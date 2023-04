Metacade acaba de ter seu primeiro grande sucesso pós-venda com a listagem na principal exchange descentralizada, a Uniswap. E com mais listagens agendadas na Bitmart e na MEXC Global, o interesse em um dos projetos mais empolgantes do GameFi está atingindo novos níveis.

As perspectivas para o preço do MCADE daqui para frente sugerem que o projeto apresenta uma oportunidade de investimento atraente, especialmente para investidores que podem ter perdido a oportunidade quando o token se esgotou.

Se você deseja comprar o MCADE hoje, o token está sendo negociado no Uniswap (V3).

Por que o Metacade pode ser uma ótima oportunidade de investimento

O investimento em criptomoeda está em uma trajetória ascendente, à medida que mais pessoas encontram essa classe de ativos mais atraente. Para investidores, a oportunidade está sempre presente, mas com uma diligência adequada sendo um dos princípios orientadores.

O Metacade oferece essa perspectiva, já que o maior projeto de 2023 da indústria GameFi é lançado após uma pré-venda espetacular que esgotou em 4 de abril. O entusiasmo em torno do empolgante projeto “play-to-earn” (P2E) rendeu US$ 16,4 milhões durante a pré-venda.

Prevê-se que o crescimento e a adoção do MCADE cresçam rapidamente, com detentores de tokens incentivados a participar da plataforma por meio de uma variedade de iniciativas empolgantes. Portanto, investidores interessados no setor de jogos podem adicionar o MCADE ao seu portfólio como parte de suas estratégias de investimento de longo prazo.

O que é o Metacade e o que ele oferece?

Metacade é um novo projeto da GameFi que deve revolucionar a indústria de jogos “play-to-earn” (P2E) por meio do maior ecossistema de fliperama do mundo. No centro deste projeto está a necessidade de fornecer uma experiência completa para todos dentro do ecossistema de jogos, trazendo para a comunidade o melhor da criptomoeda e Web3 por meio de um ponto de encontro virtual dinâmico.

Jogadores, desenvolvedores e entusiastas de criptografia encontrarão valor no Metacade, com a oportunidade de oferecer ou jogar e ganhar recompensas.

O whitepaper do Metacade ilustra o enorme impacto que este projeto terá no mundo dos jogos em geral, com seu alcance esperado em comparação com projetos como The Sandbox e Axie Infinity.

Conforme destacado acima, o fliperama oferecerá jogos “play-to-earn” (P2E) com recompensas pagas em MCADE. O roteiro também inclui programas de “work-to-earn” (W2E) e “compete-to-earn” (C2E), juntamente com grandes torneios e eventos com grandes prêmios para a comunidade.

Os detentores do token nativo MCADE também podem participar de outras atividades dentro do ecossistema para ganhar prêmios. O token também permite que a comunidade participe da governança, com a votação ajudando a executar o programa de fundos crucial apelidado de Metagrants.

Listagens em exchanges e parcerias do Metacade

Além de ser listado na Uniswap, o MCADE será lançado na Bitmart e MEXC nas próximas semanas. De acordo com o roteiro da Metacade, o plano é ser listado entre 3 e 5 das principais exchanges de criptomoedas. As principais datas são:

Semana que termina em 16 de abril de 2023 – Listagem do MCADE na Bitmart

Semana que termina em 30 de abril de 2023 – Listagem do MCADE na MEXC.

Várias empresas líderes da indústria e mainstream também estão de olho em parcerias com o Metacade, anunciado como o novo destino principal para a comunidade de jogos P2E.

De fato, o Metacade já anunciou uma dessas parcerias, com a equipe selando uma colaboração com a empresa de jogos Metastudio. De acordo com um anúncio destacado pela Invezz em 6 de abril, a Metastudio é uma plataforma de jogos focada em Web3 que fornecerá os principais jogos mobile para o Metacade.

Vale a pena comprar o MCADE hoje?

O preço do Metacade na listagem no Uniswap foi de $ 0,022, com o valor do token saltando de $ 0,008 durante o primeiro estágio de pré-venda. Isso indica um aumento de preço de 175% para quem entrou cedo. Espera-se que o preço do MCADE continue subindo, especialmente devido ao fato de que o Metacade é indiscutivelmente o maior e mais inovador projeto do GameFi.

Como pode ser visto no CoinMarketCap, os dados on-chain do DEX em tempo real para o preço do Metacade mostram que US$ 1,7 milhão foram negociados nas últimas 24 horas. O par MCADE/USDT também se manteve bem após a listagem, com o desempenho de 24 horas colocando o token em 30% no dia. Também é notável que não houve uma queda de preço, sugerindo que a pressão de compra pode levar o MCADE a atingir novas máximas nos próximos dias.

O sucesso da pré-venda sugere que a comunidade de investidores sabe e a comunidade de jogos também saberá quando começar a explorar os principais recursos e diferentes programas de incentivo. Como tal, a utilidade do MCADE em todo o ecossistema não pode ser questionada, e o preço provavelmente seguirá essa tendência.

Além de manter o token como um investimento de longo prazo, os investidores podem comprar o MCADE hoje e aproveitar outras oportunidades de ganhos, inclusive por meio das recompensas que acompanham as apostas. Por exemplo, o staking do MCADE está ativo após a listagem do Uniswap, oferecendo um retorno anual médio (AAR) de 40%.