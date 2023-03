As pessoas me pedem conselhos sobre investimentos o tempo todo. Quais ações eu devo comprar? É um bom momento para comprar? Minha resposta é sempre a mesma: como diabos eu vou saber? E, ironicamente, aí está a resposta.

Vindo de uma formação matemática, estou bem ciente do poder dos números. E os números mostram duas coisas: a maioria dos investidores em ações é ruim. E por ruim, quero dizer que eles têm desempenho inferior ao benchmark: o mercado de ações em geral, que para este artigo usarei o S&P 500 como proxy.

E esse fato forma a tese de toda a minha carteira de investimentos – que eu não sei nada. Se é tão difícil para todo mundo, o que é diferente em relação a mim? Além disso, os números indicam que isso deveria ser a base da sua tese também. Mas deixe-me explicar.

A gestão passiva supera a gestão ativa

Expliquei as três estatísticas mais importantes ao investir neste artigo em setembro passado, mas vou recapitular:

A maioria dos investidores ativos não consegue vencer o mercado O S&P 500 tem um retorno histórico ajustado pela inflação de 8,5% em média O mercado é extremamente volátil

Esse artigo entra em mais detalhes, mas o ponto principal é que, para a maioria dos investidores (não todos – estou falando de investidores de varejo aqui), qualquer coisa além de apenas colocar uma quantia definida em fundos de índice a cada mês custará dinheiro a longo prazo.

De uma forma engraçada, 2022 prova isso mais do que qualquer outro. O ano foi tórrido para o mercado, o pior desde 2008, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, uma crise inflacionária se espalhou pelo mundo e os bancos centrais aumentaram as taxas de juros mais rapidamente do que em qualquer outro momento da história.

Isso combinou para esmagar os preços das ações, com o S&P 500 caindo quase 20%. E assim, a volatilidade de curto prazo do mercado de ações foi mostrada novamente, como demonstra o gráfico abaixo, mostrando o retorno de 2022 contra os retornos dos últimos 100 anos.

O poder do investimento de longo prazo

Mas o poder do investimento de longo prazo é que essa volatilidade de curto prazo pode ser superada. E o ponto número dois acima – que o mercado de ações rende 8,5% em média – significa que, no longo prazo, os investidores devem se beneficiar.

Para demonstrar isso, vamos examinar o caso hipotético do pior investidor possível no mercado de ações. Ou seja, o coitado que decidiu começar a investir logo no pico da bolsa, até o último minuto. Isso seria 29 de dezembro de 2021, quando o S&P 500 foi negociado a 4793.

Mesmo com esse nível cômico de mau timing, o investidor perderia apenas quantias mínimas, supondo que continuasse a manter o rumo e a investir mensalmente desde então. Para ser exato, um investimento mensal de $100, começando logo no pico do mercado de ações e continuando durante os últimos 15 meses de dor de investimento, significaria que o investidor estaria atualmente com uma perda de $ 48.

Antes das últimas semanas, eles estariam ganhando dinheiro, seu portfólio obtendo um ganho suculento de $22, ou 1,57%, antes que a oscilação do setor bancário causasse uma retração.

Portanto, mesmo que os investidores tivessem tomado a pior decisão possível ao cronometrar o pico do mercado de ações para o dia absoluto, eles ainda teriam perdas mínimas, desde que mantivessem a fé nos números e no mantra de longo prazo.

Claro, isso não quer dizer que o mercado de ações despenque 40% a partir daqui. Poderia. Mas também pode aumentar – de novo, eu não sei e você também não. Mas os números não mentem, e com um retorno médio positivo, a simples realidade é que é +EV apenas comprar e manter. Isso é tudo o que há para dizer.

Olhando mais profundamente para o exemplo, abaixo está o valor atual de todas as compras, considerando investimentos mensais de $100 desde o pico do mercado de ações.

Devagar e sempre vence a corrida

A média de custo em dólares pode não ser o hobby mais sexy do mundo, mas certamente traz resultados a longo prazo. É difícil argumentar contra o poder da hipótese do mercado eficiente, que é o termo chique para “o mercado de ações é aleatório e ninguém sabe de nada”. Tipo, muito difícil.

Às vezes, requer deixar seu ego de fora. Expliquei como estava tentando fazer isso em outubro passado, quando escrevi como estava pessimista sobre a economia e, apesar disso, estava apostando contra meu próprio julgamento ao fazer minha maior compra no mercado de ações do ano. Sempre duvide de si mesmo, como diz o famoso ditado motivacional.

Desde então, o mercado de ações subiu antes de devolver os ganhos (atualmente estou com uma deliciosa alta de 0,5% nesse investimento). Então eu estava errado! Mas, confiando nos números em vez de meu próprio viés e mau julgamento, e continuando a investir desde então, meu portfólio subiu um pouco.

Mas isso é irrelevante, pois foi há apenas cinco meses, e o horizonte de tempo desse investimento é de décadas.

Agora, é claro que existem outros fatores atenuantes. Você pode não ter um horizonte de longo prazo – você pode querer comprar uma casa no ano que vem, ou se aposentar em seis meses, ou ter um filho para mandar para a faculdade. Razões perfeitamente válidas, e cada investidor tem suas próprias circunstâncias financeiras e tolerância ao risco.

Investir em ações não é para todos, pois você precisa ser capaz de suportar grandes perdas que surgem periodicamente.

Mas se você está disposto a investir, tem um horizonte de tempo de longo prazo e está relutante em fazê-lo por causa de alguns temores de que o momento não seja o certo, a matemática diz objetivamente que isso é uma lógica ruim. A emoção humana é uma coisa terrível, e é por isso que, se tivermos sorte, os robôs do ChatGPT vão dominar o mundo e todos seremos redundantes em breve. Isso vai ser bom.

Então, apenas coloque seu dinheiro, feche os olhos e espere pelo melhor. Eu sou um idiota, mas todo mundo também é.

Se você estiver interessado em ler mais sobre isso, sugiro o excelente livro de Nick Maggiulli, “Just Keep Buying”