdaq:FB), Amazon (Nasdaq:AMZN), Netflix (Nasdaq:NFLX) etc – ainda piores.

Segue-se que as ações de tecnologia subiram mais acentuadamente na semana passada. A combinação favorável de aumento de taxas desacelerando enquanto o medo do setor bancário diminuiu tem sido um bom remédio nos últimos dias. Amazon saltou 3% na quarta-feira, Netflix e Apple (Nasdaq:AAPL) mais de 2%.

O Nasdaq está agora em alta de 14,8% no ano, ainda um retorno notável, especialmente à luz dos problemas bancários. O S&P 500 também ultrapassou a marca de 4.000.

Previsão de longo prazo permanece nebulosa

A previsão de longo prazo permanece obscura, no entanto. A ameaça de uma recessão continua real, com muitos analistas prevendo que é apenas uma questão de tempo até que o desemprego comece e o crescimento desacelere.

Mas essa é a questão – para que a inflação caia em direção à meta de 2%, isso pode ser necessário. Sempre soubemos disso, mas o problema agora é que o mercado está agindo como se o Fed tivesse parado de aumentar as taxas. Isso significa que a inflação se tornará a “nova norma”, como a visão de placas de distanciamento social em locais públicos (sério, não é hora de removê-las?).

A curva de rendimentos permanece ameaçadoramente invertida, pois o mercado se recusa a acreditar em Powell e no Fed de que os aumentos ainda podem estar por vir, concluindo que isso simplesmente não é possível à luz dos eventos do último mês. O rendimento do Tesouro de 10 anos está em 3,57%, enquanto a taxa de 2 anos está em 4,09%.

E assim a economia oscila, continuando a evitar o desastre a cada grande virada. Os dois chefes finais permanecem, no entanto: inflação e recessão. Ainda não se sabe se há uma saída sem abraçar um desses males. O tempo vai dizer.