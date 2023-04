O Metacade (MCADE) está encabeçando as páginas de notícias da criptografia hoje com sua primeira listagem em uma plataforma CEX. E como os depósitos são abertos na principal exchange de criptomoedas BitMart, agora pode ser a hora de comprar MCADE e HODL como um investimento de longo prazo.

É possível que a listagem oportuna de hoje na BitMart possa ver o interesse no MCADE dentro do mercado secundário explodir à medida que mais pessoas procuram investir em um projeto definido para revolucionar o ecossistema de jogos da Web3.

Notavelmente, o Metacade está no mercado há apenas 13 dias e com uma base sólida em seu desenvolvimento, é provável que cumpra o hype que o considera um dos principais alvos de investimento para 2023.

Metacade atinge outro marco importante

Embora as condições de mercado atuais tenham desempenhado um papel em limitar o potencial de crescimento do preço do Metacade, o entusiasmo em torno do projeto GameFi permanece à medida que mais marcos são alcançados no roteiro. Alguns comentaristas observaram que a listagem em exchanges classificadas entre as 20 melhores (para BitMart) e as 10 melhores (MEXC) poderia ser um “trampolim” para o MCADE.

Em um AMA na segunda-feira, o CEO da Metacade, Rusell Bennet, destacou a listagem na BitMart como um dos principais marcos para o MCADE em um período de poucas semanas com muitos desenvolvimentos do projeto. Bennet diz que o Metacade entrou em contato com várias exchanges de alto nível para listagem, mas muitas delas virão quando o produto estiver em operação.

Investidores no espaço de criptomoedas podem ter observado que as listagens em exchanges muitas vezes coincidem com um aumento de preço dos tokens, e o MCADE está prestes a ser listado rapidamente em exchanges altamente confiáveis. Até o final de abril e na primeira semana de maio, o Metacade será listado na maior plataforma DEX do mundo, Uniswap, e em duas das plataformas de negociação mais populares (BitMart e MEXC Global).

Para a BitMart, os depósitos de MCADE abrem hoje, enquanto a negociação está marcada para começar em 20 de abril e as retiradas serão habilitadas em 21 de abril.

O MCADE também já está ativo nos principais sites de agregação de dados de mercado CoinMarketCap e CoinGecko, oferecendo à comunidade caminhos para rastrear não apenas o desempenho do mercado, mas também o sentimento geral da comunidade sobre o token. Por exemplo, o CoinGecko mostra que os resultados da votação têm 86% das pessoas positivas sobre o MCADE.

Metastudio é o primeiro grande passo no crescimento do Metacade

As principais parcerias são um indicador-chave de confiança no projeto e, em muitos casos, como visto em projetos como Sandbox e Axie Infinity, têm sido um catalisador do interesse dos investidores no token nativo que alimenta o ecossistema.

O roteiro principal tem o Metacade lançando seu fliperama ainda este ano, e o site do projeto destaca o segundo trimestre de 2023 para mais parcerias com projetos estabelecidos de play-to-earn. O terceiro trimestre é quando a tão esperada plataforma de GameFi de arcade clássico será lançada, com iniciativas P2E combinadas com programas de compete-to-earn para dar aos detentores de MCADE a chance de se beneficiar mais de seus ativos.

Um bom sinal de desenvolvimento adicional a esse respeito e na preparação para o lançamento principal foi o Metacade firmar sua primeira grande parceria com o desenvolvedor de jogos Metastudio. A equipe do Metastudio faz parte do ecossistema global de jogos há décadas, o que pode ajudar muito os lançamentos de plataformas e jogos com o Metacade.

Embora o estúdio de jogos desempenhe um grande papel nas ofertas de jogos do Metacade, a atenção imediata dos detentores de MCADE provavelmente será a venda privada do Metastudio, que será lançada no início do próximo mês.

Em 1º de maio, o Metastudio será lançado para sua comunidade e, em seguida, abrirá a venda privada para a comunidade Metacade prevista para 8 de maio. Depois disso, uma venda pública será lançada em 15 de maio.

Considerando isso, os detentores de MCADE podem ter uma grande chance de obter uma participação em NFT em outro projeto promissor.

Vale a pena investir no MCADE em 2023?

Como destacado anteriormente, o Metacade pode estar se configurando como um dos maiores projetos de GameFi para 2023. Isso se deve à abordagem única de seu ecossistema de jogos, com uma oferta all-in-one para desenvolvedores de jogos, investidores e entusiastas de jogos, sendo parte da razão pela qual a pré-venda do MCADE esgotou tão rapidamente.

Uma análise do preço do MCADE hoje sugere que o token não experimentou a esperada alta que vem com a entrada no mercado secundário. De fato, o MCADE/USD atualmente é negociado cerca de -14% abaixo de sua máxima histórica, pouco acima de $0,019, atingida em 14 de abril de 2023. No entanto, ele também está quase 13% acima de seu preço mínimo histórico em torno de $0,014 atingido em 16 de abril de 2023.

Mas vários catalisadores para o preço do MCADE podem se combinar para aumentar o preço nos próximos meses. Isso incluirá a confiança geral no projeto e uma mudança no sentimento do mercado, com a previsão de que as criptomoedas entrarão em um novo mercado de alta após a turbulência do mercado de baixa de 2022.

A preços atuais, o MCADE não impressionou muito após a pré-venda. No entanto, as previsões são de que o preço pode ultrapassar a marca de $ 0,1 e até subir para $ 0,5 antes do final de 2023. A perspectiva é que faz o Metacade parecer uma pechincha a preços abaixo de $ 0,017 onde é negociado hoje, ainda mais considerando que seu valor de mercado permanece acima US$ 23,5 milhões.